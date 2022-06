Erfolgreiche Junglandwirtinnen über den „schönsten und vielseitigsten Beruf“

Von: Susanne Weiß

Teilen

Glücklich als Landwirtinnen: Anna Mayer (li.) und Magdalena Haase auf der Weide mit Kuh Mäusl. In der Landwirtschaft fällt viel „Zettelzeug“ an Mit auf den Bulldog war das Höchste als Kind © Sabine Hermsdorf-Hiss

Anna Mayer und Magdalena Haase sind Jahrgangsbeste der Landwirtschaftsschule. Ihr Beruf birgt Herausforderungen - und doch sind die beiden Frauen zufrieden.

Dietramszell/Geretsried – Der Sohn wird Landwirt, die Tochter heiratet weg – das ist nicht mehr als ein Rollenklischee. Der lebende Beweis sind Anna Mayer (20) aus Dietramszell und Magdalena Haase (26) aus Geretsried. Die beiden haben jüngst die dreisemestrige Landwirtschaftsschule am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen abgeschlossen. Sie sind Jahrgangsbeste – und der Meister ist schon in Arbeit.

In ihrer Klasse waren sie die einzigen Frauen. Aber „es werden immer mehr“, beobachtet Mayer. Ein eingefleischter, alter Landwirt möge vielleicht noch sagen, „ein Madel hat da nichts verloren“, ergänzt Haase. In ihrem Jahrgang sei das dagegen kein Thema gewesen. „Es sind alle hinter uns gestanden“, betont Mayer. Und: „Wir können genauso gut Bulldog fahren.“ Maschinen spielen bei der Entwicklung möglicherweise auch eine Rolle. „Früher war es vielleicht mehr harte Arbeit.“

In der Landwirtschaft fällt viel „Zettelzeug“ an

Heute gehört zum Alltag eines Landwirts viel „Zettelzeug“, wie Mayer es nennt. Am Laptop zu sitzen, wenn draußen bestes Feldwetter herrscht, das mögen die beiden Frauen am wenigsten. „Aber es müssen eben Bilanzen gemacht und Anträge abgegeben werden“, sagt Haase. Das Mehr an Bürokratie in der Landwirtschaft hat die Jungbäuerinnen nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, sie setzen sich intensiv damit auseinander.

In ihrer Landwirtschaftslehre an der Berufsschule ging es um die Grundlagen. „Wie baue ich was an“, nennt Mayer ein Beispiel. Fürs Berufsgrundbildungsjahr ging es weg vom heimischen Hof. In der Winterschule lernten die beiden nun, wie sie ihren eigenen Betrieb führen. Dabei haben sie auch Ziellösungen durchgerechnet. „Ich möchte zur Diversifizierung gern mal auf Mutterkuhhaltung umstellen und einen Erlebnisbauernhof schaffen“, erklärt Haase. Ihr sei wichtig, Schulkindern zu zeigen, dass die Milch nicht aus dem Tetra Pak kommt. „Das Wissen um die Landwirtschaft soll nicht verloren gehen“, sagt die 26-Jährige.

„Was einen interessiert, merkt man sich leicht“

Die Geretsriederin bewirtschaftet mit ihren Eltern den familieneigenen Hof an der Nikolauskapelle. Zwischen 25 bis 30 Milchkühe haben sie dort im Laufstall. Dazu gehören die eigene Nachzucht, etwas Acker- und Getreideanbau. Magdalena Haase will die Landwirtschaft ihrer Familie weiterführen. „In welcher Art ist ungewiss“, sagt sie allerdings. Durch die geplante S-Bahn-Verlängerung von Wolfratshausen nach Geretsried würden Hofstelle und Felder verloren gehen.

Zurück zur Ausbildung: Wie sie ihre Notenschnitte von 1,5 und 1,56 geschafft haben, können Mayer und Haase nicht so recht sagen. „Was einen interessiert, merkt man sich leicht“, meint Erstere. Und sie hätten gute Lehrer gehabt. Ihren Bachelor als „staatlich geprüfte Wirtschafterin für Landbau“ haben sie jetzt in der Hand. Parallel lief bereits der Meister an. Derzeit führen beide dafür ihre Arbeitsprojekte durch.

Bei Anna Mayer spielt sich das auf einer Kurzrasenweide ab. Sie liegt hinter dem Hof ihres Onkels im Dietramszeller Ortsteil Ried, den die 20-Jährige einmal übernehmen will. Auf der Wiese grast nicht nur ein Teil der Kühe, insgesamt sind es 34 Milchkühe, 16 Jungkühe und zehn Kälber. Mayer feilt dort auch an der Verbesserung des Grünlands durch die Bekämpfung der Gemeinen Rispe, und es läuft ein Düngeversuch mit Phosphor und Kalk.

Mit auf den Bulldog war das Höchste als Kind

Die Kühe kennt Mayer alle mit Namen. „Der braune Kopf ist Engel, der rote as Mäusl“, sagt die 20-Jährige. Die Tiere sind ihr das Liebste an der Arbeit. Schauen, ob im Stall und auf der Weide alles passt. „Ohne Viecher kann man sich das Leben nicht vorstellen, wenn man das von klein auf kennt“, erklärt sie. Auch Magdalena Haase ist damit aufgewachsen. „Wenn die Mama in den Stall ist, konnte sie mich ja nicht allein im Haus lassen“, sagt die 26-Jährige. Und wenn der Vater mit dem Bulldog los ist, und ihre Schwester und sie mitfahren durften – „das war das Höchste“. Heute noch findet sie es die schönste Aufgabe, im Sommer bei Sonnenschein Heu zu machen.

Den Beruf zu ergreifen, den ihre Eltern ausüben, war für die Frauen keine Frage – bei allen Herausforderungen. Die Landwirtschaft sei notwendig, um „unsere Kulturlandschaft zu pflegen und die Artenvielfalt zu erhalten“, sagt Mayer. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine werde einem bewusst, wie wichtig die heimische Versorgungssicherheit ist, fügt Haase an. Dabei arbeitet der Landwirt, die Landwirtin drinnen, draußen, bei den Tieren und im Wald. Haase: „Es ist der schönste und vielseitigste Beruf, den ich kenne.“

Info

Zur Feier des Abschlusses organisiert der Jahrgang eine Winterschul-Laufstallparty mit DJ im Eglinger Ortsteil Wörschhausen. Das öffentliche Festl am Samstag, 20. August, startet um 20 Uhr.

Wege in die Landwirtschaft Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen bietet folgende Wege in die Landwirtschaft:

• Meister/Meisterin

Die Landwirtschaftsschule bereitet auf die Leitung eines landwirtschaftlichen Betriebes vor und ermöglicht den Abschluss zum Wirtschafter/Wirtschafterin für Landbau. Zudem können sich die Studierenden fachtheoretisch auf die Meisterprüfung zum Landwirt/Landwirtin vorbereiten. Zugangsvoraussetzung ist der Berufsabschluss in einem Ausbildungsberuf der Landwirtschaft sowie ein Jahr Berufspraxis. Die Studierenden besuchen zwei Wintersemester, jeweils von Oktober bis März, mit Unterricht in Produktions- und Verfahrenstechnik (zum Beispiel Pflanzenbau, Tierhaltung, Naturschutz, Tiergesundheit und Waldbau), Betriebs- und Unternehmensführung (Betriebslehre, Unternehmensführung, Rechtslehre, Steuer- und Sozialrecht und Marktlehre, Agrarpolitik) sowie Berufsausbildung, Mitarbeiterführung und Rhetorik. Das Sommersemester hat 15 Schultage sowie einen fachpraktischen Teil. Großer Wert wird auf einen praxisnahen Unterricht gelegt, der auf die betriebsindividuellen Belange angepasst ist. So spielt etwa das Waldbauseminar eine wichtige Rolle. Infos online auf www.aelf-hk.bayern.de und bei Schulleiterin Gisela Hammerschmid, Ruf 0 80 24/4 60 39 12 22, Mail gisela.hammerschmid@aelf-hk.bayern.de. • Akademie Land- und Almwirtschaft

Landwirte und Landwirtinnen, die eine außerlandwirtschaftliche Berufsausbildung und mindestens vier Jahre Praxis in der Landwirtschaft haben, können über die Akademie die notwendigen Voraussetzungen und Grundlagen für den Berufsabschluss Landwirt/Landwirtin erwerben. Das Konzept basiert auf dem Bildungsprogramm Landwirt. Der Kurs dauert ein Jahr und findet in Blockwochen und Praxistagen statt. Inhalte sind pflanzliche und tierische Erzeugung, Betriebswirtschaft/Unternehmensführung, Wirtschaft- und Sozialkunde, Almwirtschaft, Waldbau, EDV, Tiertransport sowie Nottötung. Außerdem finden ein Tierhaltungs-, Landmaschinen- und Waldbaukurs sowie Motorsägenlehrgang statt.

Infos gibt’s ebenfalls online und bei Michaela Jager, Ruf 0 80 24/ 4 60 39 14 09, Mail michaela.jager@aelf-hk.bayern.de.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.