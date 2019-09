Josef Hauser will Bürgermeister von Dietramszell werden

Wer wird neuer Bürgermeister von Dietramszell? Der Chef der Freien Wähler, Josef Hauser, wird kandidieren.

Dietramszell - Die Freien Wähler Dietramszell werden einen Kandidaten ins Rennen um das frei werdende Amt als Bürgermeister schicken: Josef Hauser. Das ist das Ergebnis einer ordentlichen Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen in der Klosterschänke. Wie Pressesprecher Bernhard Fuchs mitteilt, ist Hauser seit sechs Jahren 3. Bürgermeister der Gemeinde und seit zwölf Jahren Gemeinderat, also kommunalpolitisch erfahren. Der Kripo-Beamte aus Ascholding war in jüngster Zeit öffentlich in Erscheinung getreten, weil er sich vehement gegen die Schließung der Ascholdinger Raiffeisen-Fililale stark gemacht hatte. Die bisherige Bürgermeisterin von Dietramszell, Leni Gröbmaier, hört nach zwei Amtsperioden auf.