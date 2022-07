Kita in Linden eingeweiht: Ein Ort zum Fröhlichsein

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Neue Heimat: Bürgermeister, Elternbeirat, Kindergartenleitung, Vertreter verschiedener Gewerke, Erzieherinnen und Erzieher sowie Pater Bernardus und natürlich die Kinder freuen sich über den neuen Lindener Kindergarten. © sabine Hermsdorf-Hiss

Der Betreuungs-Bedarf in der Gemeinde Dietramszell ist groß. In Linden wurde nun eine neue Kindertagesstätte eingeweiht.

Dietramszell/Linden – Im Oktober 2020 war der erste Spatenstich erfolgt, im März zogen die Kinder ein. Jetzt, eineinhalb Jahre später, hat Pater Bernardus vom Pfarrverband Dietramszell die neue Kindertagesstätte in Linden feierlich eingeweiht.

Dietramszell: Bedarf an Betreuungsplätzen wächst - Gemeinde plant weitere Angebote

„Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in unserer Gemeinde ist groß“, betonte Bürgermeister Josef Hauser während der kleinen Feier. Die neue Kita „Isarzwergerl“ in Ascholding sei mit 50 Kindern voll belegt, eine weitere Gruppe soll ab Herbst eröffnet werden. Zur gleichen Zeit werden direkt in Dietramszell Betreuungsplätze für 99 kleine Mitbürger bereitgestellt. Linden hat derzeit drei Kindergartengruppen und in Kürze eine Krippengruppe. „Das sind unterm Strich rund 300 Betreuungsplätze“, rechnet Hauser vor.

Kita in Linden eingeweiht: Ein Ort zum Fröhlichsein

Er selbst ist begeistert von der neuen Einrichtung mit ihren freundlich gestalteten Gruppen- und Sozialräumen, einem Mehrzweckraum und dem Büro für Kindergartenleiterin Friederike Melf. Zwar wurde wegen des Anbaus der Garten kleiner. Dafür fällt aber der Bauwagen der „Dietramszeller Zwergerl“ weg. Die Zwergerl selbst werden künftig im Gemeinschaftshaus der Schützen Linden unterkommen, mit dessen Bau man in Kürze startet.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Das Haus in Linden fügt sich laut Hauser „planerisch gut in die Landschaft ein, und mit der Belüftungsanlage, der Photovoltaik und dem Anschluss an die Nahwärmeheizung sind wir auf einem zeitgemäßen technischen Stand“. Die meisten Arbeiten, von der Planung durch das Büro Illner in Endlhausen bis zur Zimmerei Peter Hainz aus Baiernrain haben regionale Firmen ausgeführt. Ursprünglich wurde mit Baukosten von 2,88 Millionen gerechnet, abzüglich der staatlichen Förderung von 1,36 Millionen Euro. „Damit bleiben 1,5 Millionen Euro für die Gemeinde“, so Hauser. Mittlerweile lägen fast alle Schlussrechnungen vor – mit einem erfreulichen Ergebnis. „Wir bleiben etwa 62 000 Euro unter der Kostenschätzung.“

Kindertagesstätte in der Gemeinde Dietramszell - Kinder singen ein Dankeslied

Während der Bauphase blieb eine Gruppe im Bestandsgebäude, die beiden anderen kamen im alten Lindener Schulhaus beziehungsweise im Sportheim des TSV Dietramszell unter. „Hier wurde extra ein Spielplatz errichtet. Dieser wird trotz des Auszugs der Kinder bleiben und kann dann von der Öffentlichkeit genutzt werden.“ Dass dies so umgesetzt werden konnte, sei auch ein Verdienst des Sportvereins.

Im März zogen die Kinder „in der rekordverdächtigen Zeit von drei Tagen“ ein. Doch gleich am Montag darauf erfolgte die erste Ernüchterung: Im Eingangsbereich war durch eine defekte Armatur ein Wasserschaden entstanden. „Also mussten die neuen Fliesen und der Boden in dem darunter liegenden Speisesaal angebohrt und getrocknet werden“, erinnerte sich Hauser.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Doch das ist nun Vergangenheit. „Es ist ein schöner Ort geworden, ein Ort, in den man gemeinsam fröhlich hineingehen kann“, zeigte sich Pater Bernardus angetan, ehe er begleitet vom „Dankeslied“ der Kinder jeden Raum einzeln segnete.