Kleintransporter kracht mit hohem Tempo in Garage: Zwei Schwerverletzte

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 1 Uhr in Einöd ereignet. Zwei Personen waren vermutlich nicht angeschnallt und erlitten schwere Verletzungen.

Dietramszell - Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Kastenwagen in Richtung Süden, so die Polizei. In einer Linkskurve, kurz vor dem Ortsausgang, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in eine Garage bei Haus Nummer 2. Der Fahrer und die Beifahrerin, die vermutlich beide nicht angeschnallt waren erlitten schwere Verletzungen.

Die Straße war für etwa drei Stunden gesperrt. Es waren zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Geretsried und Manhartshofen vor Ort, sowie zwei Rettungswagen und zwei Notärzte. An Fahrzeug und Garage entstand erheblicher Sachschaden von geschätzt 60000 Euro. Als Ursache für den Unfall wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von überhöhter Geschwindigkeit ausgegangen.

Schwerer Unfall bei Dietramszell: Kleintransporter rammt Garage Zur Fotostrecke

