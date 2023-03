Folgenschwere Kollision auf Landstraße: Mehrere Verletze - Darunter Kleinkind und Hund

Von: Franziska Konrad

Wegen winterlichen Straßenbedingungen geriet eine Kia-Fahrerin zwischen Lochen und Steingau auf die Gegenspur. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schwerer Unfall bei Dietramszell: Durch einen Frontalzusammenstoß wurden zwei Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Fünf Personen und ein Tier erlitten Verletzungen.

Dietramszell – Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Sonntag auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Lochen und Steingau bei Dietramszell. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr eine 29-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gegen 11 Uhr mit ihrem Kia auf der Kreisstraße von Steingau in Richtung Lochen. Auf derselben Strecke war ein Daimler in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs.

Schwerer Unfall bei Dietramszell: Autos werden in Straßengraben geschleudert

Im Wagen des 75-Jährigen saßen laut Polizei noch zwei weibliche Beifahrer, ein Kleinkind und ein Hund. Aufgrund der winterlichen Straßenbedingungen geriet die 29-Jährige auf die Gegenfahrbahn. In einem stark bewaldetem Gebiet kam es zum Frontalzusammenstoß. Durch die Kollision wurden die Fahrzeuge – samt Insassen – in den Straßengraben geschleudert.

Frontalzusammenstoß auf Kreisstraße: Mehrere Verletzte - Darunter Kleinkind und ein Hund

Alle fünf Beteiligten erlitten durch den schweren Aufprall Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Ein Abschleppdienst barg die Unfallwagen. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Egling und Baiernrain.

Das verletzte Tier musste ebenfalls versorgt werden. Es kam in die Tierklinik nach Oberhaching. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf circa 20 000 Euro. Der Streckenabschnitt zwischen den Lochen und Steingau war kurzzeitig voll gesperrt. kof

