Dieses Plakat stand in Ascholding.

Pfingstscherz

Von Dominik Stallein schließen

In Ascholding wunderten sich Autofahrer: Kommt nun doch ein Kreiserl? Offiziell ist nichts bekannt - ein Unbekannter verkündet den Bau aber auf einem Banner.

Dietramszell - Eine Überraschung gab’s zu Pfingsten für die Autofahrer an der Staatsstraße 2072: Ein Unbekannter hat an der Einfahrt zum Gewerbegebiet Ascholding ein Plakat aufgestellt. „Hier entsteht ein neuer Kreisverkehr“, steht darauf. Baubeginn: „demnächst“. Dietramszells Bürgermeister hat in seinem Urlaub von dem Scherz gehört – und meldet sich zu Wort.

Kommt ein Kreisverkehr? Spaßvogel stellt Plakat auf - Bürgermeister möchte Ideen austauschen

Er lädt den Urheber „zu einem konstruktiven Gedankenaustausch ein, weil hier Leute mit sehr viel Kreativität am Werk sind“. Hauser hofft „bei dem Ideenreichtum“ darauf, dass „vielleicht noch eine Idee zur tatsächlichen Umsetzung erarbeitet werden kann“. Bislang sind Wünsche nach einem Kreisverkehr für die Kreuzung der Staatsstraße gescheitert, wie Vize-Bürgermeister Anton Huber erklärt. „Es war ein ernsthafter Wunsch der Ascholdinger – und ist es immer noch.“

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Wegen Platzmangels und hoher Kosten wurde nichts aus dem Kreiserl. Daran hat sich nichts geändert – auch wenn das Pfingstplakat etwas anderes suggeriert: „Leider ist der Gemeinde von offizieller Seite nichts bekannt“, schreibt der urlaubende Rathauschef.