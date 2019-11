Kommunalwahl 2020: Freie Wähler nominieren Landrat

Landrat Josef Niedermaier stellt sich zur Wiederwahl. Die Freien Wähler stehen geschlossen hinter ihm. Auch ihre Kandidatenliste wird ohne Diskussion angenommen.

Ascholding – Es war sicher keine große Überraschung: Die Freien Wähler nominierten Josef Niedermaier bei der Aufstellungs-Versammlung zur Kreistagswahl am Mittwochabend im Ascholdinger „Holzwirt“ erneut zum Kandidaten für das höchste Amt im Landkreis. Der amtierende Landrat bekam dabei Rückenwind für den anstehenden Wahlkampf. Er erhielt die Stimmen aller 96 anwesenden Bürger.

Da sich die Freien Wähler ja nicht als Partei im eigentlichen Sinn verstehen, konnte jeder mitstimmen, der seit wenigstens drei Monaten seinen ständigen Wohnsitz im hiesigen Landkreis hat und der bei keiner Aufstellungs-Versammlung irgendeiner Partei mitgestimmt hatte. „Ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn ich’s wieder machen darf“, hatte Niedermaier vor dem Wahlgang betont und deshalb auch selbst für sich gestimmt, um letztlich die glatten 100 Prozent zu erreichen. In seiner Bewerbungsrede für seine angestrebte dritte Amtsperiode führte der Landrat vor allem die gute wirtschaftliche Situation des Landkreises an, den Aufschwung, den die Region in den zurückliegenden zwölf Jahren genommen hat: „Wir haben es geschafft, den Landkreis wirtschaftlich so gesund aufzustellen, dass wir auch handlungsfähig bleiben, wenn einmal die Steuern nicht mehr so sprudeln wie im Augenblick.“

Als überaus „gute Entscheidung“ seines Vorgängers bezeichnete er den Umzug des Landratsamts in die ehemalige Flint-Kaserne. „Dass wir alles unter einem Dach haben, macht sich vor allem beim Aufwand für das Personal überaus positiv bemerkbar. Bei den Personalkosten pro Einwohner liegen wir im hinteren Drittel aller oberbayerischen Landkreise.“ Freilich habe er im Jahr 2002 rund 60 Millionen Euro Schulden von der damaligen Entwicklungs-Gesellschaft übernehmen müssen. „Aber das ist mittlerweile alles zurückbezahlt.“

Die Kreisumlage konnte so auf 47,5 Prozent gesenkt werden. „Da waren wir schon einmal viel schlechter. Mittlerweile liegen wir in allen Vergleichszahlen unter dem oberbayerischen Durchschnitt.“ Doch habe man neben der Schuldentilgung auch kräftig in die Landkreis-Immobilien investiert. Über 20 Millionen Euro in das Tölzer Gymnasium und die Realschule, rund zehn Millionen in die Berufsschule. Jetzt stehe die Generalsanierung des Geretsrieder Schulzentrums an, die bereits angelaufen sei. Nach einem Zehn-Jahres-Plan sollen hier geschätzte 47 Millionen Euro verbaut werden.

Im weiteren Verlauf seiner Rede führte Niedermaier auch die gravierenden Veränderungen im sozialen Bereich an, die Möglichkeiten zur Schaffung neuer Pflegeplätze oder seine Gedanken zum Widerspruch zwischen Flächenfraß und benötigtem Wohnraum. Wahlleiter Michael Bromberger lobte die anwesenden Bürger: Ohne Diskussion und ohne Gegenstimme wurde auch die vom erweiterten Kreis-Vorstand der Freien Wähler ausgearbeitete 60-köpfige Kandidatenliste angenommen. Zum Schluss äußerte die Geretsrieder Ex-Bürgermeisterin Cornelia Irmer die Hoffnung, dass die politische Vereinigung im kommenden Kreistag die größte Fraktion stellt.

Niedermaier hat drei Herausforderer: Anton Demmel (CSU), Filiz Cetin (SPD) und Klaus Koch (Grüne).

Die Kreistagskandidaten der Freien Wähler

1. Josef Niedermaier, 56, Bad Tölz

2. Cornelia Irmer, 69, Geretsried

3. Klaus Heilinglechner, 52, Wolfratshausen

4. Susanne Merk, 52, Gaißach

5. Moritz Sappl, 47, Eurasburg

6. Ursula Fiechtner, 57, Wackersberg

7. Michael Lindmair, 42, Bad Tölz

8. Hubert Oberhauser, 53, Egling

9. Konrad Specker, 47, Bad Heilbrunn

10. Ernst Dieckmann, 52, Reichersbeuern

11. Peter Gascha, 44, Lenggries

12. Ludwig Schmid, 42, Geretsried

13. Alois Schuller, 47, Eurasburg

14. Günter Wagner, 49, Geretsried

15. Anni Stöckl, 54, Bad Tölz

16. Anton Ortlieb, 46, Benediktbeuern

17. Dr. Ulrike Krischke, 45, Wolfratshausen

18. Michael Grasl, 52, Münsing

19. Claudia Roederstein, 57, Icking

20. Georg Riesch, 63, Jachenau

21. Georg Orterer, 63, Königsdorf

22. Alois Bauer, 65, Wackersberg

23. Helmut Forster, 72, Wolfratshausen

24. Thomas Kranz, 48, Dietramszell

25. Franziska Waldherr, 30, Bichl

26. Markus Landthaler, 50, Lenggries

27. Ann-Kathrin Güner, 32, Geretsried

28. Josef Bail sen., 65, Egling

29. Andreas Kieslinger, 49, Wolfratshausen

30. Christoph Kitterle, 59, Greiling

31. Vera Kraus, 61, Geretsried

32. Petra Kronwitter, 58, Sachsenkam

33. Manfred Freiseisen, 76, Geretsried

34. Dr. Peter Schweiger, 77, Icking

35. Rudi Mühlhans, 53, Benediktbeuern

36. Verena Reithmann, 52, Icking

37. Josef Hauser, 53, Dietramszell

38. Ingrid Krafft-Otto, 59, Bad Tölz

39. Martin Harrer, 60, Bad Tölz

40. Bernhard Fuchs, 64, Dietramszell

41. Anja Baumgartner, 47, Lenggries

42. Franz Kinshofer, 70, Wackersberg

43. Susanne Huber, 64, Münsing

44. Hubert Gröbmair, 40, Lenggries

45. Monika Rest, 29, Gaißach

46. Walter Daffner, 72, Wolfratshausen

47. Peter Goepfert, 62, Eurasburg

48. Robert Rieker, 59, Bad Heilbrunn

49. Erich Zengerle, 51, Egling

50. Josef Schmid, 68, Bichl

51. Margot Kirste, 66, Bad Tölz

52. Ingrid Grimm, 56, Dietramszell

53. Michael Wolf, 46, Schlehdorf

54. Fritz Koch, 68, Wolfratshausen

55. Andi Wiedemann, 66, Lenggries

56. Dominik Irmer, 40, Geretsried

57. Klaus Harrer, 52, Reichersbeuern

58. Sigi Rest, 63, Königsdorf

59. Eduard Pfleger, 53, Kochel am See

60. Sven Schirmer, 40, Geretsried

