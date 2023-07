Maisfeldparty findet wieder statt: Aus einer Schnapsidee wurde ein einzigartiges Großevent

Von: Franziska Konrad

Feiern mitten auf dem Feld: Im Dietramszeller Ortsteil Ascholding veranstaltet der Burschenverein am Samstag, 5. August, wieder eine Maisfeldparty. © Vincent Bielke/Archiv

Der Aufbau zur größten Party der Region läuft, der Burschenverein Ascholding erwartet 4000 Besucher. Wir haben mit einem Organisator gesprochen.

Ascholding – Eine riesige Party mit mehreren DJs, diversen Bars und knapp 4000 Besuchern – mitten in einem Maisfeld. In Ascholding ist das nach vier Jahren Pause bald wieder möglich: Am Samstag, 5. August, organisiert der Ascholdinger Burschenverein zum fünften Mal seine Maisfeldparty. Momentan stecken die jungen Männer mitten in den letzten Vorbereitungen. Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad berichtet Schriftführer Benedikt Harrer (24), was in den nächsten Tagen noch alles zu tun ist – und aus welcher einst ausgefallenen Idee eine der mittlerweile größten Partys im Oberland entstand.

Herr Harrer, wie ist überhaupt die Idee entstanden, mitten in einem Maisfeld eine riesige Party auf die Beine zu stellen?

Harrer: Das Ganze geht zurück auf das Jahr 2011. Davor wurde immer eine Rocknacht in Ascholding ausgerichtet, die aber im Laufe der Jahre abflachte und nicht mehr stark besucht war. Die Vorstandschaft hat sich dann zusammengesetzt und Ideen gesammelt, was man stattdessen machen könnte. Plötzlich kam einem von ihnen die verrückte Idee: Warum nicht einfach mal eine Party mitten im Maisfeld organisieren?

Benedikt Harrer ist Schriftführer beim Burschenverein Ascholding © Privat

Wie ging’s dann weiter?

Harrer: Alle fanden die Idee richtig cool. Die gesamte Vorstandschaft war davon überzeugt, weil es das bis dahin bei uns in der Gegend noch gar nicht gab. So setzten sie alles daran, die Party bestmöglich auf die Beine zu stellen. Auch die Mitglieder des Burschenvereins waren Feuer und Flamme.

Ihr damaliger Vorstand hatte wohl den richtigen Riecher...

Harrer: Total. Die Veranstaltung ist von Jahr zu Jahr größer geworden. Beim ersten Mal 2012 kamen um die 1500 Gäste, heuer rechnen wird mit circa 4000 Besuchern.

Eine Party mit 4000 Besuchern in einer Ortschaft mit knapp 1000 Einwohnern – sind da Konflikte nicht vorprogrammiert?

Harrer: Zum Glück nicht. Die Maisfeldparty wird im Ort super akzeptiert. Unsere Dorfgemeinschaft steht da wirklich hinter uns, dafür sind wir vom Burschenverein sehr dankbar. Der Madlverein greift uns auch tatkräftig unter die Arme und hilft beim kompletten Aufbau und Ablauf der Party mit. Die Feuerwehr Ascholding unterstützt uns ebenso und hilft uns beim Parkplatz-Einweisen und der Verkehrslenkung. Außerdem verteilen wir im Vorfeld Rundschreiben, in denen wir um Verständnis bitten und ankündigen, dass es an dem einen Abend etwas lauter werden könnte.

Also organisiert Ihr Verein das Event komplett allein?

Harrer: Genau, das liegt komplett bei unserer achtköpfigen Vorstandschaft. Im Oktober 2022 haben wir mit den Planungen angefangen. Inzwischen ist die Organisation abgeschlossen, jetzt geht es nur noch um letzte Details. Kürzlich haben wir mit den Aufbauarbeiten begonnen. Da stehen uns noch ein paar stressige Tage bevor. Wir müssen das Feld aushäckseln, kleine Gänge machen und alle Hütten aufgebauen. Da hilft der komplette Verein mit.

Was war heuer bisher die größte Herausforderung?

Harrer: Zum ersten Mal mussten wir ein schriftliches Sicherheitskonzept vorlegen. Das haben wir mit gut 20 Leuten durchgesprochen, darunter Polizei, BRK und Gemeindevertreter. Für uns war das natürlich eine Herausforderung. Wir sind ja keine Veranstaltungsfirma, die so etwas täglich auf die Beine stellt.

Was genau ist das Erfolgsgeheimnis? Warum ist das Fest so beliebt?

Harrer: Ich glaube, das liegt an dem besonderen Flair mitten im Maisfeld. Da führen zum Beispiel verschiedene Gänge zu unterschiedlichen Bars. Vieles liegt da etwas versteckt. Dieses Konzept kommt bei unseren Gästen gut an.

Infos Die Maisfeldparty findet am Samstag, 5. August, auf einem Maisfeld am Feldweg in Ascholding statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 und endet um 3 Uhr. Der Einlass ist ab 18 Jahren.