Mann will Opferstock plündern – Zeuge beobachtet ihn

Ihm war offenbar nichts heilig: Ein Mann machte sich am Samstag an einem Opferstock in einer Kirche zu schaffen. Doch er hatte die Rechnung ohne einen Zeugen gemacht.

Dietramszell - Dank eines Augenzeugen konnte der Versuch eines besonders schweren Falls von Diebstahl gestoppt werden: Der 60 Jahre alte Dietramszeller beobachtete am Samstagvormittag um kurz vor 11 Uhr in einer Kirche, wie ein ihm unbekannter Mann versuchte, Münzgeld aus dem Opferstock zu stehlen.

Mann macht sich an Opferstock zu schaffen - Polizei stellt Übeltäter

„Aufgrund der umgehenden Mitteilung und des umsichtigen Verhaltens des 60-Jährigen“, so die Geretsrieder Polizei im Pressebericht, konnte eine Streife den Übeltäter noch vor Ort stellen. Es handelt sich um einen in München wohnenden Bulgaren. Bei der Durchsuchung des 61-Jährigen stießen die Beamten auf Bargeld, Werkzeug und ein Messer. „Für weitergehende Maßnahmen“ brachte ihn die Streife zur Polizeiinspektion Geretsried.

