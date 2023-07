Eine der schlechtesten Straßen im Landkreis: Sanierung in den Sommerferien kostet vier Millionen

Von: Elena Royer

Teilen

Rund vier Millionen Euro investiert der Freistaat Bayern in die Erneuerung der Staatsstraße 2368 zwischen Kirchbichl (Foto) und Obermühlthal. Die Arbeiten beginnen am 31. Juli. © Arndt Pröhl

Die Staatsstraße 2368 gilt als eine der schlechtesten im ganzen Kreis. Sogar der Verkehrsminister sah Bedarf - trotzdem wird erst jetzt saniert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Lange herbeigesehnt wurde die Erneuerung der Staatsstraße 2368 zwischen Kirchbichl und Obermühlthal. Jetzt steht fest: Mit Beginn der Sommerferien, ab kommenden Montag, 31. Juli, soll die Sanierung starten. Dass es sich bei der St2368 um eine der schlechtesten Staatsstraßen im Landkreis handelt, „das kann man so unterschreiben“, sagt Martin Herda vom Staatlichen Bauamt Weilheim gegenüber unserer Zeitung. „Hier wurde in den letzten Jahrzehnten nur flickweise gearbeitet.“

Eine der schlechtesten Straßen im Landkreis wird endlich saniert : Staatsstraßen-Maßnahme kostet vier Millionen Euro

Der erste Bauabschnitt der umfangreichen Arbeiten beginnt südlich von Obermühlthal und schließt die Abzweigung zur Kiesgrube, zum Sägewerk Mair und zum Haflingerhof Kappelsberger mit ein, so das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung. Obermühlthal sei in dieser Zeit ausschließlich von Norden erreichbar. „Die Fahrbahn wird auf 1,5 Kilometer angefräst, neuer Asphalt aufgetragen und das Bankett ausgehoben“, erklärt Herda. Voraussichtlich mit Beginn des neuen Schuljahres (Dienstag, 12. September) werde dieser Teilabschnitt wieder befahrbar sein.

Die weiteren, südlich gelegenen Bauabschnitte werden im Herbst 2023 und Frühsommer 2024 saniert. Zum Abschluss wird in den Sommerferien 2024 der letzte Bauabschnitt nördlich Kirchbichl ausgebaut und erneuert. „Auf einer Länge von 3,5 Kilometern kommt der Asphalt komplett raus. Die Höhenlage der Fahrbahn soll größtenteils erhalten bleiben“, so Herda. Zudem wird im Zuge dieser Straßenbauarbeiten die Ortsdurchfahrt Kirchbichl samt Entwässerung sowie ein Teilstück der Straße südlich Kirchbichl komplett erneuert. Der Fahrbahnzustand der im Wald befindlichen Strecke sei außerordentlich schlecht, die Verkehrssicherheit konnte die vergangenen Jahre nur mit hohem Aufwand durch die Straßenmeisterei Bad Tölz sichergestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Sogar Verkehrsminister besichtigte die Straße - trotzdem wird erst jetzt saniert

Doch wie kann es sein, dass eine solch schlechte Straße, deren Sanierungsbedürftigkeit sogar der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) bei einer Besichtigung im vergangenen Jahr erkannt hat (wir berichteten), erst nach so langer Zeit erneuert wird? „Wir haben freies Spiel, wo im Landkreis wir Geld aus dem Staatshaushalt einsetzen“, erklärt Herda. „In der Vergangenheit haben wir das Augenmerk vor allem auf die Verkehrssicherheit gelegt und an gefährlichen Kreuzungen oder Einmündungen gearbeitet.“ Zudem sei im Jahresverlauf zu wenig Geld für Staatsstraßen da gewesen. Jetzt stehen nach den Worten Herdas mehr finanzielle Mittel zur Verfügung.

Straße gesperrt: Umleitung wird eingerichtet

Während der Arbeiten erfolgt die ausgeschilderte Umleitung für den überörtlichen Verkehr von Dietramszell über Ascholding nach Bad Tölz auf den Staatsstraßen 2072 und 2073 sowie entgegengesetzt. Anwohner und Flurstücke im Baustellenbereich würden über Gemeindestraßen erreichbar bleiben. Private Zufahrten und Flurstücke mit unmittelbarer Anbindung über die Baustrecke dürfen laut dem Staatlichem Bauamt weiterhin angefahren werden, falls keine andere Anbindung besteht. Es sei jedoch möglich, dass die Erreichbarkeit privater Zufahrten aufgrund der Arbeiten in Einzelfällen eingeschränkt werden müsse. Deswegen empfiehlt das Staatliche Bauamt, sich vorab in Weilheim beziehungsweise vor Ort bei den ausführenden Firmen zu informieren.

Das Staatliche Bauamt bittet, die eingerichteten Beschilderungen und den sich ändernden Baufortschritt während der zirka 15-monatigen Maßnahme zu beachten. Die Kosten der Maßnahme in Höhe von zirka vier Millionen Euro trägt der Freistaat Bayern. red/oy