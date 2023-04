„Große Arbeit“ an Montessori-Schule: 13-Jähriger restauriert Mofa

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Mofa-Restaurator: Juri Jaegers. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Montessori-Schüler in Dietramszell präsentieren ihre „Große Arbeit“. Ein 13-Jähriger hat sich dabei ein Hercules-Mofa aus dem Jahr 1974 vorgenommen.

Dietramszell – Es ist der Höhepunkt für Montessori-Schüler der 8. Klassen: die „Große Arbeit“. Darunter versteht man die Erarbeitung eines selbst gewählten Themas mit all seinen Facetten. „Dazu gehören eine Dokumentation, das Erstellen einer Informationstafel und eines Werkstücks und schließlich die Präsentation vor einer Jury. Die besteht in unserem Fall aus Mitgliedern des Vorstands, der Schulleitung, des Elternbeirats und dem Bürgermeister – insgesamt sechs Personen“, erklärt Gero Jaegers vom Schulleitungsteam. Einfach sei die Aufgabe für 13- bis 14-Jährige nicht. „Und natürlich haben wir bei der Beurteilung ein Auge darauf, ob sich der Schüler selbst damit befasst hat, oder eher die Eltern dahinter stehen.“

Montessori-Schüler in Dietramszell präsentieren ihre „Große Arbeit“

Viele Schüler stecken nicht nur all ihr Herzblut, sondern auch jede Menge Zeit in ihr Werk. Wie Juri Jaegers (13). Er restaurierte ein altes Hercules-Mofa aus dem Jahr 1974, investierte hier locker 50, 60 Stunden. „Mein Vater hat es vor langer, langer Zeit von einer älteren Dame bekommen“, erklärt er. Jahrelang war das Zweirad nicht bewegt worden. „Ich habe es auseinandergenommen, gereinigt und zum Teil neu lackiert.“

Comic-Fan: Keanu Raith. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Juri deutet auf die Pinnwand, auf der er die verschiedenen Schritte fotografisch dokumentiert hat. „Der Vergaser hat a bisserl Ärger gemacht“, erzählt er. „Da war so viel Rost drin, dass er kein Benzin mehr durchgelassen hat.“ Und fährt er jetzt zur Belohnung mit dem neuen, alten Mofa durch die Gegend? Juri schüttelt bedauernd den Kopf. „Ich darf erst in zwei Jahren, also mit 15 fahren. Inzwischen kann mein Vater es nutzen.“

„Große Arbeit“ an Montessori-Schule in Dietramszell

Ein paar Meter weiter hat sich Loris Schneeberger mit dem Fliegenfischen beschäftigt. An seinem Stand gibt es verschiedene Utensilien zu sehen, die man für diesen Sport braucht: Steamer, Nass- und Trockenfliegen, Bleivorfach. Loris deutet auf eine etwa einen Zentimeter große, selbst gemachte „Nymphe“, einem Angelköder, der das Larvenstadium von Wasserinsekten nachahmt. „Das ist hierzu mein praktischer Teil“, sagt er nicht ohne Stolz.

Fischer: Loris Schneeberger. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wieder einen Schritt weiter tritt man in die Welt des Comics. Keanu Raith hat sich dieser Malkunst verschrieben. Genau erklärt er die Entstehung, das Umsetzen der Geschichte in Bilder und Wortblasen. „Meine Großeltern hatten eine große Comic-Heft-Sammlung“ erklärt er sein Hobby. „Das hat mich einfach interessiert.“

Überhaupt zeigen die „Großen Arbeiten“ der 27 Schüler ein ausgesprochen vielfältiges Interesse. Französische Backkunst, das Schmieden einer Messerklinge aus Damaststahl oder die Herstellung von Naturkosmetik finden hier genauso ihren Platz wie das Nähen eines Abendkleids, Graffiti und was man mit Epoxidharz alles machen kann. „Auch ich bin immer wieder überrascht“, räumt die Pädagogische Schulleiterin Gesinde Prox beim Blick auf die Arbeiten ein. „Es stehen wirklich ganz tolle Gedanken und Einfälle hinter den Arbeiten.“

