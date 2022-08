„Mit Sport hatte ich nichts am Hut“: Wie Karsten de Riese dennoch Olympia-Fotograf wurde

50 Jahre Olympische Spiele in München

Der in Dietramszell lebende Fotograf Karsten de Riese war maßgeblich daran beteiligt, dass von Olympia 72 das Bild eines demokratischen, heiteren Deutschland in die Welt ging.

Dietramszell – Was bleibt von den Olympischen Spielen 1972 in München? Bei Weitem nicht nur Medaillen, Rekorde und sportliche Höchstleistungen, auch mehr als die U-Bahn oder Autobahnen. Olympia 72 setzte zudem Maßstäbe mit seinen Farben und Formen, mit Plakaten und Piktogrammen, mit Mode und Architektur. Von München aus sollte das Bild eines weltoffenen, modernen und demokratischen Landes in die Welt strahlen. An zentraler Stelle wirkte daran der Bairawieser Fotograf Karsten de Riese mit. Dabei hatte er das Angebot, als offizieller Fotograf Teil der Olympischen Spiele zu werden, zunächst ausgeschlagen.

Begegnung mit Otl Aicher an der HfG in Ulm

Olympia 72: In der Karriere Karsten de Rieses ist es ein Kapitel, das ziemlich am Anfang steht. Die entscheidende Bekanntschaft dafür hatte er als junger Mann in Ulm gemacht. Der gebürtige Eisenacher, der seine Kindheit in Göttingen verbrachte, hatte eine Ausbildung an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in München gemacht. „Danach fühlte ich mich noch hungrig“, beschreibt er seinen Wunsch, mehr zu lernen. Er schrieb sich an der Hochschule für Gestaltung in Ulm ein. Deren Mitbegründer und damaliger Rektor war der bedeutende Grafikdesigner Otl Aicher.

+ Die ungezwungene, familiäre Atmosphäre der Olympischen Spiele in München kommt auf den Fotos von Karsten de Riese zum Ausdruck. © Karsten de Riese/Bayerische Staatsbibliothek

Einige Jahre später, 1968, bekam de Riese einen Anruf von eben diesem bedeutenden Gestalter. „Er fragte mich, ob ich in seinem Team arbeiten wollte, es gehe um die Olympischen Spiele.“ Karsten de Riese hatte sich zu jener Zeit als Portrait-Fotograf bereits einen Namen gemacht. Zum Durchbruch verhalfen ihm als 23-jährigem Studenten Bilder des Philosophen Karl Jaspers. Eine der Aufnahmen wurde zu de Rieses erstem – und längst nicht letztem – „Spiegel“-Titel. „Das gab mir damals die Möglichkeit, viele Monate die Miete zu bezahlen“, erinnert er sich im Gespräch mit unserer Zeitung.

Olympia 72: Einladung in die legendäre „Abteilung XI“ von Otl Aicher

Auf Otl Aichers Anfrage reagierte de Riese, mittlerweile 26 Jahre alt, zunächst zwiegespalten. „Mit Sport hatte ich nichts am Hut, aber es hörte sich interessant an, und ich war noch nicht so gesettelt, dass ich nicht überlegt hätte, wie ich die nächsten Rechnungen bezahlen sollte.“

Aicher lud den Fotografen in sein Büro ein, in dem er mit einer Handvoll Grafikern an einem Auftrag arbeitete, den er noch gar nicht definitiv in der Tasche hatte: der visuellen Gestaltung und Kommunikation für die Olympischen Spiele in München. Doch als Aicher fragte: „Willst du mitarbeiten?“, antwortete de Riese zu seiner eigenen Überraschung: „Ich glaube nicht.“

Im Nachhinein sieht es der Bairawieser als Glücksfall, dass Aicher ein halbes Jahr später noch einmal anrief und nachhakte: „Warum haben Sie Nein gesagt?“ Inzwischen wusste de Riese selbst die Antwort: „Ich konnte mir nicht vorstellen, von 9 bis 5 Uhr in einem Büro zu sitzen.“ Der berühmte Grafiker lachte nur: „Sie Dummkopf, das kriegen wir hin!“ De Riese wurde nicht angestellt, sondern bekam einen Werksvertrag für drei Tage die Woche, der ihm genügend Freiheiten ließ. „Es war der Beginn einer wunderbaren Zeit“, sagt der heute 80-Jährige.

München 72: Karsten de Riese war offizieller Olympia-Fotograf

Er war nun Teil der legendären „Abteilung XI“ des Organisationskomitees. „Sie war zuständig für das Erscheinungsbild der Spiele.“ Und sie war aus de Rieses Sicht maßgeblich für die „Wertigkeit, die Olympia 72 im In- und Ausland hatte“.

+ Grafikdesigner Otl Aicher (re.) in einem speziellen Olympia-Outfit der Polizei auf der A 95 bei Wolfratshausen. © Karsten de Riese/Bayerische Staatsbibliothek

Noch heute spricht Begeisterung aus de Rieses Worten, wenn er die Ideen hinter der visuellen Gestaltung erläutert. „Es ging darum, ein Gegenbild zu den Spielen 1936 in Berlin zu schaffen.“ An die Stelle der damaligen Machtdemonstration einer Diktatur sollte das heitere Bild eines friedlichen, demokratischen Landes treten.

Aus dem Olympia-Design seien deswegen alle Farben, die Nation und Macht repräsentieren, verbannt gewesen: Schwarz, Rot und Gold ebenso wie etwa das Violett der Kirche. „Aicher setzte stattdessen auf die Farben des bayerischen Erlebens“, sagt de Riese, „das Blau des Himmels und das Grün der Wiesen.“

„Wir waren alle sehr jung, hatten die Adenauer-Zeit satt und wollten etwas Neues gestalten.

Die Polizisten auf dem Olympiagelände trugen keine Uniformen, sondern Weltraumfahrer-artige Anzüge des französischen Coutouriers André Courrèges, der auch die stilisierten Dirndl der Hostessen entworfen hatte. „Und – aus heutiger Sicht unvorstellbar – es gab keine Werbung, auch keine Logos von Sponsoren wie Coca-Cola“, sagt de Riese. „Dazu brauchte es großen Willen und Entschlossenheit. Das haben wir Otl Aicher zu verdanken.“

+ Das Lichte, Leichte und die nomadische Form der Dachlandschaft im Olympiapark ist untrennbar mit dem Bild verbunden, das 1972 von München aus um die Welt ging. © Karsten de Riese/Bayerische Staatsbibliothek

Perfekt zu den Ideen des Grafikdesigners habe die Architektur gepasst: „das Lichte, Leichte, Transparente und die nomadische Form“ des Olympia-Zeltdachs, so beschreibt es de Riese. Dazu die Landschaftsplanung von Günther Grzimek im Olympiapark. „Auch das ist eine demokratische Planung“, sagt de Riese: „keine rechten Winkel, sondern Wege, die verlaufen, wie die Menschen gehen wollen. Statt ,Betreten verboten‘ hieß es: ,Betreten erbeten‘.“

Das Team der „Abteilung XI“ sei von einer Aufbruchstimmung erfasst gewesen, die im gesellschaftspolitischen Kontext der später 1960er- und frühen 70er-Jahre stand. „Wir waren alle sehr jung, hatten die Adenauer-Zeit satt und wollten etwas Neues gestalten“, sagt de Riese. Deutschland hatte seinen ersten sozialdemokratischen Kanzler – und Willy Brandt schaute mit mehreren Kabinettsmitgliedern auch im Büro von Aichers Team vorbei. „Wir hatten das Ziel, diese Spiele zu etwas Einmaligem zu machen. Es ging für uns ein Fenster in die Welt auf.“

Karsten de Riese fotografierte den Bau des Olympia-Zeltdachs

Mit seiner Arbeit trug Karsten de Riese im Vorfeld der Spiele viel dazu bei, das Bild eines „anderen“ Deutschland in die Welt hinauszutragen. Unter anderem begleitete er mit der Kamera den Bau des Stadion-Zeltdachs. „Das war ein sehr spannender Prozess.“ Der junge Fotograf richtete das Objektiv nicht nur auf die Architektur, sondern auch die Menschen, die sie errichteten. „34 Nationen haben mitgewirkt.“ An den Münchner Gemüseständen habe es plötzlich Auberginen gegeben. Vielfalt und Offenheit hielten Einzug. „München profitiert davon bis heute“, ist de Riese überzeugt.

+ „Ein spannender Prozess“: Karsten de Riese dokumentierte den Bau des Olympia-Zeltdachs. © Karsten de Riese/Bayerische Staatsbibliothek

Auch offizielle Termine des IOC fotografierte de Riese. „Die ,Jugend der Welt‘ wurde von westlichen weißen Männern über 70 vertreten“, merkt er schelmisch an. „Ich habe mir die Freiheit genommen, keine Repräsentationsfotografie zu machen.“

Insgesamt sei seine Herangehensweise gänzlich entgegengesetzt gewesen zur Arbeit der Olympia-Fotografin von Berlin 1936, Leni Riefenstahl. Sie sei für ihn damals zwar „weder Vorbild noch Gegenbild“ gewesen. Doch im Vergleich zu Riefenstahls pathetischem, überhöhenden Stil habe er eine „völlig andere Auffassung“.

Zum 50. Jahrestag von Olympia 1972 hat Karsten de Riese Konjunktur

Als Sportfotograf sah sich de Riese weniger. Die Wettkämpfe im Bild festzuhalten, überließ er eher anderen. Nicht in vorderster Front stand er auch, als es etwas zu fotografieren galt, das in krassem Gegensatz zu den heiteren Spielen stand, die es bis dahin gewesen waren. Bewaffnete palästinensische Terroristen überfielen am 5. September 1972 das Wohnquartier des israelischen Teams im Olympischen Dorf, nahmen Geiseln, deren Befreiung auf dem Flughafen in Fürstenfeldbruck am Ende auf grausame Weise scheiterte. Elf Israelis sowie fünf Geiselnehmer und ein Polizist wurden getötet.

+ Der olympischen Flamme ganz nahe kamen die Besucher der Olympischen Spiele 1972 in München. © Karsten de Riese/Bayerische Staatsbibliothek

„Wir dachten damals alle: Das ist das Ende unserer Arbeit, das Ende unserer Vision“, sagt de Riese. Die Worte von IOC-Präsident Avery Brundage „The games must go on“ („Die Spiele müssen weitergehen“) habe er damals „nicht gutgeheißen. Heute denke ich ein bisschen anders darüber.“ Ein Foto de Rieses zeigt einen der Attentäter vor einem Haus an der Connollystraße im Olympiadorf im Verhandlungsgespräch mit einer Polizistin.

Zum 50. Jahrestag der Olympischen Spiele ist de Riese ein gefragter Vortragsredner. Seine Fotos haben Konjunktur. Öffentlich zu sehen sind sie aktuell in Ausstellungen in der Pinakothek der Moderne sowie in der Bayerischen Staatsbibliothek.

Bayerische Staatsbibliothek erwarb Archiv von Karsten de Riese

Die Staatsbibliothek ist es auch, die 2021 das gesamte Archiv des Fotografen mit rund 300.000 Negativen, 85.000 Dias und 15.000 Abzügen erwarb. De Rieses Werk – bedeutend sind etwa Langzeitreportagen zur innerdeutschen Grenze, zum Vatikan und zum Deutschen Bundestag sowie Aufnahmen zur Neuen Musik – ist damit öffentlich zugänglich und für die Nachwelt bewahrt.

Ausstellungen:

Bayerische Staatsbibliothek, Ludwigstraße 16, München: „Olympia 72 in Bildern“; bis 4. September; geöffnet Sonntag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr; Eintritt frei. Infos: www.bsb-ausstellungen.de

Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40, München: „Design für Olympia“, Neue Sammlung; bis 3. Oktober; und „Die Olympiastadt München“, Architekturmuseum; bis 8. Januar 2023, geöffnet Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr; Infos: pinakothek-der-moderne.de

