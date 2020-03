Kein Durchkommen in Degerndorf und Dietramszell: Bauarbeiten werden fortgesetzt

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag werden die Arbeiten an den Ortsdurchfahrten in Münsing und Dietramszell fortgesetzt – der Verkehr wird dann großräumig umgeleitet.

Münsing/Dietramszell – Nach dem Ende der Winterpause werden die Straßenbauarbeiten in Münsing und Dietramszell ab Montag, 9. März, fortgesetzt. Das Staatliche Bauamt Weilheim rät Autofahrern, das Gebiet großräumig zu umfahren.

Münsing/Dietramszell: Staatliches Bauamt rät Autofahrern, Gebiet zu umfahren

Die Maßnahmen auf der Kreisstraße südlich von Münsing konzentrieren sich zunächst auf die Ortsdurchfahrt Degerndorf zwischen der Abzweigung in der Ortsmitte bis zur Zufahrt der Firma Agrobs an der Angerbreite. Die geringe Fahrbahnbreite bedingt eine Vollsperrung. Die Zufahrt zu den Betrieben an der Töl 20 wie das Lagerhaus Graf, die Firma Holzer Tiefbau und Agrobs ist von Münsing aus gewährleistet.

Erst nach Fertigstellung der Degerndorfer Ortsdurchfahrt werde man im Bauabschnitt II nördlich des Lagerhauses Graf mit der Ortsdurchfahrt Münsing beginnen, teilt das Staatliche Bauamt mit. Dies werde etwa ab Mitte des Jahres der Fall sein. Die Erschließung der Betriebe erfolgt von Süden her über Degerndorf. Die Arbeiten am gesamten Streckenabschnitt dürften bis Ende des Jahres dauern.

Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres

Wie 2019 im ersten Bauabschnitt werden im Auftrag des Staatlichen Bauamts respektive des Landkreises die Fahrbahn, die Straßenentwässerung und die Randeinfassungen vollständig erneuert beziehungsweise erstmals errichtet. Im Auftrag der Gemeinde Münsing wird zudem der Gehweg samt Hochbord in der Münsinger Ortsdurchfahrt erneuert und in den Hauserweg hinein verlängert. Um Verkehrsbehinderungen zu verhindern, sollen die Autofahrer das Gebiet großräumig umfahren. Die Umleitung erfolgt von Degerndorf über Eurasburg/Achmühle und Wolfratshausen nach Münsing und andersherum. Der umorganisierte Schulbusbetrieb ist laut Pressemitteilung gesichert.

Die Kosten der Baumaßnahmen in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro trägt der Landkreis mit Zuschüssen des Freistaats. Die Kosten für die Erneuerung und Verlängerung des Gehwegs in Höhe von etwa 45 000 Euro übernimmt die Gemeinde.

Am Montag beginnen Bauarbeiten in Dietramszell

Ab kommendem Montag setzen die beauftragten Firmen auch die Bauarbeiten in der Dietramszeller Ortsdurchfahrt fort. Nachdem der Bauabschnitt nördlich des Klosters noch vor der Winterpause fertiggestellt wurde, beschränken sich die Arbeiten und die Vollsperrung in diesem Frühjahr auf den Abschnitt südlich des Klosters bis zur Abzweigung der Kreisstraße nach Bairawies. Aus diesem Grund ist es weiterhin möglich, von Holzkirchen in Richtung Schönegg und umgekehrt zu fahren. Die Arbeiten im Kernbereich um das Kloster und die Klosterwirtschaft herum bleiben einem dritten Bauabschnitt in den kommenden Jahren vorbehalten. Die Kosten für die Maßnahme teilen sich auf in rund 850 000 Euro für den Freistaat und etwa 310 000 Euro für die Gemeinde.

Bei den nun beginnenden Arbeiten lässt das Staatliche Bauamt in Weilheim die Fahrbahn und die Straßenentwässerung erneuern. Die Bauarbeiten werden bis voraussichtlich Anfang Mai dauern, zunächst unter Vollsperrung. Restarbeiten dürften danach unter einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung zu erledigen sein. Die beschilderte Umleitung erfolgt wie bereits im Vorjahr großräumig über die Staatsstraßen 2070 Endlhausen und Egling, die 2073 und 2072 Ascholding und Bad Tölz sowie die Bundesstraße 13 Holzkirchen.

peb