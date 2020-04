Nach 30 Jahren ist Schluss: In Dietramszell endet eine Ära

Uschi Disl macht Schluss. Nach fast drei Jahrzehnten gibt sie ihr Geschäft für Dirndl und Trachtenstoffe in Großeglsee auf.

Dietramszell – Wer hier hergefunden hat, weiß, was er will. Für Laufkundschaft ist der kleine Weiler zu weit abgelegen von jeglichem Durchgangsverkehr. Ein Dirndl – das ist es, was die Leute nach Großeglsee treibt. Aber keines von der Stange oder gar aus einer billigen Wiesn-Sonderkollektion beim Discounter. Individuell und maßgeschneidert soll es sein. Seit knapp 30 Jahren erfüllt Uschi Disl in dieser Hinsicht fast jeden Wunsch: vom schlichten Baumwolldirndl bis zum aufwendigen Brautgewand.

Über tausend Stoffballen in allen Farben füllen die Regale ihres Geschäfts. Aus Baumwolle, Seide, Leinen, Polyester oder Wollmischgewebe, mit Blümchen, Ornamenten oder einfarbig. Dazu Tausende Knöpfe, Haken, Borten, Spitzen. Für Trachtenvereine lässt Disl die Stoffe sogar extra im gewünschten Ton einfärben. Zwölf Mitarbeiterinnen sorgen dafür, dass jede Frau genau das Dirndl bekommt, von dem sie geträumt hat. Wie das im Detail aussehen soll, stellt sich allerdings oft erst im Lauf der Beratung heraus. „Zwei bis drei Stunden vergehen da wie nichts“, sagt Disl. Zwischendurch gibt’s einen Kaffee.

Disl sprüht vor Begeisterung - und verfügt über reichlich Fachwissen

Wenn Disl vom Griff und der Weichheit des Leinens schwärmt, von den technischen Herausforderungen beim Besticken der steifen Mieder erzählt oder von den Knopflöchern, die einzeln von Hand genäht werden, spürt man die Begeisterung in ihrer Stimme – und die Fachkenntnis. Dabei ist die 70-Jährige gar keine gelernte Schneiderin. „Ich habe früher als Exportsekretärin bei einer Firma in Geretsried gearbeitet“, berichtet sie schmunzelnd. „Aber genäht habe ich schon immer.“ Dass sie keine entsprechende Ausbildung vorweisen konnte, habe in den Anfangsjahren auch mal die eine oder andere Kundin vertrieben. Inzwischen zweifelt ihre Kompetenz niemand mehr an. Sie beliefert mindestens 30 Trachtenvereine in ganz Bayern und darüber hinaus; viele Kundinnen kommen aus Südtirol, sagt sie, „weil es da fast keine Schneiderinnen mehr gibt“.

Gegründet hat sie ihr Geschäft 1992. Nach der Kinderpause war das, erzählt sie. Ihr jüngster Sohn war zwölf, die Älteste, Ex-Biathletin Uschi Disl, hatte bereits die erste Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Albertville gewonnen. Eine kleine Fotogalerie neben der Kasse erinnert an ihre sportlichen Erfolge. Der bekannte Name habe das Interesse mancher Leute an ihrem Trachtengeschäft zwar möglicherweise erhöht, meint die Mutter der mehrfachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin, „aber nur deshalb ist sicher keine Kundschaft gekommen“.

Uschi Disl: „Die ersten Jahre waren hart.“

Mit einem kleinen Ladenraum im eigenen Haus in Großeglsee fing es an. „Die ersten Jahre waren hart“, erinnert sich Disl. Bald schon aber ging es aufwärts, 2004 mietete sie größere Räumlichkeiten im benachbarten Humbach. Als auch dort der Platz nicht mehr ausreichte, plante ihr Sohn beim Neubau seines Hauses das Erdgeschoss für den Laden und die Nähstube der Mutter ein. 2011 erfolgte der Umzug zurück nach Großeglsee.

In den vergangenen 30 Jahren hat Disl viele modische Trends kommen und gehen sehen: Rocklängen von oberschenkelkurz bis knöchellang, Ausschnitte, „wo schon alles drüber hängt“, bis keusch verhüllend. „Aber irgendwann kommt alles wieder“, weiß sie. Im Moment sei „retro“ angesagt, mit kleinen Mustern und hochgeschlossenen Krägen. Wie viele Dirndl sie in den vergangenen Jahrzehnten für Kundinnen angefertigt hat, vermag sie nicht zu schätzen. Etwa 15 Stunden braucht sie für ein einfaches Modell, für ein üppig verziertes Hochzeitsdirndl oft doppelt so lang, eine ganze Woche gar für ein Trachtenmieder. „Reich wird man damit nicht“, meint sie mit einem Achselzucken.

Viel Zeit für Privatleben blieb Disl bei alldem nicht. Mit 70 Jahren sei es jetzt an der Zeit sich zurückzuziehen, erklärt sie. Seit zwei Jahren schon habe sie die Enkel aus Schweden, wo die Tochter lebt, nicht mehr gesehen. Im Herbst plant sie einen längeren Besuch dort. „Aber als Erstes bestelle ich einen Container und entrümpele endlich mal unsere Wohnung.“

Spätestens im Juli ist Feierabend

Spätestens im Juli, wenn die letzte Auszubildende ihre Prüfungen abgeschlossen hat, will Disl zusperren. Wie es mit dem Laden in Großeglsee weitergeht, ist noch nicht klar. „Es gab mehrere Interessenten, die ihn gerne übernommen hätten“, sagt Disl. Wegen der Corona-Krise sei aber derzeit alles in der Schwebe. Im Moment hofft sie, dass der Ausverkauf nach der pandemiebedingten Zwangspause endlich weitergehen kann. Dass die Kundschaft den Weg ins abgelegene Großeglsee dann wiederfindet, daran zweifelt sie nicht. cw