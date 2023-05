45 auf einen Streich: Nachwuchsfeuerwehrler bestehen ersten Teil der Modularen Truppausbildung

Bestanden: Die jungen Nachwuchsfeuerwehrler mit Ausbildern, Prüfern und Dietramszells Bürgermeister Josef Hauser. © ff

Dietramszeller Feuerwehr-Nachwuchs legt nach sieben Monaten des praktischen und theoretischen Trainings erfolgreich die erste Zwischenprüfung ab.

Dietramszell – Im Oktober vergangenen Jahres begrüßte Lindens Erster Feuerwehrkommandant Michael Gruber eine große Gruppe junger Leute als Interessenten für die Feuerwehr. Jetzt, knapp sieben Monate später, gratulierte er 45 zur erfolgreich abgelegten Zwischenprüfung „Basismodul“. Dies ist der erste Teil der Modularen Truppausbildung (MTA).

Hinter den Nachwuchs-Feuerwehrlern liegen anstrengende Wochen. Schulungen in Präsenz und online standen genauso auf dem Plan wie praktische Ausbildungsübungen. „Beim Basismodul steht grundlegendes Wissen, das man als Feuerwehrdienstleistender einfach beherrschen muss, im Mittelpunkt“, erklärt Gruber. Ist die Prüfung bestanden und das Mindestalter von 16 Jahren erreicht, können die jungen Leute bereits – wenn der Kommandant zustimmt – an Einsätzen teilnehmen. Das Modul „Ausbildungs- und Übungsdienst“, in dem das Erlernte vertieft und die Abläufe und Besonderheiten der eigenen Feuerwehren erlernt werden, schließt sich an.

Die neuen Kameraden kommen aus allen Dietramszeller Ortsteilen. Ein Vorteil, so Gruber, denn: „Es ist gut, wenn sie sich jetzt bereits während der Grundausbildung kennenlernen. Denn später im Einsatz müssen sie auch immer wieder zusammenarbeiten.“ Sieben verschiedene Themen wie Stiche und Knoten, Umgang mit dem Feuerlöscher und dem Funk oder das Bauen einer Schlauchbrücke wurden als Prüfungsstationen aufgebaut, vier davon waren jeweils Pflicht.

„Alle waren top vorbereitet“, lobt Valentin Ponnier, Jugendwart der Feuerwehr Linden, den Nachwuchs. Damit spricht er Daniela König, Ausbilderin MTA bei der Feuerwehr Bad Tölz und eine von 15 Prüferinnen, aus der Seele. „Ich kann nur sagen: großes Kompliment.“

