Mehr Einheimische, weniger Ausflügler: Konditorin (25) eröffnet Café - „Wird super angenommen“

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Zufrieden mit den ersten fünf Monaten in ihrer „Liebelei“: Konditormeisterin Hanna-Sophie Kölmel, Pächterin des Cafés in Bairawies. © clara Wildenrath

Nach dem Pächterwechsel wird das Bairawieser Café gut besucht. Das Konzept von Hanna-Sophie Kölmel (25) ist aufgegangen. Die Konditormeisterin ist „sehr, sehr zufrieden“.

Dietramszell – Das Konzept ist aufgegangen. „Ich bin sehr, sehr zufrieden“, sagt Hanna-Sophie Kölmel. „Das Café wird super angenommen.“ Vor rund fünf Monaten eröffnete die 25-jährige Konditormeisterin ihre „Liebelei“ im alten Gutshof in Bairawies. Anders als ihre Vorgängerin Jasmin Seitner-Spangenberg mit dem Café Frei-Zeit, setzt Kölmel vor allem auf Gäste aus der Umgebung, die sich hier zu Kaffee und Kuchen oder zum Frühstück treffen.

Nach Pächterwechsel: Bairawieser Café gut besucht - „Bin sehr, sehr zufrieden“

Das früher bei Wochenendausflüglern beliebte Lokal ist jetzt nur noch von Mittwoch bis Freitag und am ersten Sonntag im Monat geöffnet. Ein bisschen ist das der Not geschuldet: „Ich habe keine Mitarbeiter gefunden, die bereit sind, jedes Wochenende zu arbeiten“, gibt sie zu.

Zum anderen ist der Gastronomiebetrieb nur eines ihrer Standbeine. „Ich mache nebenher ganz viele andere Sachen“, erklärt sie lachend. Auch wenn das Café geschlossen hat, steht sie fast den ganzen Tag in der Backstube: Sie backt aufwendige Auftragstorten für Hochzeitspaare, Geburtstagsfeiern oder Firmen-Events, stellt Macarons, verschiedene Müslisorten, Brotaufstriche und handgegossene Schokolade her.

„Zuletzt habe ich ganz viele Osterlämmer und Schokoladenhasen gemacht, die von Hand geschminkt werden mussten.“ Kaufen kann man die Leckereien in ihrem Café und in Biomärkten und Hofläden in der Umgebung. Zusätzlich plant die Jungunternehmerin einen Onlineshop. „Ausschließlich vom Café zu leben, wäre sicher schwierig“, sagt sie.

„Liebelei“ in Bairawies: „Ausschließlich vom Café zu leben, wäre sicher schwierig“

Ihre Liebe zum Backen hat die gebürtige Schwäbin schon in der Kindheit entdeckt. Nach ihrer Ausbildung zur Konditorin zog sie für zwei Jahre in die Schweiz, um bei der renommierten Confisérie Sprüngli Erfahrung zu sammeln. 2021 verschlug es sie mit ihrem Lebensgefährten nach Geretsried. „Eigentlich habe ich eine Backstube für meine Auftragskonditorei gesucht“, berichtet sie. „Als ich dann gesehen habe, dass das Café in Bairawies frei wird, habe ich gedacht: ‚Warum nicht?’“ Beim Erstellen eines Business-Plans half ihr die Handwerkskammer.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Finanzielle Unterstützung für Existenzgründer gebe es jedoch kaum, bemängelt sie: „Da braucht man schon Mut, um als junger Mensch so einen großen Kredit aufzunehmen.“ Ihre Eltern und ihr Freund packten beim Umbau der Küche und des Gastraums tatkräftig mit an; Tische und Stühle habe sie größtenteils gebraucht erstanden.

Zu schaffen machen ihr – wie allen Backbetrieben – die im vergangenen Jahr stark gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise. „Ich backe ausschließlich mit reinem Dinkelmehl, das ist ohnehin schon deutlich teurer“, erklärt Kölmel.

Neuer Pächter im Café in Bairawies: „Backe ausschließlich mit reinem Dinkelmehl“

Ihren Optimismus und ihre Leidenschaft für das Konditorenhandwerk lässt sie sich dadurch nicht nehmen. Ihr ist es wichtig, alles komplett selbst zu machen und auf Zusatzstoffe oder sogenannte Convenience-Produkte zu verzichten. „So weiß ich immer genau, was drin ist.“ Viele ihrer Kunden seien Allergiker und wüssten das zu schätzen. Immer backe sie auch mindestens einen Kuchen ohne Gluten.

Wenn ich die positiven Rückmeldungen der Gäste höre, weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe.

Am Mittwochmittag ist der gemütliche Gastraum noch relativ leer. Es gibt Pizzasuppe und überbackenes Blaukraut. Zwei Frauen aus Wolfratshausen bestellen trotzdem lieber Kuchen aus der Vitrine. „Das Mittagessen wird erst zaghaft angenommen“, meint Kölmel. Frühstück und Kaffeeratsch hätten sich dagegen gut etabliert.

Am Donnerstagabend, wenn die Bairawieser zum Stammtisch kommen, sei es meistens schwer, noch einem Platz zu ergattern. Ab sofort ist bei trockenem Wetter auch der Biergarten geöffnet. Sobald es wärmer wird, finden wieder Radfahrer aus der weiteren Umgebung den Weg in die Wirtschaft, ist Kölmel überzeugt. Ihr Fazit nach fünf Monaten: „Wenn ich die positiven Rückmeldungen meiner Gäste höre, weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe.“

Info

Öffnungszeiten: Mittwoch 11 bis 17 Uhr, Donnerstag 9 bis 22 Uhr, Freitag 9 bis 17 Uhr, jeden ersten Sonntag im Monat 9 bis 17 Uhr.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.