Pfarrkirche in Dietramszell: Barrierefrei zum Gottesdienst

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Über den barrierefreien Zugang zur Pfarrkirche freuten sich (v. li.) Verwaltungsleiterin Barbara Baindl, Dekan Thomas Neuberger und Kirchenpfleger Hans Schmid. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Pfarrkirche in Dietramszell ist jetzt barrierefrei zu erreichen. Dekan Thomas Neuberger weihte den neuen Zugang am ersten Advent ein.

Dietramszell – Um Menschen mit Einschränkungen, älteren Mitbürgern mit Gehwagen, aber auch Müttern mit Kinderwagen das Betreten der Dietramszeller Kirche zu erleichtern, wurde im Zuge der Vorplatzsanierung ein barrierefreier Zugang an der Seite des Gotteshauses angelegt. Über eine Rampe kommt man zu einem in der Wand eingelassenen elektrischen Türöffner, der den Zutritt in die Kirche zusätzlich erleichtert. Im Rahmen des Gottesdienstes am ersten Advent weihte Dekan Thomas Neuberger zusammen mit der Gemeinde den neuen Zugang ein.

Für die Baumaßnahme wurde das frühere Vorhaus abgerissen und mit einer Überdachung ersetzt. „Allerdings verzögert sich die endgültige Fertigstellung des Zugangs noch etwas“, erklärte Neuberger. Bei den Arbeiten an der Freifläche sind die Platten ausgegangen, momentan ist vor der Rampe noch Kies aufgeschüttet. Zudem zog der Estrich an der Innen- und Außentür nicht so schnell an. „Und ohne fertigen Boden kann die Wandverkleidung nicht angebracht werden“, so der Seelsorger weiter. Eben weil bei solchen Arbeiten alles Hand in Hand geht, verschieben sich die Restarbeiten ein wenig nach hinten. Er sei aber guter Dinge, dass bis Weihnachten alles erledigt ist. Die Kosten übernimmt zu gut 95 Prozent das Ordinariat. „Barrierefreiheit“, betont Neuberger, „ist auch bei Kirchen ein großes Thema.“

