Schmerzender Oberarm und kaputter Seitenspiegel: Autofahrer übersieht Fußgänger in Dietramszell

Von: Doris Schmid

Laut der Polizei liegt der Sachschaden bei etwa 1000 Euro. © Rene Ruprecht/ dpa

In einem Moment der Unachtsamkeit übersah ein 62-jähriger Autofahrer einen 19-Jährigen und touchierte ihn mit einem Seitenspiegel.

Dietramszell – Im Dietramszeller Ortsteil Erlach kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto. Ein 19-jähriger Trachtler aus Erlach war am Fahrbahnrand der Kreisstraße in Richtung Otterfing unterwegs, als in selber Richtung ein 62-jähriger Mann mit seinem Pkw herangefahren kam.

Die Ursache ist bislang nicht zweifelsfrei klar, jedoch übersah der Autofahrer den Fußgänger und touchierte diesen laut Polizei mit dem rechten Außenspiegel am linken Oberarm. Der 19-Jährige erlitt dadurch erhebliche Schmerzen, der Außenspiegel war nach der Kollision kaputt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

