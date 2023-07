„Schön, wenn alle zusammen helfen“: Dietramszell bereitet sich auf Leonhardifahrt vor

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gemeinsam geht’s besser: Zum Zeltaufbau braucht es viele freiwillige Hände. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Dietramszell bereitet sich fast der gesamte Ort auf die traditionelle Pferdewallfahrt am Samstag vor. Direkt neben der Kirche wird das Zeltaufbau aufgebaut.

Dietramszell – Am Samstag ist Leonhardi in Dietramszell – und fast der gesamte Ort bereitet sich auf die traditionelle Pferdewallfahrt samt dazugehörigem Fest vor. Unzählige Blumengirlanden müssen gebunden, die Wagen auf Hochglanz gebracht werden, bevor Pferde und Gespanne zu Ehren des Heiligen St. Leonhard die Wallfahrtskirche umrunden. Und natürlich müssen die Arbeitskommandos das Festzelt aufbauen, bevor das erste Bier aus dem Fass läuft. Unsere Zeitung war zu Beginn der Arbeiten dabei.

Leonhardi in Dietramszell: Fast der gesamte Ort bereitet sich vor - Straffer Zeitplan

Bei über 30 Grad im Schatten rinnt den rund 40 Helfern am Dienstag der Schweiß aus allen Poren. Sie haben sich um 9 Uhr getroffen. Zeit zum Ratschen bleibt ihnen nicht. Der Zeitplan ist straff. „Gegen 13 Uhr soll das Zelt stehen, dann kommt der Boden, und abends wird die Bühne aufgebaut“, erläutert Georg Lindmeyer, Vorsitzender des Volkstrachtenerhaltungsvereins Edelweiß Dietramszell, den Plan nur für diesen Tag.

Für die meisten Freiwilligen ist der Aufbau längst Routine. Lindmeyer selbst hat bestimmt schon an die 15 Mal mitgeholfen, den Platz einzumessen und die einzelnen Elemente miteinander zu verschrauben. Zwei Wochen hat er sich frei genommen – „eine Woche vor Lehards, eine Woche danach.“ Er lacht. „So kriegt man seinen Urlaub auch weg.“

Engagiert sich gerne für die Gemeinschaft: Elisabeth Moosmang, am Dienstag die einzige Helferin. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Kommando auf dem Platz liegt bei Zeltmeister Schorsch vom Zeltverleih Hubbauer-Stangl. Um seinen Nachnamen oder sein Alter zu verraten, dazu fehlt ihm schlicht die Zeit. Immerhin: „Hier in Dietramszell“, sagt er mit Blick auf die geschäftigen freiwilligen Zeltaufbauer knapp, „klappt das einwandfrei. Die wissen, wie es geht.“ Und schon eilt er mit den Worten „Na, halt, da muss die grüne Schraube hin!“ wieder weiter.

Kurz Zeit für die Zeitung nimmt sich ebenfalls Thomas Kranz von der gleichnamigen Elektrofirma in Ascholding. Er hat sich am Morgen auf der großen Grünfläche, die die Familie Peiß erneut zur Verfügung gestellt hat, eingefunden. Die Pläne für die benötigten Anschlüsse hat er natürlich in seiner Tasche. Wo ist die Bar geplant, und wo die Küche? „Ohne Strom geht halt nix“, sagt er und grinst.

Leonhardi in Dietramszell: „Ist doch schön, wenn alle zusammen helfen“

Am Ende des Areals schlagen Simon Feichtmair und Quirin Raßhofer mit schwerem Gerät eine Verankerung in den Boden. Daneben sitzt Elisabeth Moosmang – die einzige Frau unter den Helfern – auf dem Boden und legt die benötigten Schrauben zurecht. Die 27-Jährige arbeitet normalerweise als Holztechnikerin.

„Als ich gehört habe, dass noch Hilfe gebraucht wird, hab’ ich mich gemeldet, da mir mein Chef netterweise den Tag frei gegeben hat“, erzählt sie. Sich für die Gemeinschaft zu engagieren, ist für die junge Frau selbstverständlich. Sie ist Mitglied der Feuerwehr und in ihrer Freizeit im Sportverein aktiv. „Ist doch schön, wenn alle zusammen helfen. Und Spaß macht’s auch.“ sh

