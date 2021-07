Schulabschlussfeier an der Montessori-Schule: Viel Lob für den Corona-Jahrgang

Der Beatles-Klassiker „Let It Be“ zum Abschied: 25 Montessori-Schüler schafften in Dietramszell den Abschluss.

Zuversicht in Krisenzeiten

25 Montessori-Schüler aus Dietramszell haben ihren Abschluss in der Tasche. Im Innenhof des Klosters konnten sie ihre Zeugnisse in Empfang nehmen.

Dietramszell – Ja, es war auch für die Dietramszeller Montessori-Schüler ein schwieriges Jahr. Klagen darüber waren auf der Abschlussveranstaltung im Klosterinnenhof am Freitag aber nicht zu hören. Matthias Eirich, Vorstandsmitglied des Trägervereins, lobte in seiner Ansprache die 13 Absolventinnen und 12 Absolventen dieses Jahres: „Ihr habt Euch von der vermeintlichen Krise nicht unterkriegen lassen, sondern die Chancen genutzt.“

Ohne Corona, betonte er, hätte das digitale Lernen nicht in so kurzer Zeit so große Fortschritte gemacht. Dank gebühre auch den Lehrern und Betreuern für ihr „außergewöhnliches Engagement“. Die jungen Menschen könnten jetzt „mit selbstbewusster Brust nach draußen gehen“.

„Ihr macht mir Mut“, erklärte Gesine Prox aus dem Schulleitungsteam. Die Montessori-Schüler hätten die Pandemie als Challenge angenommen und seien stärker daraus hervorgegangen als viele Erwachsene. Von Resignation und Zukunftsangst habe sie kaum etwas gespürt. Sie zitierte Antworten der Zehntklässler aus einer Umfrage: „Die Lehrer haben uns in der Corona-Zeit nie alleine gelassen“; „Ich habe Sachen gelernt, die nicht im Lehrplan standen, aber essenziell für mein Leben waren“; „Wir hatten einen der besten Online-Unterrichte.“ Prox mahnte aber auch, dass es nach Corona nicht so weitergehen könne wie bisher. „Das zeigen die Klimakrise und die Flutkatastrophe.“ Ihr Appell an die frischgebackenen Schulabsolventen: „Geht hinaus ins Leben und meistert es!“

Alle 21 Mädchen und Jungen, die zum Mittleren Schulabschluss angetreten waren, hatten ihn geschafft. „Ich bin beeindruckt, wie ihr das unter diesen augenscheinlich schwierigen Voraussetzungen so toll hingekriegt habt“, sagte der kaufmännische Schulleiter Gero Jaegers. Stellvertretend für den Abschlussjahrgang bedankte sich Schüler Quirin Eirich bei den Lehrerinnen und Lehrern „für die Motivation und für die Arschtritte“. Seine Schulzeit sei „einzigartig und wunderschön gewesen“.

Bei der anschließenden Zeugnisverteilung fanden die Lehrerinnen Gabriele Maschke, Uli Schlüter und Maike Walbroel für jeden ihrer Schützlinge sehr persönliche Worte. Sie würdigten individuelle Charakterstärken und gaben zahlreiche gute Wünsche, aber auch manche Mahnung mit auf den Weg. „Umarmungen verschieben wir aufs nächste oder übernächste Jahr“, witzelte Schlüter. Stattdessen gab’s eine Sonnenblume für jeden und einen kleinen Magneten, der die jungen Menschen „in den nächsten Jahren ab und an wieder zur Montessori-Schule zurückziehen soll“.

Mit dem Beatles-Song „Let it be“, den sie gemeinsam auf der Bühne sangen, verabschiedeten sich die Absolventinnen und Absolventen von ihrer Schule: ein stimmungsvoller Moment im sonnigen Innenhof des fast 1000 Jahre alten Klosters. Das leckere Eis von der benachbarten Lausbua-Eisdiele, das die Schule zum Abschluss spendiert hatte, bot den Gästen nach den Feierlichkeiten eine willkommene Abkühlung.

