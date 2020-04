Schwierige Baustelle: Isardüker zwischen Ascholding und Geretsried erneuert

Bei einem Hochwasser im Juni 2019 wurden Leitungen für Abwasser und Telekomkabel unter der Isar beschädigt. Ein neuer Isardüker musste her, nun ist er fertig.

Dietramszell – Es war eine schwierige Baustelle, die die Gemeinde Dietramszell da zu bewältigen hatte: Mitten im Naturschutzgebiet, unter der Isar durch, mussten neue Leitungen für Abwasser und Telekomkabel verlegt werden. Jetzt meldet die Gemeinde Vollzug: „Isardüker zwischen Ascholding und Geretsried erneuert“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Vor allem der provisorische Abwassertransport per Sattelschlepper hat damit ein Ende.

Angefangen hat alles mit einem Hochwasser im Juni 2019. Das Wasser der Isar spülte das Flussbett bei Ascholding aus und beschädigte einen Düker, eine Druckleitung zur Unterquerung der Isar. Die Folge, die die Bürger zu allererst zu spüren bekamen: Ascholding war offline. Die Telekom nahm sich der Sache rasch an und stellte innerhalb weniger Tage ein Provisorium her, sprich: Experten spannten ein DSL-Kabel über die Isar. Vor allem im Ascholdinger Gewerbegebiet atmete man auf.

Wie sich schnell herausstellte, hatte durch das Hochwasser aber auch der Abwasserkanal Schaden genommen. Die Folge: Das Ascholdinger Abwasser musste über einen langen Zeitraum mit Sattelschleppern mehrmals täglich nach Weidach oder Bairawies gefahren werden. Für die Gemeinde war das ärgerlich, die Kosten lagen monatlich bei 20 000 Euro. Derweil liefen die Vorbereitungen für die sensible Baustelle auf Hochtouren. Es waren viele Genehmigungen nötig, um mit schwerem Gerät ins Naturschutzgebiet vorzurücken.

Im März ging dann alles ganz schnell. Die Arbeiten unter der Isar begannen am 4. März, schon am 9. April ging die neue Abwasserleitung in Betrieb. Wie Bauamtsleiter Hubert Walser mitteilt, beträgt der Durchmesser des neuen Abwasserdükers 180 Millimeter, die Telekomleitung ist 125 Millimeter dick. Die beiden neuen Leitungen wurden fünf bis sechs Meter unter der Isar verlegt – die alten lagen drei Meter unter dem Flussbett. Für die Verlegung der 270 Meter langen Leitungen waren zwei Spülbohrungen von Geretsried nach Ascholding nötig. Was die Kosten angeht, kann noch keine Aussage getroffen werden. „Wir müssen erst die Schlussrechnungen abwarten“, so Gröbmaier. Fest steht, dass sich Gemeinde und Telekom die Ausgaben teilen.

Ausdrücklich bedankt sich die Rathauschefin bei der Stadt Geretsried, dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim, den Naturschutzbehörden sowie den Anliegern. „Sie alle haben die Gemeinde gut unterstützt.“

vu