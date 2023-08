„Seid unser aller Zukunft“: Rathaus-Empfang für Dietramszells beste Absolventen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Dietramszells Beste: Vize-Bürgermeister Anton Huber (4. v. li.) und die Jugendbeauftragte Teresa Wimmer (4. v. re.) gratulieren (v. li.) Verena Walleitner, Matthias Kastenmüller, Rosalie Böhm, Maria Loipolder, Johannes Rothbauer, Theresa Mayer und Katharina Schlickenrieder zu ihrer Leistung. Auf dem Bild fehlen Max Aichler und Georg Danninger. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beim Empfang für Absolventen mit einer „Eins“ vor dem Komma im Dietramszeller Rathaus wünschte Bürgermeister Anton Huber ihnen alles Gute.

Dietramszell – Eine Eins vor dem Komma beim Schulabschluss oder zum Ende der Ausbildung: Für einige junge Dietramszeller kein Traum, sondern Wirklichkeit. Um diese Leistungen zu würdigen, lud die Gemeinde die Absolventen zum mittlerweile traditionell gewordenen Empfang ins Rathaus ein.

„Seid unser aller Zukunft“: Rathaus-Empfang für Dietramszells beste Absolventen

„Hör nie auf, an dich zu glauben, dann schaffst du es auch“, zitierte Zweiter Bürgermeister Anton Huber den Sänger Ed Sheeran, und leitete zu den Gästen über: „Ihr habt an euch geglaubt und so Euren Weg gemacht.“ Einen guten Abschluss erreiche man nicht mit links, es gehöre Durchhaltevermögen dazu. „Und natürlich auch eine gute Schule oder Lehrbetrieb, ebenso wie Eltern, die immer hinter einem stehen und einen unterstützen.“

Die hervorragenden Ergebnisse öffneten nun Tür und Tor: „Egal, was Ihr vorhabt – weiterführende Schule, den Meister machen und einen eigenen Betrieb eröffnen – Euch stehen alle Wege offen.“, betonte Huber. Ebenso dürfe man nicht vergessen, dass ein guter Abschluss auch die Grundlage für ein gesichertes wirtschaftliches Einkommen sei. „Wichtig ist dennoch, nicht stehenzubleiben, sondern immer weiterzulernen.“

Gemeinsam mit der Jugendbeauftragten Teresa Wimmer verteilte Huber kleine Präsente und eine Urkunde an die erfolgreichen Schüler und Auszubildenden. Matthias Kastenmüller hatte seinen Kfz-Mechatroniker (Pkw-Technik) an der Berufsschule Bad Tölz Wolfratshausen mit einer 1,2 abgeschlossen, Maximilian Aichler (Elektroniker Energie und Gebäude) sowie Georg Danninger (Kfz-Mechatroniker) sogar mit einer glatten 1,0. Verena Walleitner schloss ebenfalls an der Berufsschule ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau mit einer 1,14 ab. Die Grund- und Mittelschule Dietramszell verließen mit einem hervorragenden Quali Theresa Mayer (1,0), Johannes Rothbauer (1,0), Rosalie Böhm (1,2) und Maria Loipolder (1,2). Katharina Schlickenrieder bestand die Mittlere Reife an der Realschule in Geretsried mit einer 1,42. „Ich kann Euch nur alles Gute für die Zukunft wünschen“, so Huber abschließend, „denn Ihr seid unser aller Zukunft.“

