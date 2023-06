„Seit Januar sind wir am Proben“: Theateraufführungen der Trachtler starten - Mehrere Termine ausverkauft

Teilen

Die bayerische „Bettleroper“: MacHeath, genannt Mackie (Albert Eichner, hinten, im weißen Anzug), mit seinen Gaunerkollegen. © ESC

Mit der „Betteloper“ wagen sich die Laienschauspieler vom Trachtenverein Jasbergler Baiernrain heuer an ein eher anspruchsvolles Stück. Premiere ist am Freitag, 9. Juni.

Dietramszell – Abseits der üblichen bayerischen Schenkelklopfer-Komödien haben sich die Laien-Schauspieler des Trachtenvereins Jasbergler Baiernrain heuer mit der „Bettleroper“ an ein eher anspruchsvolles Stück gewagt. Was allerdings auch ein erhebliches Mehr an Probenarbeit bedeutete. „Bereits seit Januar sind wir am Proben“, berichten da Gertraud Huber und Rita Flinspach, die beiden Regisseurinnen. „Zuerst mussten unsere Mimen tanzen und dann auch noch singen lernen, ehe es an die eigentliche Probenarbeit ging“, so Huber weiter.

Trachtenverein Jasbergler Baiernrain zeigen Gesellschaftssatire aus dem Jahr 1728

Gespielt wird die bayerische Fassung der „Bettleroper“, die Johannes Reitmeier im London der 1920er Jahre angesiedelt hat. Die Gesellschaftssatire aus dem Jahr 1728 um den Bettlerkönig Peachum, den korrupten Polizeichef Lockit und um den Gaunerhauptmann MacHeath (Mackie Messer) sorgt für helle Aufregung, da Mackie sowohl die Tochter des Polizeichefs als auch die Tochter des Bettlerkönigs heiraten will.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Viele skurrile Gestalten sorgen für einen kurzweiligen Ausflug in die Welt der Bettler, Gauner und das Amüsement der 1920er Jahre. Die musikalische Leitung nach der Vorlage von Roger Boggasch hat Martin Thalhammer sen.

Theateraufführungen der Trachtler: Sechs Termine bereits ausverkauft

Die Theateraufführungen der Trachtler finden heuer im Schneiderstadl in Stein-gau statt. Dort ist auch für Bewirtung gesorgt. Ab der Premiere am kommenden Freitag, 9. Juni (Beginn: 20 Uhr), wird das Werk insgesamt neun Mal aufgeführt. Dabei hat sich die Mund-zu-Mund-Propaganda voll bewährt, denn sechs Termine sind bereits ausverkauft. Eintrittskarten gibt es noch für die beiden Aufführungen am Sonntag, 11. Juni, um 13 Uhr und um 19.30 Uhr.

Zudem wurde wegen der großen Nachfrage ein Zusatztermin am Montag, 12. Juni (19.30 Uhr), anberaumt. Für diese drei Termine sind noch Eintrittskarten-Reservierungen unter der Telefonnummer 0 80 27/ 90 83 80 bei Sabine und Sepp Kerschdorfer möglich. esc

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.