Polizeibericht

Von Dominik Stallein schließen

An der Schimmelkapelle haben sich Vandalen ausgetobt. Die Fenster des sagenumwobenen Gotteshauses wurden zerstört

Dietramszell – An der Schimmelkapelle in Ascholding haben Vandalen Schaden angerichtet. Am vergangenen Donnerstag stellte der Kirchenpfleger der Kapelle St. Georg fest, dass sämtliche Fenster der Kapelle beschädigt worden waren. Das kleine Gotteshaus befindet sich auf einem Hügel nahe Ascholding. „Der oder die unbekannten Täter verwendeten mehrere Steine sowie einen längeren Ast, um die Fensterscheiben einzuschlagen“, berichtet die Polizei.

Lesen Sie auch: Eine verwunschene Kapelle: Spuken auf diesem Berg Pferde, Drachen und eine Hexe?

Sie ist sagenumwoben: Unbekannte schlagen Fenster einer Kapelle ein

Der genaue Tatzeitraum kann nicht eingegrenzt werden, „der Schaden muss jedoch vermutlich innerhalb der letzten Woche entstanden sein“. Seine Höhe beträgt rund 2000 Euro. Die Polizei Geretsried bittet um Hinweise unter 0 81 71 /9 35 10.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.