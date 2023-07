Sie wurde zwei Jahre lang restauriert: Pestkapelle nun wieder geweiht

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Große Feierlichkeit: Nach der zweijährigen Restauration wurde die Pestkapelle unter großer Anteilnahme der Bairawieser von Pater Bernardus Saputro geweiht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Altar ist 300 Jahre alt, das Deckenfresko imposant: Die Bairawieser Pestkapelle wurde nach der großen Restaurierung geweiht

Dietramszell – Tag für Tag fahren unzählige Autos an der kleinen Kapelle an der Staatsstraße 2072 gegenüber Bairawies vorbei. Oftmals, ohne dieses Kleinod aus dem Jahre 1626 wirklich wahrzunehmen. Nun wurde sie restauriert – und erstrahlt in neuem Glanz.

Was hat es eigentlich mit dieser Kapelle auf sich? Anfang des 17. Jahrhunderts wütete die Pest im Tölzer Land. Der Schwarze Tod forderte gerade in Bairawies viele Opfer. Es überlebten lediglich der Wirt und eine Kellnerin. Der Friedhof reichte schon lange nicht mehr für die vielen Verstorbenen aus. Kurzerhand verbrannte oder verscharrte man die Toten am „Pestbeil“, einem Stückchen Wald östlich des Dorfs. Zu ihrem Gedenken wurde die Pestkapelle gebaut.

Das Deckenfresko: Die Arbeit wird dem Tölzer Maler Wilhelm Anton Fett zugesprochen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Altar ist 300 Jahre alt, das Deckenfresko imposant

Das Deckenfresko, das dem Tölzer Maler Wilhelm Anton Fett zugesprochen wird, erinnert eindrücklich und auch ein wenig gruselig an diese Epidemie: Auf Karren werden die Toten zu einem großen Platz gebracht, im Hintergrund lodern Feuer. Eine Frau, die neben den Leichen steht, hält sich entsetzt die Nase zu. Andere schleppen weitere Verstorbene zum Verbrennungsort.

Seine heutige, achteckige Form erhielt das Kirchlein mit einem Neuaufbau im Jahr 1762. Eine erste Sanierung erfolgte 1970/71. Jetzt, 2021/2022, wurde sie zuerst außen, dann innen restauriert. Autoabgase, das Streusalz im Winter sowie Feuchtigkeit hatten das Kleinod sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Restaurationsarbeiten übernahmen die Fachwerkstätten Wiegerling aus Gaißach.

Kosten von 100.000 Euro: Pestkapelle Bairawies wurde restauriert

Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 100 000 Euro trägt die Kirchenstiftung 48 000 Euro, der Rest muss über Spenden finanziert werden. „Die Bairawieser Dorfgemeinschaft Koloman hat beispielsweise das Kreuz und die Kuppel übernommen“, zeigt sich Kirchenpfleger Franz Holzmayr dankbar. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hat die Kapelle eine ganz andere Bedeutung gewonnen. „Es wurde sogar schon angedacht, sie in Pest-Corona-Kapelle umzubenennen“, sagt Holzmayr. Allerdings hat sich dieser Vorschlag nicht durchgesetzt.

Nun weihte Pater Bernardus Saputro die restaurierte Pestkapelle in Anwesenheit vieler Bairawieser Bürger. „Sie soll zu einem Haus der Begegnung zwischen Gott und uns werden“, bat der Geistliche. „Möge dieser Sonntag ein Tag sein, an dem wir Gott als etwas Besonderen wahrnehmen und er in unserem Herzen bleibt.“

Der Altar: Sein Alter wird auf 300 Jahre geschätzt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Arbeiten an der Pestkapelle blieb auch dem Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer (CSU) nicht verborgen. Im Mai erreichte ein Schreiben des Bezirks Oberbayern die Katholische Kirchenstiftung St. Katharina Thannkirchen. Sein Inhalt: Pfarrer Thomas Neuberger wurde unterrichtet, dass dieses Jahr wieder der Oberbayerische Denkmalpreis verliehen wird. „Ich freue mich“, so Mederer, „dass ich Ihnen in der Kategorie ,Anerkennung‘ für die Pestkapelle Bairawies zu dieser Auszeichnung gratulieren darf.“ Die Übergabe ist für Mitte Juli geplant.

„Dieser Preis ist eine bedeutende Auszeichnung und wir sind stolz darauf, dass unsere Arbeit Anerkennung gefunden hat“, sagt Holzmayr. „Er bestätigt uns in unserem Bestreben, historische Bauwerke zu erhalten und zu schützen – eben wie die Bairawieser Pestkapelle.“