Sonne, Segen und viele Rosserer - so war der Dietramszeller Lehards

41 Wagen und zahlreiche Schaulustige beteiligen sich an der Dietramszeller Leonhardifahrt. Dreimal umrundet der Zug die Kirche.

Dietramszell – Bei strahlend blauem Himmel und hochsommerlichen, ja eher schon tropischen Temperaturen zogen am Samstag zahlreiche Gläubige zur Kirche St. Leonhard in Dietramszell. 41 Wagen und rund 30 Reiter erbaten in einem dreimaligen Umritt um das Gotteshaus von Abt Petrus Höhensteiger aus dem Kloster Schäftlarn Schutz und Segen für sich und ihre Tiere.

Ursprung reicht bis 1685 zurück

Der Ursprung des Zeller Lehards reicht weit in die Geschichte zurück. Im Jahr 1685 grassierte in der Gegend eine Pferdeseuche. Probst Marcellinus Obermayr vom Augustiner-Chorherrenstift zu Dietramszell versprach dem Heiligen Leonhard damals eine Kirche, wenn er seine schützende Hand über die Pferde des Klostermeierhofs halten würde.

Leonhard – ursprünglich Schutzpatron der Gefangenen, später für das Vieh – erhörte offensichtlich die Bitte: die Seuche verschwand. Der Probst wiederum stand zu seinem Wort und ließ den Vorläufer der heutigen Wallfahrtskirche bauen. Seitdem feiern die Menschen das Kirchweihfest Jahr für Jahr am dritten Samstag im Juli mit dem Dietramszeller Lehards, Bittgängen und einem feierlichen Gottesdienst sowie einem Jahrmarkt.

„Laut unserer Aufzeichnung ist es nun der 366 Ritt“, sagte Hans Kanzler, der seit Jahrzehnten im Namen der Gemeinde und der Pfarrei als Lehards-Lader auftritt. Er selbst ist quasi damit aufgewachsen. „Es gibt ein Foto, auf dem ich als Fünfjähriger auf dem Gig (ein einachsiger Wagen, Anm. d. Red.) des Nachbarn mitfahren durfte“, erinnerte er sich. Mit 14 organisierte Kanzler sich einen ersten Wagen, mit 24 kaufte er den ersten Haflinger, nahm ab 1979 die Kutschenzügel selbst in die Hand. „Für die Kinder war Lehards mit seinem Markt früher so eine Art zweites Weihnachten – es gab sogar Geschenke“, erzählte der 68-Jährige.

An diesem Samstag fuhr Kanzler mit seinem festlich geschmückten Truhenwagen auf Platz 17 mit. „Ausgelost, wie bei allen anderen auch“, stellte der Dietramszeller klar. Seit dem Jahr 2010 wird die Reihenfolge ausgelost. „Vorher san’s alle eher a bisserl wild gefahren“, sagte Kanzler mit einem Augenzwinkern.

Wegverlängerung bewährt sich

Dass der Zeller Lehards einen guten Ruf unter den Rosserern hat, zeigte die Zahl der Anmeldungen. 41 Wagen und zahlreiche Reiter aus nah und fern – unter ihnen bereits zum dritten Mal zwei Vertreter der Reiterstaffel der Polizei – hatten sich auf den Weg nach Dietramszell gemacht. Im vergangenen Jahr hatte man den Zug wegen der zahlreichen Teilnehmer sogar teilen müssen, um sich gegenseitig nicht in die Quere zu kommen. „Deshalb haben wir dieses Jahr vorgesorgt“, sagte der 68-Jährige und deutete auf einen frisch errichteten Weg am Waldrand. „Jetzt haben wir 300 Meter mehr.“ 300 Meter, die ihren Zweck genau erfüllten: Die Vorreiter des Zugs schlossen sich nach der ersten Runde exakt seinem Ende an.

Für Routinier Hans Kanzler ist das Leonhardi-Wochenende zusätzlich etwas Besonderes: Er feiert an Lehards seinen Geburtstag. „Schöner“, sagte er und ließ den Blick über das Geschehen schweifen, „geht es doch nicht mehr.“

