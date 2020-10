Spatenstich für neue Kindertagesstätte in Linden

Im Dietramszeller Ortsteil Linden entsteht ein neuer Kindergarten. Ende 2021 soll er bezugsfertig sein.

Dietramszell – Ein Aha-Erlebnis hatte Robert Illner vom gleichnamigen Architekturbüro in Endlhausen, als er sich auf den ersten Spatenstich für den neuen Kindergarten im Dietramszeller Ortsteil Linden vorbereitete. Beim Kramen in alten Unterlagen fiel ihm ein Bild in die Hände, das den kleinen Robert als Lindener Kindergartenkind zeigte. Rund 40 Jahre später zeichnet Illner für die Planung des Neubaus verantwortlich.

Bürgermeister Josef Hauser zeigte sich bei der kleinen Feierstunde erfreut, dass bei der Vergabe des 2,9 Millionen Euro schweren Projekts in erster Linie Firmen aus der Region zum Zug gekommen waren: Neben Planer Illner ist für den Rohbau die Wolfratshauser Baufirma Krämmel zuständig, deren Inhaber Reinhold Krämmel in Peretshofen wohnt. Lorenz Weidinger, zuständig für die Planung der Haustechnik, hat sein Büro in Geretsried, und den Bodenaushub erledigt die Baiernrainer Firma Johann Gillhuber.

Die gute Zusammenarbeit der regionalen Fachfirmen habe sich bereits jetzt für die Gemeinde ausgezahlt, erklärte Illner: „Nachdem wir 16 der insgesamt 24 Gewerke ausgeschrieben und vergeben haben, liegen wir sogar knapp sieben Prozent unter der ursprünglichen Kostenschätzung.“ Als staatliche Förderung für das Großprojekt wurden der Kommune rund 1,4 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Kindergarten in Linden wurde 1976 erbaut und 2010 energetisch saniert. Bislang ist dort eine Gruppe untergebracht, im daneben liegenden alten Schulhaus eine zweite. Seit September 2019 wurde zudem eine dritte Gruppe ins Sportheim des TSV Dietramszell bei der Leonhardikirche ausgelagert.

In dem neuen Anbau sollen nach der anvisierten Fertigstellung Ende 2021 alle drei Gruppen à 25 Kinder unterkommen. Zudem entstehen ein Mehrzweckraum, ein Speisesaal und weitere Sozialräume. Im Verbindungsbau sind die Büroräume für die Kindergartenleitung geplant. Im Altbau wird eine Kinderkrippe untergebracht, „Ich habe mich für die drei Gebäudeteile entschieden, weil damit der dörfliche Charakter von Linden erhalten bleibt“, erklärte Illner. Auch war der Bau in dem etwas abschüssigen Gelände auf diese Weise mit weniger Erdarbeiten und damit wesentlich einfacher zu realisieren.

Auch in Ascholding wird ein neuer Kindergarten gebaut

Bürgermeister Hauser gab noch einen Ausblick auf andere gemeindliche Bauprojekte. So soll der neue Kindergarten in Ascholding im Frühjahr 2021 bezugsfertig sein. In Linden soll nach der Fertigstellung des Kindergartens der Umbau des alten Schulhauses in Angriff genommen werden. Dort sind vier Wohnungen, vornehmlich für das Kindergartenpersonal, vorgesehen – ein Vorteil für die Gemeinde, die zunehmend unter den Abwerbeversuchen anderer, finanziell bessergestellter Kommunen leide. „Gut für uns, wenn wir dann arbeitsplatznahe Wohnungen zu normalen Mietpreisen zur Verfügung stellen können“, sagte der Rathauschef.

Des Weiteren ist laut Illner in Linden zwischen dem Kindergarten und dem alten Schulhaus der Bau eines Vereinsheims für die örtliche Schützengesellschaft geplant, deren Schießstand bislang ebenfalls im alten Schulhaus untergebracht ist. Letzterer könnte dann im Keller Platz finden, während im Erdgeschoss an Vereinsräume gedacht ist. Letztlich könnten dort auch die Dietramszeller Zwergerl unterkommen, eine weitere private Kindergartengruppe.

