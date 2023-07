Spektakuläre Präzisionsarbeit: Uralte Kirchenglocke ausgetauscht - Aktion dauert mehrere Stunden

Ein Jahrhundert-Ereignis

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

In einer spektakulären Aktion wurde am Freitag die Kirchenglocke von Thankirchen ausgetauscht. Ein solches Ereignis gab es in dem Ort zum letzten Mal vor rund 100 Jahren.

Dietramszell – Es ist ein Ereignis, wie es letztmalig vor rund 100 Jahren vorgekommen ist: Der Austausch der Glocken in der Pfarrkuratie Sankt Katharina. Viele Thankirchner, Vertreter des Pfarrverbands Dietramszell und der Kirchenverwaltung, die Architekten Hermann Thurner und Martin Lambertz sowie Richardis Wochermaier und ihre Kollegin Louise Malisius vom Staatlichen Bauamt Weilheim: Jeder, der irgendwie in die Sanierungsarbeiten involviert war, kam am Freitag, um das Geschehen zu verfolgen.

+ Millimeterarbeit: Mit viel Feingefühl hoben die Fachleute die alte Glocke aus dem Glockenturm. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die bisherige Glocke aus Eisen war in die Jahre gekommen. „Wir wurden bereits 2010 darauf aufmerksam gemacht, dass die Zulassung abläuft“, erklärte Kirchenpfleger Franz Holzmayr. Genauer gesagt: Sie rostete. „Diese Materialermüdung hat zur Folge, dass die Glocke während des Läutens bersten könnte“, so der Sachverständiger des Erzbischöflichen Ordinariats in einem Schreiben an die Kirchenverwaltung. Dies sei der Grund, warum man einer Eisenglocke eine Lebensdauer von lediglich 100 Jahren zuschreibe.

Glockentausch in Thankirchen: Ereignis kam zum letzten Mal vor 100 Jahren vor

Die neue Glocke, hergestellt in der Gießerei von Rudolf Perner in Passau, ist aus Bronze und so gestaltet, wie ihre Vor-Vorgängerin. Die hatte bis 1902 in St. Katharina die Gläubigen zum Gebet gerufen. Dann brach der Erste Weltkrieg aus, und das ebenfalls bronzene Monstrum fiel der sogenannten Glockenspende zum Opfer. Die Rüstungsindustrie benötigte nämlich dringend Rohstoffe.

Auf der Glocke eingeprägt waren die fünf Kirchenpatrone der Kuratie – St. Katharina (Thankirchen), Mariä Geburt (Peretshofen), St. Anna (Humbach), St. Georg (Rampertshofen) und St. Koloman (Bairawies) sowie der Spruch „Ut sint omnes unum sancti patroni intercredite pro nobis‘, der sich ebenfalls, wenn auch in übersetzter Form („Damit alle eins seien, ihr heiligen Patrone, bittet für uns“) auf der neuen Glocke wiederfindet. Geweiht hatte sie im Mai Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg unter großer Anteilnahme der Bevölkerung (wir berichteten).

+ Beliebte Fotomotive: Die alte Eiserne links und die neue Bronzene rechts im Hof vor der Kirche. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nun endlich sollte sie für die nächsten Jahrhunderte ihren Platz einnehmen. Bislang war sie neben St. Katharina in einer Garage untergebracht. „Wenn also das Tor offen war, konnte sie schon einmal sehen, wo sie hängen wird“, sagte Holzmayr mit einem Augenzwinkern. Doch ehe die „Neue“ einziehen konnte, muss die „Alte“ erst einmal raus.

Wir haben ja schon viel gemacht. Aber ein Glocken ein- und aushängen, das kommt eher selten vor.

Kein leichtes Unterfangen, schließlich bringt die Bronzene inklusive Joch rund 1,8 Tonnen auf die Waage. Also ein Fall für den 70-Tonnen-Autokran der Firma Hölzl aus Reichersbeuern. „Wir haben ja schon viel gemacht“, sagte Benedikt Hölzl, während er das große Fahrzeug ausrichtete. „Aber Glocken ein- und aushängen, das kommt eher selten vor.“ Zumindest für ihn sei dieser Auftrag eine Premiere.

Anders sah es für Rudolf Perner und seine Mitarbeiter Gerald Regner und Stefan Thaller aus. Für sie gehört diese Präzisionsarbeit fast zum täglichen Brot. Die drei Männer bezogen auf dem Baugerüst und im Glockenturm Stellung. Dann begann die Millimeterarbeit. Das Loch in der Wand war kaum größer als die dahinter stehende Glocke. Perner und Thaller arbeiteten von innen, Regner gab über Funk an Hölzl Anweisungen weiter.

Historischer Glockentausch in Thankirchen: Drei Männer beziehen im Glockenturm Stellung

Langsam rutschte die Glocke bis an den Rand. Pater Bimo, der gemeinsam mit Kaplan Bernardus vom Pfarrverband Dietramszell gekommen war, nutzte die Verschnaufpause, um mit den Anwesenden in einem Gebet um einen unfallfreien Arbeitsverlauf zu bitten: „Es schadet nie, wenn Gott hier seine schützende Hand mit im Spiel hat.“

Und der Herrgott sowie die Heilige Katharina, Schutzpatronin der Kirche, erhörten das Anliegen. Langsam und sicher schwebte die Glocke zu Boden. Handys wurden gezückt, um die beiden nebeneinanderstehenden Geläute für die Ewigkeit festzuhalten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Im direkten Vergleich sah man auch den Unterschied: Die bronzene Ausführung ist sowohl im Durchmesser als auch in der Höhe etwas kleiner als ihre eiserne Vorgängerin. „Und schöner“, meinte ein Thankirchner Bub und deutete auf die Abbildungen der Kirchenpatrone.

Die Pause währte nur kurz. Im Glockenturm wurde das Joch ausgetauscht. „Eine Glocke, die an einem Holzjoch hängt, kling ganz anders, als wenn sie ein eisernes über sich hat“, erklärte Holzmayr. Das Wort „Klang“ nahm Perner zum Anlass, den Thankirchnern eine kleine Kostprobe der Neuen zu geben. „Schön, gell“, frohlockte er und schlug mit einem Holz gegen den Klangkörper.

+ Aus dem Weg: Die neue Kirchenglocke wiegt 1,2 Tonnen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dann ging es ganz schnell: Hölzl schwenkte den Kran mit seiner Last in Richtung Kirche, und binnen einer knappen halben Stunde war die Glocke im Glockenstuhl platziert. In den nächsten Tagen wird sie in ihrer endgültigen Position gesichert.

Wann erklingt sie das erste Mal? Holzmayr machte einen Vorschlag: „Das Erntedankfest wäre eine schöne Gelegenheit zum Anläuten.“ Einen Strich durch die Rechnung könnte aber die Technik machen, „denn ohne Strom geht halt nichts“. Für die alte Glocke gibt es bereits Pläne – geplant ist eine Versteigerung. „Und wenn der Käufer aus der Nähe ist, erfolgt die Lieferung frei Haus.“ sh

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.