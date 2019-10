Sperrung der Dietramszeller Ortsdurchfahrt verärgert Geschäftsleute

Seit Anfang August ist die Ortsdurchfahrt von Dietramszell gesperrt. Die Straßenbauarbeiten sollen noch bis Dezember andauern. Solange wollen viele Geschäftsinhaber nicht warten. Sie sind unzufrieden mit der großräumigen Umleitung.

Dietramszell – „Unter der Woche ist es am schlimmsten“, sagt Petra Illner. Die Inhaberin des Blumenladens „VergissMeinNicht“ an der Münchner Straße hat seit Wochen zu wenig Kundschaft. Dafür macht die Dietramszellerin die „irreführende Beschilderung“ verantwortlich, die eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Dietramszell ausweist – obwohl der Blumenladen und viele andere Geschäfte von fast allen Richtungen erreichbar sind.

Tatsächlich ist nur die Bergstrecke zwischen dem Kloster im Süden und der Raiffeisenbank im Norden gesperrt. Besucher aus den Richtungen Ascholding oder Geretsried kommen ungehindert bis ins Zentrum des oberen Ortsteils Schönegg. Von dort sind auch die Lokalitäten im unteren Ortsteil fußläufig erreichbar. Ebenso verhält es sich andersherum: Wer aus Richtung Süden von Bad Tölz kommt, kann bis zum Kloster fahren und mit einem kleinen Umweg zu Fuß nach oben laufen.

+ Blumenhändlerin Petra Illner © nap

„Das wird auf den Schildern aber nicht klar“, stellt die Inhaberin des Blumenladens fest. Außerdem gebe es eine Ampelschaltung für Schulbusse. „Warum die Durchfahrt am Wochenende also nicht mittels der Ampelanlage für alle freigegeben wird, verstehe ich nicht.“ Stattdessen werde die Anlage Freitagmittag ausgeschaltet – und die Straße bleibt gesperrt.

Fast alle Geschäftsleute in Dietramszell teilen die Ansicht von Petra Illner. Johanna Peiss bewirtet die gleichnamige Gaststätte neben dem Maibaum. „Wir spüren die Baustelle richtig“, sagt die Wirtin. Täglich werde sie von Kunden angerufen, die durch die Umleitung verunsichert sind. Unterm Strich bleibe immer ein Teil der Gäste aus. „Die Schilder sind richtig schlecht gemacht“, sagt Peiss.

Martin Breitenauer hat Glück. „Die meisten unserer Kunden sind einheimisch, die kommen trotzdem“, sagt der Betreiber des Cafés Schwalbe in Schönegg. Nur die Radfahrer und die Münchner würden ausbleiben, was aber zu verkraften sei. Trotzdem kann er die Kritik seiner Kollegen gut verstehen. „Ich finde es auch sehr komisch, dass schon in Ascholding angeschrieben ist, dass die komplette Ortsdurchfahrt gesperrt wäre.“

Im Staatlichen Bauamt Weilheim hat man dafür eine Erklärung: „Unser oberstes Ziel ist es, den Verkehr aus der Ortschaft rauszuhalten“, erklärt der zuständige Mitarbeiter Stefan Vogt. Autos, die sich durch die Baustelle durchdrücken wollen, würden die Arbeiten an Straßenbelag und Entwässerung nur aufhalten. Vogt stellt fest: „Wir haben hier einen klaren Interessenskonflikt.“ Man müsse jetzt einmal in den sauren Apfel beißen. Danach würden die Ladenbesitzer auch von einer intakten Straße profitieren.

Die Ampeln am Wochenende laufen zu lassen, ist für Vogt keine Option. „Damit würden wir quasi die Durchfahrt trotz einer Vollsperrung legitimieren“, sagt der Bauamtsmitarbeiter. Deshalb sei das Konzept in Absprache mit der Polizei so gewählt worden, wie es jetzt ist. Bei der Beschilderung hat das Staatliche Bauamt eine Ausnahme zugelassen: „In der Klosterschänke werden regelmäßig Hochzeiten gefeiert“, sagt Vogt. Er habe deshalb schon einige besorgte Brautpaare am Telefon gehabt. „Um nicht als Hochzeitscrasher dazustehen“, sagt der Bauamtsmitarbeiter scherzhaft, habe man der Klosterschänke erlaubt, kleine Hinweistafeln an den Schildern anzubringen. „Hier bestand einfach öffentlicher Bedarf.“Weitere Ausnahmen seien aber definitiv nicht möglich.

Petra Illner stört sich neben den Schildern aber auch an der Bauzeit. „Ich kenne keine andere Hauptstraße, die so lange gesperrt ist“, sagt die Dietramszellerin. Außerdem werde viel zu wenig an der Straße gearbeitet. Das möchte Stefan Vogt so nicht stehen lassen. „Die Bauzeit ist tatsächlich eher sportlich angesetzt“, erklärt er. Der Baufirma will Vogt deshalb nichts vorwerfen. Trotzdem gibt er zu: „Momentan wird aufgrund von personellen Schwierigkeiten nur an einem von zwei geplanten Abschnitten gearbeitet.“ Der Abschnitt an der Staatsstraße 2073 südlich von Dietramszell wird erst nach dem Winter bearbeitet. „Mit der Strecke am Berg sind wir aber absolut im Zeitplan. Sofern das Wetter auch künftig mitspielt, sind wir Anfang Dezember fertig“, so Vogt.

Auch interessant: Kommunalwahl 2020: Gröbmaier kandidiert nicht mehr

Die Gemeinde Dietramszell hofft zwar auf dieses Datum, Geschäftsleiter Tobias Janda zufolge hat sie aber keinen Einfluss auf die Baustelle. „Wir wurden vom Staatlichen Bauamt genauso informiert wie die Bürger und haben keinerlei Mitspracherecht“, sagt Janda. „Trotzdem versuchen wir natürlich Hilfestellungen zu geben und die Bürger zu informieren.“

Jonas Napiletzki



Lesen Sie auch: Leonhardi in Dietramszell: Die schönsten Bilder