Streitthema Mobilfunk: Zwei neue Masten sollen in Gemeinde entstehen - mit möglichst wenig Strahlung

Von: Clara Wildenrath

40 Meter hoch könnten die Mobilfunkmasten in Ascholding und Emmerkofen werden. © IMAGO/Christoph Hardt

40 Meter hoch sollen sie werden: Ein Gutachten macht Vorschläge für neue Mobilfunkmasten in Ascholding und Emmerkofen.

Dietramszell – Im Umkreis von Ascholding und Emmerkofen sollen zwei neue Mobilfunkmasten entstehen. Dem Betreiber sind dabei zwei Dinge wichtig: eine optimale Netzabdeckung und möglichst geringe Kosten. Die Strahlenbelastung der Anwohner spielt – solange sie unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten bleibt – bei der Standortwahl praktisch keine Rolle.

Um die Interessen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen zu können, machte die Gemeinde Dietramszell von ihrem gesetzlich eingeräumten Mitspracherecht Gebrauch: Sie beauftragte ein, auf dieses Thematik spezialisiertes Ingenieurbüro mit der Suche nach Standortalternativen. Am Mittwochabend präsentierte Inhaber Hans Ulrich während einer Infoveranstaltung in Ascholding die Ergebnisse.

Zwei neue Funkmasten sollen in Ascholding und Emmerkofen entstehen: Welche Standorte dafür am wenigsten belastend sind, das erklärte Experte Hans Ulrich (vorne) rund 50 interessierten Bürgerinnen und Bürgern. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In dem vom Netzbetreiber Telefónica definierten Suchkreis rund um Ascholding hatte er fünf Standorte auf ihre Eignung untersucht. Dazu nutzte der Diplom-Ingenieur Computersimulationen, mit denen er sowohl die Netzabdeckung als auch die Strahlenbelastung in der Umgebung berechnete. In sogenannten Immissionskarten stellte er farblich dar, wie sich die Feldstärke bei den betroffenen Anwohnern bei den unterschiedlichen Antennenstandorten veränderte. „Da spielt nicht nur der Abstand, sondern auch die Position und die Geländeform eine große Rolle“, erklärte der Funkwellenspezialist.

Strahlenbelastung: Gemeinde ließ Standorte für Mobilfunkmasten prüfen

Eine Anhöhe im Wald nordöstlich von Ascholding, gut 800 Meter Luftlinie von den ersten Wohngebäuden entfernt, stellte sich als beste Variante heraus. „Damit lässt sich die Strahlung bei den betroffenen Anwohnern um 80 Prozent reduzieren.“ Als Vergleich diente dabei der vom Provider ursprünglich geplante Sendemast auf dem Dach eines Gewerbebetriebs am Ortsrand. Dieser war auf großen Widerstand in der Bevölkerung gestoßen; der Gebäudeeigentümer hatte daraufhin den Vertrag nicht unterzeichnet (wir berichteten). Ein weiterer Vorteil des neuen Standortvorschlags: Er deckt auch einen Bereich der Staatsstraße nach Egling ab, der mit den anderen Varianten ein Funkloch geblieben wäre.

Auch im Suchkreis Emmerkofen ergaben Ulrichs Berechnungen einen klaren Favoriten: Von sechs begutachteten Standorten zeigte ein Grundstück des Wasserversorgungsverbands Harmatinger Gruppe am Waldrand nördlich des Weilers das größte Potenzial hinsichtlich Netzabdeckung und Strahlungsbelastung. Bei beiden Standorten hatten in ersten Vorgesprächen sowohl die Mobilfunkgesellschaft als auch die jeweiligen Grundstückseigner ihre Zustimmung signalisiert.

50 Anwohner hören zu: Gutachter stellt Standorte für Funkmasten vor

Bis die neuen Sendemasten ihre Arbeit aufnehmen können, müssen aber unter Umständen als Übergangslösung noch zwei weitere gebaut werden. Denn: Der bereits seit rund 50 Jahren in Steinsberg bei Peretshofen betriebene Sendemast wurde vom Mietgeber bereits zum Jahresende 2022 gekündigt. Bürgermeister Josef Hauser hofft jedoch, dass die Grundbesitzer die Antenne auf ihrem Land noch bis zur Fertigstellung der neuen Masten dulden. „Dann haben wir gute Chancen, dass wir kein Provisorium brauchen“, sagte Ulrich. Als potenzielle Standorte hatte die Gemeinde zwei eigene Grundstücke beim Wanderparkplatz in Peretshofen und am Ascholdinger Sportplatz festgelegt.

Die rund 50 Bürgerinnen und Bürger, die trotz besten Biergartenwetters in den Veranstaltungssaal des Holzwirts gekommen waren, folgten Ulrichs Ausführungen interessiert. Kontroverse Diskussionen blieben aus. Johann Kanzler, Verbandsvorsitzender der Harmatinger Gruppe, fragte nach der Höhe der geplanten Masten. „40 Meter“, erklärte der Gutachter. Das sei in waldreichen Gebieten Standard.

Netzbetreiber entscheidet über 5G-Mobilfunk

Mehrere Anwesende äußerten Sorge, dass die Strahlungsbelastung in Zukunft durch immer höhere Sendeleistungen weiterhin steigen könnte. „Da hat die Gemeinde kein Mitspracherecht“, gab Ulrich zu. „Aber die Verhältnisse bleiben immer gleich. Im Vergleich zu dem geplanten Dachstandort ist es immer nur ein Fünftel der Belastung.“

Laut Standortbescheinigung seien für den Sendemast in Ascholding Frequenzen von 700 bis 2100 Megahertz beantragt, in Emmerkofen nur bis 1800 Megahertz. Ob und zu welchem Anteil der neue Mobilfunkstandard 5G ausgespielt werde, bestimme der Netzbetreiber. „Ich rechne immer mit der maximal genehmigten Sendeleistung“, betonte Ulrich. Mittelfristig könne es aber durchaus sein, dass die Betreiber höhere Frequenzen beantragen.

In seiner nächsten Sitzung soll der Gemeinderat darüber abstimmen, ob die beiden favorisierten Standorte als Vorschläge an die Telefónica weitergegeben werden sollen. Bei einem positiven Votum sei davon auszugehen, dass die Funkmasten so realisiert werden, so Ulrich – vorausgesetzt, die Vertragspartner einigen sich auf die Mietbedingungen.