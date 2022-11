Theresia Kirmair erhält Meisterbrief aus den Händen der Agrarministerin

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Festliche Übergabe: Theresia Kirmair (li.) und Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber. © T. Hase/Staatsministerium

Theresia Kirmair ist frisch gebackene Hauswirtschaftsmeisterin. Den Meisterbrief überreichte ihr Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber.

Dietramszell – Eigentlich ist Theresia Kirmairs Mutter dafür verantwortlich, dass die 24-Jährige kürzlich in einem Festakt von Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber ihren Meisterbrief der Hauswirtschaft überreicht bekam. „Meine Mutter ist ebenso als Hauswirtschaftsmeisterin und als Dorfhelferin tätig“, so die junge Dietramszellerin. „Ich war schon immer beeindruckt, wie sie anderen helfen kann. Da dachte ich mir, das will ich auch.“

Ein äußerst vielfältiger Beruf

Der Beruf ist äußerst vielfältig. „Von der Ernährungslehre über Nähen, Putzen und Service ist alles dabei“, beschreibt Kirmair das Aufgabenfeld. „Nur technische Sachen wie eine Elektroleitung zu verlegen, gehören nicht dazu.“ Das Gestalterische hat zu ihren Lieblingsfächern gehört, seitdem Kirmair vor sieben Jahren ihren Berufswunsch konkret werden ließ. „Da kann man, beispielsweise beim Anfertigen von Tischgestecken, seine Kreativität ausleben.“

Meisterprojekt: Ein Wild-Kochkurs

Mit 15 verließ Kirmair die Mittelschule. Drei Jahre Berufsausbildung mit Schwerpunkt Dorfhelferin schlossen sich an, dann zwei Jahre als Betriebshelferin. „Danach noch mal zwei Jahre Dorfhelferinnenschule – und nun eben die Meisterprüfung.“ Für ihr Meisterprojekt kehrte die Dietramszellerin übrigens an eine einstige Wirkungsstätte zurück: „Ich gab an ,meiner‘ Schule einen Wild-Kochkurs.“

Maschinenring koordiniert Dorfhelferinnen

Wo Dorfhelferinnen eingesetzt werden, koordiniert der Maschinenring. „Wir gehen in Familien, in denen die Mutter erkrankt ist oder nach einem Todesfall“, berichtet Kirmair. Die Einsatzdauer liegt bei vier bis sechs Wochen, kann aber in Einzelfällen auch bis zu einem Jahr dauern. „Wichtig ist, dass sich die Betroffenen nicht alleine gelassen fühlen.“

Auch interessant: Bürgerversammlung in Dietramszell: Landrat äußert sich zur Kreisklinik

Und nicht selten kommt es vor, dass der Kontakt auch über die „Einsatzzeit“ bestehen bleibt. Gerade wenn gegenseitige Sympathie da ist oder man viel mit Kindern zu tun hat, wachsen Beziehungen. „Und wenn man sich trifft, wird erzählt und man freut sich einfach, sich zu sehen“, so die 24-Jährige.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Doch nun heißt es für die junge Frau erst einmal Koffer packen. Sie wird zunächst „ins Berchtesgadener Land gehen, denn es ist nie schlecht, auch einmal in einer anderen Umgebung zu arbeiten als der gewohnten.“ Außerdem: „Ich kann ja jederzeit wieder zurück nach Hause kommen.“

sh

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.