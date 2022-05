Schwerer Unfall in Dietramszell: Frau stirbt an der Unfallstelle

Von: Susanne Weiß

In Dietramszell ist es am Freitagmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Freitagmittag ist es in Dietramszell zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine Frau verstorben ist. Es wird ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.

Update 16.340 Uhr: Eine 83-jährige Dietramszellerin ist bei einem Autounfall am Freitag an der sogenannten Bürgermeisterkreuzung in Dietramszell gestorben. Wie die zuständige Geretsrieder Polizei berichtet, war die Frau gegen 13.30 Uhr mit ihrem Ford auf der Töl 11 vom Ortsteil Linden kommend nach Dietramszell unterwegs.

Als sie nach links auf die Staatsstraße 2368 abbiegen wollte, stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW-Bus zusammen, der in nördliche Richtung fuhr. Am Steuer saß eine 51-Jährige aus Egling.

Die Unfallverursacherin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Ihr Beifahrer kam ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Schrecken davon. Die Eglingerin und zwei Beifahrer im VW-Bus wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, so die Polizei.

Im Einsatz waren neben der Polizei das BRK, ein Rettungshubschrauber und die Freiwilligen Feuerwehren aus Dietramszell, Linden und Otterfing. Ein Unfallgutachter ist vor Ort. Die Straße bleibt noch bis zum späten Nachmittag gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit zirka 35.000 Euro.

Erstmeldung: Tödlicher Unfall in Geretsried

Dietramszell - Bei einem schweren Unfall am Freitag in Dietramszell ist eine Person verstoben. Die Meldung ging gegen 13.30 Uhr bei der Polizei ein.

Der Unfall passierte an der sogenannten Bürgermeisterkreuzung im Bereich der Staatsstraße 2368 bei Linden. Weitere Informationen zum Unfallhergang und den Beteiligten kann die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geben. „Es wird ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben“, sagt Franz Schöttl, Leiter der zuständigen Inspektion in Geretsried.

sw

