Trachtenverein Edelweiß: Ehrenvolle Aufgabe beim Festzug zum 125-jährigen Bestehen

Von: Clara Wildenrath

Fesche Madl, schneidige Buam: Mit einem Festzug feierte der Trachtenverein Edelweiß am Sonntag sein 125-jähriges Jubiläum – krönender Abschluss einer langen Festwoche mit insgesamt rund 10.000 Gästen. © Hans Lippert

Mit großem Programm hat der Trachtenverein Edelweiß sein 125-Jähriges gefeiert. Höhepunkt war ein prächtiger Festzug. Ein Bub hatte dabei eine wichtige Aufgabe.

Dietramszell – Titus hat eine ehrenvolle Aufgabe. Das weiß er. Die anderen Kinder beneiden ihn darum. Auch wenn er ganz schön schwitzen muss – denn die Vereinstafel aus dem Jahr 1907 ist schwer. Aber er muss sie nicht allein tragen, er kann sich mit Josef und Jérémy abwechseln. Dafür dürfen die drei Burschen beim Festumzug zum 125-jährigen Bestehen des Trachtenvereins Edelweiß Dietramszell am Sonntag in der allerersten Reihe laufen. Direkt neben dem Ersten Vereinsvorstand Georg Lindmeyr – noch vor der Blaskapelle und den Fahnenträgern. Erst dahinter kommen die anderen Kinder und Jugendlichen, danach der Rest der insgesamt 390 Vereinsmitglieder. Im Vierspänner folgen die Ehrengäste: Oberin Emanuela vom Orden der Salesianerinnen im Dietramszeller Kloster, Dekan Thomas Neuberger, Pater Bimo und Bürgermeister Josef Hauser.

Festzug vom Trachtenverein Edelweiß: Schattenplätze sind begehrt

Mit Stolz tragen Titus (10), Josef (11) und Jérémy (10) die Vereinstafel von der Leonhardikapelle bis zum Gasthof Peiß in der Ortsmitte und wieder zurück. Rund 1700 Trachtler und Trachtlerinnen aus 15 Vereinen marschieren mit; knapp einen Kilometer lang ist der ganze Zug. Zahlreiche Spielzüge und Blaskapellen sorgen für die musikalische Untermalung. Am Straßenrand stehen Hunderte von Schaulustigen, fast alle in Dirndln oder Lederhosen, und winken. Die meisten drängen sich angesichts der heißen Mittagssonne im Schatten der wenigen Bäume. An fast jedem Haus flattert eine große weiß-blaue Fahne im lauen Lüftchen, die Hecken sind mit weiß-blauen Schleifen geschmückt.

Trachtlerchef „Mehr als zufrieden“ mit dem Verlauf der Jubiläumsfeierlichkeiten

Der Festumzug ist der Höhepunkt und Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten, die mit der Leonhardifahrt am vergangenen Samstag begannen. Eine ganze Woche lang gab es fast jeden Abend eine Festveranstaltung: Oldtimer-Treffen, Kabarett, Weinfest, Schafkopfturnier und das Jubiläumskonzert der Dietramszeller Blasmusik zu ihrem 40-jährigen Bestehen. „Insgesamt waren fast 10 000 Leute da“, erzählt Trachtlerchef Lindmeyr. Er ist „mehr als zufrieden“ mit dem Verlauf. Immerhin war zu Beginn der Planungen nicht absehbar, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen überhaupt ein Fest möglich sein würde. „Aber wir waren immer positiv gestimmt“, sagt der 58-Jährige, der seit 23 Jahren Vorstand des Trachtenvereins ist. „Verschieben oder Nichtfeiern war nie ein Thema.“ Etwa 200 Leute hätten mitgeholfen, dass alles reibungslos funktionierte und die Festwoche ein so großer Erfolg wurde.

Nach dem Festzug: Eiskalte Zitronenlimo zur Abkühlung

Auch das Wetter hat die ganze Woche mitgespielt. Am Festsonntag verteilen Lindmeyr und sein Team gekühltes Mineralwasser an die Gäste, um die sommerlichen Temperaturen erträglicher zu machen. Den vormittäglichen Feldgottesdienst verlegten sie kurzfristig in den Schatten am Waldrand. Bei manch einer der Damen im schweren schwarzen Schalk lief trotzdem der Schweiß. „Man darf nur nicht daran denken, dann ist es nicht so schlimm“, meint Sabine Müller (52) lachend. Nach einer guten halben Stunde sind Titus, Josef und Jérémy zurück an der Leonhardikapelle. Jetzt stehen sie noch Spalier, bis alle Vereine ins Festzelt eingezogen sind. „Mein Hemd ist komplett nassgeschwitzt“, meint Titus. Gleich führen die drei mit den anderen Kindern aus dem Trachtenverein noch einen Plattlertanz auf. Zuerst aber freuen sie sich auf eine eiskalte Zitronenlimo zur Abkühlung.

