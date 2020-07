Schrecklicher Crash von Motorrad und SUV endet für Münchner tödlich - junger Autofahrer erleidet Schock

Tragisches Unglück im Landkreis Wolfratshausen: Ein Biker wurde von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. Er überlebte nicht.

Dietramszell - Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 11.15 Uhr in Ascholding ereignet. Ein Motorradfahrer aus München (70) war laut Polizei bei bestem Ausflugswetter mit seinem Kraftrad der Marke Yamaha auf der Tattenkofener Straße in Richtung Bad Tölz unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein Eglinger (22) mit seinem BMX X5 auf der Hauptstraße in westlicher Richtung.

Wolfratshausen: Motorrad und Auto kollidieren - Biker verstirbt kurz darauf

Die dortige Kreuzung zwischen beiden Straßen wollte der PKW-Fahrer geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Kradfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall von seinem Motorrad geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Münchner wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert, in welcher er kurz darauf verstarb. Der junge Autofahrer erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

Tödlicher Crash bei Dietramszell: Gutachten soll den Unfallhergang klären

Wie die Geretsrieder Polizei mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft München II zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter beauftragt, die Unfallfahrzeuge wurden vorläufig in amtliche Verwahrung genommen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Unfallstelle voll gesperrt.

Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet, die Freiwillige Feuerwehr Ascholding unterstützte bei den Verkehrsmaßnahmen. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, die Höhe wird polizeilich auf insgesamt etwa 5000 Euro geschätzt.

