Unfall in Dietramszell: Autofahrer übersieht Rennradler - der hat Glück im Unglück

Von: Peter Borchers

Bei einem Verkehrsunfall kollidierten ein Auto und ein Rennrad © dpa / Stefan Puchner

Bei einem Verkehrsunfall in Dietramszell kollidierten ein Auto und ein Rennrad. Der Radler stürzte auf die Straße, am Auto entstand Sachschaden.

Dietramszell - Ein erneuter Unfall zwischen einem Rad- und einem Autofahrer endete am Donnerstag glimpflich. Der 53-jährige Biker erlitt nur leichte Verletzungen, die keiner rettungsdienstlichen Versorgung vor Ort bedurften. Die Höhe des Sachschadens am Auto beziffert die Geretsrieder Polizei mit rund 2500 Euro, der Schaden am Rad war nicht abzuschätzen.

Der 53-Jährige aus Warngau fuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Rennrad auf der Kreisstraße TÖL 11 von Lochen kommend in Richtung Steingau. Zeitgleich wollte ein 58-jähriger Neubiberger mit seinem VW von der TÖL 9 kommend die TÖL 11 in Richtung Jasberg queren. Dabei übersah er nach Polizeiangaben den von rechts kommenden Radler. Nach der folgenden Kollision stürzte der 53-Jährige, verletzte sich dabei glücklichweise nur leicht. peb

