Rollsplitt wird ihm zum Verhängnis: Motorradfahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug

Von: Peter Borchers

Bei einem Unfall kurz nach Dietramszell entstand laut Polizei ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kurz nach Dietramszell verlor ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Geretsrieder musste ins Krankenhaus.

Dietramszell - Schmerzhaft endete am Mittwoch eine Motorradtour für einen 39-jährigen Geretsrieder. Er und ein Freund waren gegen 8.30 Uhr mit ihren Motorrädern auf der Staatsstraße 2368 von Dietramszell kommend in Richtung Bad Tölz unterwegs. Kurz nach Dietramszell wurde dem Geretsrieder in einer Kurve Rollsplitt zum Verhängnis.

Unfall in Dietramszell: Mindestens 2000 Euro Sachschaden

Die Kieselsteine hatte sich zuvor wohl aus dem Bankett gelöst. Der 39-Jährige verlor er die Kontrolle über seine Triumph und stürzte.

Er kam wegen leichter Verletzungen an Hand und Fuß ins Krankenhaus. Sein Begleiter konnte einen Sturz gerade noch vermeiden. Am Motorrad entstand laut Geretsrieder Polizei Sachschaden in Höhe „von mindestens 2000 Euro“. peb

