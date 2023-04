„Wenn noch a paar kemma, wär des a in Ordnung“: Regina Mayer hat 16 Enkel und 43 Urenkel

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Der Jüngste: Seppi mit der Ururoma © Sabine Hermsdorf-Hiss

Alleine die Josefs und Katharinas ihrer Familie könnten einen Bus voll besetzen. Regina Mayer ist 16-fache Oma, 43-fache Uroma und – ganz frisch – Ur-Uroma.

Dietramszell/Ellbach – Um den Stammbaum der vergangenen vier Generationen ihrer Familie aufzuzeichnen, genügt Regina Mayer kein normales Papier. Eine Leinwand könnte auch knapp werden. Die Ellbacherin ist vierfache Mutter, 16-fache Oma, 43-fache Uroma und – ganz frisch – Ur-Uroma.

Riesige Großfamilie: Regina Mayer hat 43 Urenkel

Bei 64 Nachkommen könnte man den Überblick verlieren, nicht aber die 87-Jährige. „Da wären der Johannes, Vitus, Barbara, Kilian, Elias, Korbinian, Benedikt, Konrad, Helena, Magdalena, Johanna, Antonia, Anett, Veronika, Verena, Anton, Lorenz, Emma, Heidi, Martin, mehrere Katharinas...“, zählt sie mit Hilfe ihrer Tochter Regina Mayer (die einen Herrn Mayer mit zufällig der gleichen Namensschreibweise geheiratet hatte) und deren Schwiegertochter Brigitte Mayer die Namen auf. „...Klaus, Marlene, Valentin, Anian, Franz-Josef, Michael, Laurin, Valentina Lilli, Anna-Lena, Bernadette, Leonhard...“ Und mehrere Josefs.

Bei der Namensgebung setzt die Familie auf Tradition. „Der älteste Sohn wird nach dem Vater benannt, der zweite nach dem Opa, der dritte nach dem Kirchenpatron, und beim vierten Kind kann man sich den Namen selbst ausdenken“, sagt Brigitte Mayer, selbst fünfache Mutter. Seit dem ersten Josef in der Familie – er erblickte 1844 das Licht der Welt – hat’s also immer Josefs in der Familie gegeben. Der jüngste ist erst ein paar Wochen alt – und er ist Regina Mayers erster Ur-Urenkel. Die 87-Jährige erklärt das stilecht: „Jetzt hat dem Seppi sein Seppi a an Seppi kriagt.“

Tradition bei der Namensgebung: Viele Josefs und Kaharinas in der Familie

Trotz der Vielzahl an Josefs oder Katharinas im Hause Mayer hat die Großfamilie keine Schwierigkeiten, alle auseinanderzuhalten. „Irgendwie weiß man immer, von wem die Rede ist und wer wo hingehört“, betont Regina Mayers älteste Tochter – ganz im Sinne der Tradition heißt auch sie Regina. Wenn mehrere Josefs in einem Haus leben, dann behilft sich die Familie anders: „Der Postbote schaut auf den zweiten Vornamen. Dann passt das schon“, sagt Tochter Regina.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Natürlich hat der jüngste, der „Kloa-Seppi“, auch von seiner „Uri“ das gleiche Geschenk erhalten, über das sich schon alle Enkel und Urenkel vor ihm gefreut hatten: Eine süße Kuscheldecke mit einem Tierkopf. „Das haben sie alle geliebt.“

„Wenn noch a paar kemma, wär des a in Ordnung“: Regina Mayer hat 16 Enkel und 43 Urenkel

Genauso wie die Präsente, die die 87-Jährige zu Weihnachten verteilt. Jedes der kleineren Enkelkind bekommt ein eigens für es ausgesuchten Schlafanzug. Brigitte Mayer lacht. „Manche wollen ihn gar nicht mehr ausziehen.“ Die älteren erhalten Geldgeschenke. „Schließlich entwickeln sie ja alle ihren eigenen Geschmack“, so die „Uri“ verständnisvoll. Allerdings werden auch diese Gaben liebevoll verpackt. „Sie beginnt im September damit“, meint Tochter Regina Mayer, „damit sie rechtzeitig und in Ruhe fertig wird.“

Großfamilie: Regina Mayer (vorne, Mitte) mit 40 ihrer Urenkel © Privat

Familienfotos im Großformat: Regina Mayer hat 16 Enkel, 43 Urenkel und einen Ururenkel

Eine große Familie zu haben ist für die 87-Jährige nichts Ungewöhnliches. Sie wuchs gemeinsam mit sieben Geschwistern auf, ihr vor über 20 Jahren verstorbener Ehemann Toni mit fünf. Bei den Mayers ist es normal, vier oder fünf Kinder zu bekommen. „Da wundert sich keiner mehr“, sagt Brigitte Mayer. „Der Vorteil ist, dass man nie alleine ist – und es ist etwas Wunderbares, sich in seiner Familie aufgehoben zu fühlen.“

Was die 43-fache Uroma besonders freut, ist, dass die Landwirtschaft ein fester Bestandteil im Familienleben ist, weil einige Enkel und Urenkel in diesem Bereich arbeiten. Sie selbst war mit Leib und Seele Bäuerin, 30 Jahre sogar Ortsbäuerin.

Deshalb weiß sie, dass auf den Höfen viel zu tun ist – und freut sich, dass trotzdem jeden Tag jemand auf den Mang-Hof in Ellbach kommt, auf dem die Austraglerin lebt. Glücklicherweise wohnen alle in der Umgebung, wie im nahe gelegenen Linden. „Wir schauen einfach, ob es ihr gut geht oder sie etwas braucht“, sagt Regina Mayer.

Altbäuerin hat über 50 Nachkommen: „Hauptsache g’sund sans“

Die Jüngeren kommen ebenfalls oft vorbei. Zu schön ist es gerade für die Kleinen, wenn die „Uri“ aus ihrem Leben erzählt. Von damals, als sie von der ersten bis zur achten Klasse täglich zu Fuß nach Königsdorf zum Unterricht bei den armen Schulschwestern gehen musste. „Ich war gerne dort“, sagt sie. Oder sie berichtet aus der Zeit, als als sie und ihr Mann Toni, der zudem ein „begeisterter Rosserer“ war, erfolgreich Rinder gezüchtet haben.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Im Zuhause der Altbäuerin zeigt sie viele Erinnerungsstücke aus dem Leben der Großfamilie. Sie deutet beispielsweise auf ein Gruppenfoto – sie sitzt in der Mitte, um sie herum 40 Enkel im Alter von ein paar Monaten bis zum Erwachsenen. „Das war an meinem 85. Geburtstag“, erzählt die Seniorin. Auf der Kommode stehen weitere Bilder von Kommunionen, Taufen, Familienfesten und mehrere Porträts. Und an den Zimmertüren hängen Kinderzeichnungen.

Zu viel Nachwuchs – das gibt’s für die Seniorin nicht. Die Ellbacherin sagt: „Wenn noch a paar kemma, wär des a in Ordnung. Hauptsache g’sund sans.“