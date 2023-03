Viele Investitionen und neue Schulden in Dietramszell - Haushaltsplan 2023 steht

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Großer Haushaltsposten: Die Kosten für die Generalsanierung der Dietramszeller Grund- und Mittelschule. © sh/Archiv

Auf mehr als das Dreifache klettert die Pro-Kopf-Verschuldung in Dietramszell. Heuer sind einige Großprojekte geplant. Kürzlich beschloss der Gemeinderat den Haushaltsplan 2023.

Dietramszell – „Wir sind noch nicht drüber über den Investitionsberg.“ Mit diesen Worten schwor Bürgermeister Josef Hauser seinen Gemeinderat vor der Haushaltsdiskussion auf hohe Ausgaben und neue Kreditaufnahmen ein. Der Schuldenstand der Gemeinde Dietramszell steigt 2023 von rund einer Million Euro auf voraussichtlich 3,6 Millionen. Die Pro-Kopf-Verschuldung klettert dadurch auf mehr als das Dreifache: von 180 auf 629 Euro.

Nach drei Vorberatungen im Finanzausschuss stellte Kämmerin Katharina Laß am Dienstagabend dem Ratsgremium den Haushaltsentwurf zur Beschlussfassung vor. Mit einem Gesamtvolumen von 27,4 Millionen übersteigt er die letztjährige Bilanz um rund fünf Millionen. Hauptgrund dafür sind geplante Baumaßnahmen in Höhe von rund neun Millionen Euro. Die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule bildet den größten Posten.

Pro-Kopf-Verschuldung in Dietramszell klettert auf mehr als das Dreifache

Sie schlägt 2023 mit zwei Millionen Euro zu Buche. Jeweils etwa 1,2 Millionen Euro will die Kommune in die Wasserversorgung, den Breitbandausbau und die Dorferneuerung stecken. Ebenfalls 1,2 Millionen kostet der bereits begonnene Neubau des Feuerwehrhauses in Ascholding.

Weitere für 2023 geplante Großprojekte sind der Neubau des Schützenheims in Linden und der Umbau des alten Kindergartens in Ascholding in Wohnungen. Für letzteren will die Gemeinde ein Darlehen über 733 500 Euro im Rahmen der Kommunalen Wohnraumförderung aufnehmen. „Die jährlichen Aufwendungen dafür werden größtenteils durch Mieteinnahmen gedeckt“, erklärte Laß.

Weitere Großprojekte 2023: Neubau des Schützenheims und Umbau des alten Kindergartens

Zusätzlich sei ein weiterer Kredit über zwei Millionen Euro notwendig, um die hohen Investitionskosten zu decken. Dieser war bereits im Vorjahr im Haushaltsplan eingestellt worden, wurde aber nicht in Anspruch genommen. Der Betrag findet sich deshalb nicht in der Haushaltssatzung.

Auf der Einnahmenseite rechnet die Kämmerin mit einem Plus von etwa 760 000 Euro bei den Steuern. Sie machen mit rund acht Millionen Euro mehr als die Hälfte der gemeindlichen Einkünfte im Verwaltungshaushalt aus. Den größten Anteil daran wiederum hat die Lohn- und Einkommenssteuerbeteiligung in Höhe von knapp 4,5 Millionen Euro. Die Gewerbesteuereinnahmen setzt Laß mit 2,2 Millionen Euro etwas niedriger als im Vorjahr an.

Dietramszell: Kreisumlage steigt auf 3,6 Millionen

Auch bei der Schlüsselzuweisung des Landes muss die Gemeinde aufgrund ihrer gestiegenen Steuerkraft einen Rückgang von knapp 13 000 Euro auf jetzt 858 000 Euro einkalkulieren. Aus dem gleichen Grund steigt die Kreisumlage, die die Kommune an den Landkreis entrichten muss, um 470 000 Euro auf 3,6 Millionen Euro. Aus den Rücklagen werden 4,4 Millionen Euro entnommen; es verbleiben dort dann nur noch 1,1 Millionen Euro.

Wesentlich geringer als in den Vorjahren fällt mit knapp 320 000 Euro die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt aus. Die „dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde“ werde 2023 von der Rechtsaufsicht deshalb als negativ eingestuft, räumte Laß ein. 2024 gehe es der Finanzplanung zufolge aber wieder aufwärts.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Über die einzelnen Posten entzündeten sich unter den Gemeinderäten keine größeren Diskussionen. Lediglich die Notwendigkeit einer Kehrmaschine für den Bauhof zogen einige Mitglieder der CSU-Fraktion in Zweifel. Sie kostet 145 000 Euro und dient laut Hauser vor allem dazu, die Abflüsse freizuhalten und Überschwemmungen zu vermeiden.

Der Antrag von Thomas Bachmeier, die Anschaffung zu verschieben, fand jedoch keine Mehrheit. Letztendlich beschlossen die Räte den Haushaltsplan 2023 und die dazugehörige Satzung ohne Gegenstimme. Von Clara Wildenrath

Künftig wird in manchen Dietramszeller Ortsteilen 84 Cent mehr pro Kubikmeter Abwasser fällig. Der Rathauschef kritisiert die Naturschutzbehörde.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier