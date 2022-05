„Volksmusik im Mai“: Benefizkonzert bietet stimmungsvollen Ausklang für Spendenaktion

„Volksmusik im Mai“: Das Benefizkonzert zugunsten der Aktion „Leser helfen helfen“ von Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur und Tölzer Kurier fand zum wiederholten Mal im Gasthaus Holzwirt in Ascholding statt. Der traditionelle Termin Anfang Januar musste aufgrund der Corona-Pandemie in den Wonnemonat verlegt werden. © Hias Krinner

Mit der Spendenaktion „Leser helfen helfen“ werden viele Menschen in Bad Tölz-Wolfratshausen unterstützt. Für den guten Zweck spielen zum Abschluss Volksmusikanten auf einem Benefizkonzert.

Ascholding – Eine altgewohnte Veranstaltung zu einem völlig ungewohnten Zeitpunkt: Das war der Benefiz-Volksmusikabend am Mittwoch im Saal des Ascholdinger Gasthauses Holzwirt. 30 Jahre lang gab es dieses musikalische Stelldichein als Teil der von Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur und Tölzer Kurier aus der Taufe gehobenen Spendenaktion „Leser helfen helfen“ alljährlich zur ausklingenden Weihnachtszeit um den Dreikönigstag. Nachdem die Corona-Pandemie dies nun schon zweimal hintereinander verhindert hatte, wurde ein neuer, mit Blick auf die Einschränkungen realistischerer Termin ins Visier genommen: eben der 25. Mai. Aus dem altbekannten Volksmusik-Benefizkonzert „Zwischen den Jahren“ wurde somit „Volksmusik im Mai“.

Toni Kometer führte die Besucher des Benefizkonzerts mit viel Humor durch den Abend. © Hias Krinner

Der gute Zweck der Sache ist derselbe geblieben, unterstrich die Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier, Veronika Ahn-Tauchnitz, im Holzwirts-Saal vor zahlreichen Besuchern. Sie nannte einige Beispiele geleisteter Hilfestellungen, die, wie Ahn-Tauchnitz betonte, nur durch die alle Jahre wieder großartige Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger möglich seien. Dieser Spendenbereitschaft schlossen sich umgehend die Mitwirkenden des Abends an, die allesamt unentgeltlich auftraten.

1605er, das heißt, schneidige Klänge aus der Jachenau: Stefan Müller (Ziach), Vroni Schwaiger (Harfe), Martin Oswald (Tuba), Sepp Spiel (Basstrompete), Klaus Rauchenberger (Flügelhorn) und Stefan Rinner (Flügelhorn). © Hias Krinner

Den schwungvollen Auftakt lieferte die sechsköpfige 1605er Musi aus der Jachenau mit dem Oberländer Marsch – und fand mit ihrer klangstarken Kombination von Blasinstrumenten, Ziach und Harfe genau die richtige Einstimmung auf das Programm, in dem inhaltlich natürlich das Frühjahr und die bevorstehende Almzeit im Mittelpunkt standen.

Auch die Starnberger Fischerbuam bereicherten den Abend „Volksmusik im Mai“. Von links: Tobias Schulz, Andreas Ruhdorfer, Sebastian Hofer, Vitus Mittermayr und Michael Heinzinger (Begleitung). © Hias Krinner

Dass da „de Liab“ und „de Jagerei“ mit inbegriffen sind, kam in den Liedern vom Heuwinkl-Zwoagsang und den Starnberger Fischerbuam deutlich zum Ausdruck. Wobei die Fischerbuam ihrer Herkunft und ihrem Namen entsprechend auch ein selten gehörtes Lied über das Fischen mitgebracht hatten: „Bua, Hansl, mach weida, fahrn ma eini in’ See, beim Fischen, beim Schleppen do geit’s a Juche“, hieß es da in einer Strophe.

Der Heuwinkel Zwoagsang beeindruckte mit dem Marienlied „Eh der Himmel sich befindet“: Hubert Exinger, Christina Hein, Zitherbegleitung Christian Eisner. © Hias Krinner

Zum Thema Liebe hakte zudem Moderator Toni Kometer ein, der generell mit einer Reihe von launigen und spritzigen Versln die Lacher stets auf seiner Seite hatte: Die vermeintlich aufwallenden Frühlingsgefühle durch Mark und Glieder könnten je nach Jahrgang in Wirklichkeit auch nur Rheuma sein, resümierte Kometer trocken.

Die Werkstatt Geigenmusi spielte mit Schwung und Präzision: (v. li.) Stephani Kocher, Lucia Müller (16), Lena Oswald (15), Vroni Kellner (11, alle Geige), Georg Feile (13, Gitarre), Johannes Fahrner (11, Kontrabass) und Musiklehrer Sepp Müller. © Hias Krinner

Mit viel Schwung und Präzision präsentierte sich überdies die junge Werkstatt-Geigenmusi aus Lenggries – die fünf Nachwuchsmusikanten und ihre beiden Musiklehrer erhielten besonderen Applaus für den Zwiefachen „Du bist a Süassa“, der mit sicherem Wechseltakt munter gespielt und gesungen wurde.

Das Früah auf Harfenduo verzückte das Publikum des Benefizkonzerts in Ascholding mit ausdrucksvollen Melodien: Martina Gistl (li.) und Regina Schauer. © Hias Krinner

Schöne und sehr ausdrucksvolle Melodien steuerten die Früah-auf-Harfenmusi und die Schliffboch-Musi zum Benefizkonzert bei – Letztere setzte mit dem wechselnden Einsatz ihrer Instrumente immer wieder besondere Akzente.

Die Schliffboch Musi setzte besondere Akzente: Ludwig Bosch (Diatonische Harmonika), Elisabeth Gloggner (Harfe), Florian Gloggner (Gitarre), Elisabeth Obermüller (Kontrabass) sowie Barbara Hagn (Hackbrett). Wie alle Musikantinnen und Musikanten verzichtete die Schliffboch Musi zugunsten Notleidender im Landkreis auf ihre Gage. © Hias Krinner

Im Volksmusik-Schatz ist bekanntlich nicht zuletzt die Marienverehrung verankert – in diesem Sinne erklangen am Abend vor Christi Himmelfahrt in einem kurzen Programmabschnitt nach der Pause Weisen und Lieder zu Ehren der Gottesmutter, wie etwa das feine „Eh der Himmel sich befindet“ vom Heuwinkl Zwoagsang.

Zum Ausklang des Abends „Volksmusik im Mai“ kehrte wieder die erfrischende, temperamentvolle Spielart zurück, es fehlte zum guten Schluss auch nicht ein gemeinsam mit dem Publikum gesungener Jodler, den Musiklehrer Sepp Müller anstimmte. Auch nach dem offiziellen Veranstaltungsende waren Sänger und Musikanten zur Freude der zahlreichen Gäste noch geraume Zeit in allerbester Musizier- und Singlaune.