Dietramszell: Vollsperrung der Staatsstraße 2368 ab Mitte September – auch ÖPNV betroffen

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Rund vier Millionen Euro investiert der Freistaat Bayern in die Erneuerung der Staatsstraße 2368 zwischen Kirchbichl (Foto) und Obermühlthal. Die Arbeiten beginnen verspätet im September. © Arndt Pröhl

Nun ist es so weit. Die Staatsstraße 2368 wird saniert. Ab dem 18. September gibt es kein Durchkommen zwischen Kirchbichl und Obermühltal.

Dietramszell – Ende Juli hätten die Bagger anrollen sollen, doch kurzfristig wurde der Startschuss für die Sanierung der Staatsstraße 2368 zwischen Kirchbichl und Obermühltal in der Gemeinde Dietramszell verschoben (wir berichteten). Der Grund: Lieferengpässe beim Baumaterial. Nun soll es laut Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Weilheim am Montag, 18. September, losgehen.

Dietramszell: Vollsperrung der Staatsstraße 2368 ab Mitte September – auch ÖPNV betroffen

Bereits in der Nacht zuvor wird der besagte Streckenabschnitt komplett für den Verkehr gesperrt. Am Montag ab 7 Uhr wird die Baustelle eingerichtet, zunächst stehen der Ausbau des Banketts sowie im Anschluss „der Neuaufbau samt Befestigungen und Borden“ auf der Agenda, erläutert das Bauamt. Der etwa einen Kilometer lange Bauabschnitt, der sich von südlich der Einmündung Helfertsried (Haflingerhof Kappelsberger) bis einschließlich der Einmündung Habichau/Hechenberg erstreckt, wird aller Voraussicht nach unter Vollsperrung bis 3. November (Ende der Herbstferien) fertiggestellt. Witterungsbedingte Verschiebungen sind nicht auszuschließen, betont die Behörde.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Weitere Sanierungsarbeiten sind in diesem Jahr noch auf einer Strecke von rund 300 Metern Länge in einem Waldbereich südlich des Ortsteils Kirchbichl geplant. Zur Umfahrung wird laut Straßenbauamt „eine in unmittelbarer Nähe liegende Ausweichroute nutzbar sein“.

Auswirkungen haben die Arbeiten, die rund vier Millionen Euro kosten, auch auf den Busverkehr auf der Linie 9568: Bereits ab 12. September (bis 27. Oktober) enden einige Fahrten von Bad Tölz in Kirchbichl – dort beginnt auch die Rückfahrt in die Kreisstadt. Einige Fahrten werden während der Schulzeit über die Ortsteile Einöd und Ascholding nach Dietramszell umgeleitet, die Busse wenden an der Haltestelle Dietramszell Schule (Parkplatz). Der Streckenabschnitt Kirchbichl – Dietramszell entfällt. Sämtliche Fahrten von Bad Tölz enden ab Samstag, 19. August, bis Samstag, 4. November, in Kirchbichl. Dort starten auch die Busse retour nach Bad Tölz. Der Streckenabschnitt Kirchbichl – Dietramszell – Schönegg entfällt.

In den Herbstferien (30. Oktober bis 3. November) enden alle Fahrten von Bad Tölz in Kirchbichl – von dort aus geht’s auch zurück. Der Streckenabschnitt Kirchbichl – Dietramszell – Holzkirchen entfällt. Die detaillierten Ersatzfahrpläne der Buslinie 9568 findet man im Internet (www.dbregiobus-bayern.de). Bei Fragen empfiehlt das Staatliche Bauamt, sich direkt an den RVO zu wenden.

Die Wiederaufnahme der Sanierungsarbeiten nach der Winterpause ist laut Pressemitteilung für März/April 2024 vorgesehen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.