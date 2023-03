Wegen Geldknappheit: Einkaufswagen vollgepackt, aber nicht bezahlt

„Ich brauchte Pampers und Babynahrung“

Aus Geldknappheit hat ein Dietramszeller Ehepaar einen vollen Einkaufswagen aus dem Supermarkt geschoben. Nun wurde es vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt.

Dietramszell – Waren im Wert von knapp 380 Euro packte ein Ehepaar Anfang November vorigen Jahres in einem Geretsrieder Supermarkt in den Einkaufswagen und schob diesen, ohne zu bezahlen, aus dem Laden. Nun bekam es vom Amtsgericht Wolfratshausen die Quittung – die mit Geldstrafen von 250 und 500 Euro allerdings mild ausfiel.

„Wir hatten wenig Geld in der Zeit, und ich brauchte Pampers und Babynahrung“, suchte die 38-jährige Angeklagte nach einer Erklärung für die Tat. Erst kurz zuvor hatte sie ein Kind zur Welt gebracht. Ihr 33-jähriger Mann nickte zustimmend.

Amtsgericht Wolfratshausen: Eheleute werden zu 500 Euro Geldstrafe verurteilt

Geldknappheit hatte die Eheleute, die in der Gemeinde Dietramszell zu Hause sind, auch dazu bewogen gegen den Strafbefehl, mit dem sie auf schriftlichem Wege zu jeweils 500 Euro Geldstrafe verurteilt worden waren, Einspruch einzulegen. Diesen beschränkten sie auf die Rechtsfolgen, also die Höhe der Strafe. Der Diebstahl war ja nicht zu leugnen.

So ganz mochte Richter Helmut Berger die von der Frau vorgebrachte Begründung nicht akzeptieren. Laut Aufstellung des Ladendetektivs hatte das Paar an jenem Tag etwas mehr als 160 Euro Bargeld bei sich. „Man kann zwar vielleicht Verständnis haben, wenn jemand finanziell in Not ist“, so Berger in seiner Urteilsbegründung, „aber 160 Euro hätten für die Babysachen gereicht, da macht man nicht noch das ganze Auto voll mit Sachen, die man nicht wirklich zum Leben braucht.“

Wegen Geldknappheit: Duo klaut Babyartikel, Lebensmittel, Getränke und Weihnachtsdeko

Außer den Babyartikeln, ein paar Lebensmitteln und Getränken hatten das Duo unter anderem weihnachtliche Dekokugeln, eine Schneekugel, eine Christbaumspitze und eine LED-Lichterkette eingepackt.

25 Tagessätze à 20 Euro, die im Strafbefehl für jeden der beiden ausgewiesen waren, „sind sehr gering, das ist gar nichts, da kann ich nicht drunter gehen“, meinte der Richter. Er machte deutlich, dass ein Einspruch wohl wenig Aussicht auf Erfolg haben werde.

Nachdem er die persönlichen Verhältnisse festgestellt hatte, kam Berger der 38-Jährigen, die als Hausfrau derzeit ohne eigenes Einkommen ist, ein Stück entgegen und halbierte für sie die Tagessatzhöhe auf zehn Euro, sodass sie nun 250 und ihr Mann 500 Euro zahlen muss. Strafmildernd wirkte sich aus, dass die beiden Angeklagten nicht vorbelastet waren und die Ware wohl komplett zurück in den Verkauf gegangen und somit dem Supermarkt kein Schaden entstanden war. Die Eheleute erklärten: „Wir akzeptieren das.“ rst

