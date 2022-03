Weinfest, Schafkopf und mehr zum Jubiläum: Trachtler feiern mit Rock´n´Roll und Blasmusik

Von: Clara Wildenrath

Der Trachtenverein Edelweiß aus Dietramszell feiert sein 125-jähriges Bestehen mit vielen Highlights. © Privat

Der Trachtenverein Edelweiß feiert sein 125-Jähriges bestehen. Geplant sind viele Höhepunkte - wie ein Weinfest oder ein Trachtenumzug.

Dietramszell – Plan B reicht nicht. Wer in Pandemiezeiten ein Großereignis plant, sollte mindestens drei Veranstaltungsvarianten in petto haben. „Wir wissen ja nicht, ob im Sommer 2G, 3G oder gar keine Beschränkung mehr gilt“, sagt Georg Lindmeyr. Er ist Vorsitzender des Trachtenvereins Edelweiß, der vor 125 Jahren gegründet wurde. Das soll gefeiert werden. So viel steht fest.

Weinfest, Trachtenumzug, Feldgottesdienst: Planungen für große Feier laufen

Vor einem halben Jahr begann das 40-köpfige Organisationskomitee mit den Vorbereitungen. Im besten Fall, so ihr Plan, wird im Juli eine ganze Woche lang durchgefeiert: mit Weinfest, Kabarett, Barbetrieb, Blasmusik und Rock´n´Roll. Und natürlich mit einem großen Trachtenumzug und einem Feldgottesdienst zum Festhöhepunkt am Sonntag.

Das Ganze soll direkt im Anschluss an das Leonhardifest stattfinden, das in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt ausfallen musste. „Das Festzelt ist bestellt, die Verträge mit den Musikern sind unterschrieben“, berichtet Lindmeyr. 1500 Leute finden in dem Zelt Platz, das sowohl beim Lehards, als auch beim Trachtlerjubiläum eingesetzt werden soll.

Ob und wenn ja unter welchen Voraussetzungen in etwa vier Monaten so viele Gäste zusammenkommen dürfen, weiß derzeit noch niemand. Für den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt die 3G-Regel gilt – geimpft, genesen oder getestet – haben die Trachtler vorgesorgt. In Schönegg, in fußläufiger Entfernung zum Festplatz an der Leonhardikapelle, sind drei Teststationen geplant. Ein Security-Unternehmen soll die Einlasskontrollen am Festzelt vornehmen, so Lindmeyr, damit Mauscheleien keine Chance haben.

Festwochenende zum Geburtstag: Feiermarathon in Dietramszell geplant

„Vielleicht brauchen wir das alles auch gar nicht“, hofft er, „wenn es im Sommer keine Beschränkungen mehr gibt.“ So recht dran glauben will er jedoch nicht. Schwierig werde es allerdings, wenn nur Geimpfte und Genesene ins Zelt dürften. „Dann feiern wir im Freien und nur mit den eigenen Leuten.“ Der Zeltverleih habe ohnehin signalisiert, dass er unter 2G-Bedingungen nicht zur Verfügung stehe.

Auch die Verträge mit den Musikern seien unter dem Vorbehalt der geltenden Corona-Regeln geschlossen, berichtet Lindmeyr. Zu den „eigenen Leuten“ zählen immerhin rund 350 Mitglieder. Der Trachtenverein Edelweiß ist von den vier Trachtenvereinen in der Gemeinde der älteste. Im Landkreis bestehen nur die Isarwinkler in Bad Tölz noch vier Jahre länger. Was den Altersdurchschnitt der Mitglieder betrifft, ist er dagegen einer der jüngsten. Der liege sicher unter 30 Jahren, meint der Vorstand: „Ich bin mit 56 der Senior.“ Entsprechend modern ist auch die Jubiläumsplanung: „Da wird richtig abgerockt. Die Jungen mögen keinen Heimatabend.“ Das Brauchtum kommt mit Plattlervorführungen, Blasmusik und Trachtenumzug trotzdem nicht zu kurz.

Corona macht Fest-Planung schwierig - Trachtenverein Edelweiß optimistisch

Ein Höhepunkt ist für Lindmeyr die Schafkopf-Liga, die nach zwei Jahren Corona-Pause am Samstag, 23. Juli, wieder aufleben soll: „Da ist das ganze Dorf dabei, vom 13-jährigen Enkel bis zum 80-jährigen Opa.“ Für besonders Feierwütige bietet der Verein ein Drei-Tages-Ticket an: Der Eintritt für die Abendveranstaltungen von Donnerstag bis Samstag kostet inklusive einer Mass Bier 29 Euro.

Zu den Feierlichkeiten sind insgesamt 21 Vereine eingeladen. Wie viele Besucher tatsächlich kommen – selbst wenn die Corona-Regeln ein so großes Fest erlauben –, ist schwer zu schätzen. „Einige sind trotzdem ängstlich“, glaubt Lindmeyr. „Wir planen mit plus minus 1000, können aber kurzfristig reagieren, wenn es mehr werden.“ Die Trachtler sind optimistisch, dass ihre Organisationsarbeit nicht umsonst war und ihr Jubiläum 2022 richtig gefeiert werden kann. Plan B ist im doppelten Sinn dabei: So heißt die Rock-Band, die am Samstagabend im Festzelt für Partystimmung sorgen soll.