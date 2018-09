Wie Dietramszell die „Verschandelung“ stoppen will

Das neue Ascholdinger Gewerbegebiet empfinden viele Bürger als unschönes Sammelsurium von Gebäudetypen. Das soll jenseits der Staatsstraße nicht noch einmal passieren, findet der Gemeinderat.

Den gleichen Fehler will man in Ascholding nicht zweimal machen. Im Gewerbegebiet östlich der Tattenkofener Straße erregt die Ansammlung unterschiedlichster Gebäudetypen zahlreiche Gemüter. Jetzt stand der Bebauungsplan für das gegenüberliegende Gebiet zur Diskussion. Hier sollen ein Supermarkt, ein Kindergarten und ein Feuerwehrhaus entstehen. „Die eine Seite der Ortseinfahrt ist schon total verschandelt“, schimpfte Dritter Bürgermeister Josef Hauser (Freie Wähler) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. „Auf der anderen Straßenseite will ich so etwas nicht.“

In diesem Punkt waren sich sowohl die Räte als auch die anwesenden Planer Ludwig Hölzl und Sebastian Neudecker einig. Auch die Entwurfspläne des Architekten deckten sich mit den Vorstellungen des Gemeindegremiums: Vorgesehen ist eine großflächige Holzverschalung und ein ortsübliches Satteldach. Allerdings ist eine solche Ausführung im Bebauungsplan bisher keineswegs vorgeschrieben. Sollte Hölzl aus irgendeinem Grund abspringen oder der Bauherr seine Meinung ändern, könnte der Bau auch ganz anders aussehen, gab Bürgermeisterin Leni Gröbmaier (BLD) zu bedenken.

Architekt Hölzl warnte jedoch vor genaueren gestalterischen Festsetzungen: „Das muss dann auf den Zentimeter genau angegeben werden, wo welche Holzverschalung sein soll.“ Ansonsten bestehe die Gefahr, dass der gesamte Bebauungsplan ungültig wird. Solche Vorschriften seien nicht aus dem Stegreif zu formulieren, betonte Neudecker. Das Bauvorhaben würde sich dadurch weiter verzögern.

Man will sich beim Entscheidungsprozess Zeit lassen

„Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, entgegnete Stephan Ailler (CSU). Um sicherzustellen, dass die Wünsche der Gemeinde berücksichtigt werden, wurde der Billigungsbeschluss verschoben. Bis zur Gemeinderatssitzung am 25. September soll Neudecker Vorschläge zur Gestaltungsfestsetzung vorlegen – ein Ziel, das er selbst allerdings angesichts der knappen Zeitvorgabe als „sehr sportlich“ beurteilte.

Keine Erfolgsaussichten sahen die Planer für den Vorschlag von Christa Poschenrieder (BLD), die Zahl der vorgesehenen Parkplätze und den damit verbundenen Flächenfraß zu reduzieren. „Ein Vollsortimenter dieser Größe braucht 70 Stellplätze“, erklärte Hölzl. Eine gemeinsame Nutzung mit dem benachbarten Kindergarten sei aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Für diesen sind weitere 25 Parkplätze geplant.

Das neue Feuerwehrhaus, das ebenfalls auf dem Gelände entstehen soll, nahmen die Gemeinderäte aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans heraus. Der Grund: Weil das Landratsamt die Sicherheit der Einsatzkräfte durch die vorgesehenen An- und Abfahrtswege nicht gewährleistet sah, müssen diese nochmals überplant werden. Zudem fehlt noch ein Schallschutzgutachten. Innerhalb einer Frist von höchstens einem Jahr, so der Beschluss, wird für das Feuerwehrhaus ein eigenständiges Bebauungsplanverfahren in die Wege geleitet. Mit dem Bau des Kindergartens und des Edeka-Markts will man schneller vorankommen: Sobald sich das Gremium auf Gestaltungsvorschriften geeinigt hat, geht es mit der zweiten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung weiter.