Biber überlebt Kollision mit Pkw nicht

von Carl-Christian Eick schließen

„Zusammenstöße zwischen Wildtieren und Kraftfahrzeugen sind eine alltägliche Arbeit für Polizisten“, stellt Hauptkommissar Emanuel Luferseder fest. Nicht jedoch dieser Wildunfall.

Dietramszell - In Dietramszell verursachte in der Nacht auf Dienstag ein Biber einen Verkehrsunfall. Laut Luferseder war ein 50 Jahre alter Tölzer gegen 22.45 Uhr mit seinem VW Sharan auf der Staatsstraße 2072 zwischen Einöd und Bairawies unterwegs, als das Tier auf Höhe des Zellerbachs die Fahrbahn überquerte. Der Pkw-Fahrer konnte die Kollision mit dem Biber nicht mehr verhindern. Der Nager verendete noch am Unfallort, die Reparatur des Sharan wird knapp 2000 Euro kosten. Luferseder: „Nach meiner Kenntnis ist dies der erste Unfall mit Biberbeteiligung im Schutzbereich der Polizeiinspektion Geretsried.“