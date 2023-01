„Will einfach etwas zurückgeben“: Wirt lädt ganzes Team nach Corona zu Ausflug ein

Abfahrbereit: Die etwa 70 Mitarbeiter vom „Huber in Linden“. Abfahrbereit: Die etwa 70 Mitarbeiter vom „Huber in Linden“. © Hermsdorf-Hiss

Der Wirt des Gasthauses „Huber von Linden“ lud alle 70 Mitarbeiter auf einen Ausflug ein. Hintergrund: Während der Pandemie ist keiner der Angestellten in einen anderen Beruf abgewandert.

Linden – „Wegen Mitarbeitermangels geschlossen“ – dieses Schild wird wohl nie beim „Huber von Linden“ vor der Türe stehen. Im Gegenteil: Während coronabedingt von anderen Gastronomiebetrieben sehr viele Mitarbeiter in andere Berufe abgewandert sind, konnte Wirt Rochus Mayer sein Team komplett halten. Nun lud er alle 70 – vom Minijobber bis zur Vollzeitkraft – zu einem Betriebsausflug ein. So sieht Wertschätzung aus. „Ich will einfach etwas zurückgeben“, bekräftigt der Gastronom.

Nach Corona: Wirt lädt alle 70 Mitarbeiter zu Betriebsausflug ein

Den 15. März 2020 wird Rochus Mayer nie vergessen. Ein Sonntag war es – und Kommunalwahl. Während sich später die politischen Sieger und Verlierer die Hand reichten, beschloss die bayerische Regierung den Lockdown. „Wir mussten schließen“, erinnert sich der 35-Jährige, der den Betrieb seiner Eltern im Jahr 2016 übernommen hatte. „Man weiß in so einer völlig neuen Situation erst einmal gar nicht, wo einem der Kopf steht.“

Das nächste Problem: „Die Kühlungen waren voll, wir hatten uns ja auf diverse Veranstaltungen vorbereitet“, erzählt Mayer. Statt also ihre Gäste mit kulinarischen Spezialitäten zu verwöhnen, waren jetzt zwei Mitarbeiter nur noch damit beschäftigt, geplante Hochzeiten und andere Feiern abzusagen. „Das war deprimierend.“

Ebenso wenig war einzuschätzen, wie lange der Lockdown dauern würde. Mayer rechnete „von Woche zu Woche“ und fragte sich oft: „Wie lange ist man noch inklusive Dispo liquide?“ Der Wirt vergleicht die Situation damals mit einem Autounfall: Bei dem habe man eine Versicherung, „die erst einmal einspringt. Auf den Corona-Lockdown gab es keine Vorbereitung.“

Mayer und seine Frau Barbara versuchten, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Sie begannen zu renovieren, boten Essen zum Mitnehmen an. „Wir haben versucht, gerade unsere Festangestellten zu beschäftigen, irgendwie alle mit einzubeziehen“, sagt der 35-Jährige. Denn: „Es ist zwar auch mal ganz schön, freizuhaben, aber irgendwie will man doch etwas tun, man will beschäftigt, vor allem aber gebraucht werden.“ Auch der Druck, der auf den Mitarbeitern lastete, war enorm. „Man konnte nur versuchen, Sicherheit auszustrahlen, obwohl keiner wirklich wusste, wie es weitergeht.“

Während Corona-Pandemie: Mitarbeiter stehen hinter ihrem Chef – „Wir arbeiten gerne hier“

Als endlich die Lockerungen kamen, ging Mayer erst recht neue Wege. Er veranstaltete im Café Trödl, im an den Huberhof angeschlossenen „Landgasthof Bruckmühle“ im Landkreis Miesbach, eine „Sitzdisco“ mit Musik und Lichtshow – aber eben ohne die Möglichkeit, umherwandern oder gar tanzen zu können. Die Veranstaltung war trotz der strengen, immer wieder kontrollierten Auflagen ein großer Erfolg. Es kamen viele Besucher, „und unsere Leute hatten zu tun“.

Rentabel war die Zeit allerdings nicht. „Wenn wir vollkommen geschlossen hätten, wären wir vermutlich besser dagestanden. Aber das stand bei uns nicht im Vordergrund.“ Die Mitarbeiter dagegen standen hinter ihrem Chef. „Wir arbeiten gerne hier“, sagt einer. Und nun freuten sich alle auf den traditionellen jährlichen Betriebsausflug, der vor zwölf Jahren ins Leben gerufen wurde.

Betriebsausflug als Dankeschön für Mitarbeiter – „Es geht nur zusammen“

„Das Ziel“, sagt Mayers Frau Barbara, „ist immer eine Überraschung, auch wenn das Thema natürlich mit dem Betrieb zu tun hat.“ Der Tag begann mit einem Weißwurstfrühstück. In zwei Bussen inklusive Musikband ging es in die Nähe von Augsburg zum Lieferantenlager der Metro. „Nach einer Besichtigung luden wir zuerst zum Schwarzlicht-Minigolfen und am Abend in eine Wirtschaft wieder hier im Landkreis zu einem gemeinsamen Abendessen ein“, so die Wirtin.

Hier wartete auf Kathi Eichner, Franzi Ressler, Burgi Huber und Daniela Schönauer noch eine besondere Überraschung: Das Mitarbeiter-Quartett wurde für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt, Barbara Kreitmair sogar für 15 Jahre und Regina Bichlmaier für 20 Jahre.

Mit diesem Dankeschön in Form eines gemeinsamen Tags außerhalb des Betriebs wollen die Mayers nicht nur erreichen, dass sich ihr Team untereinander besser kennenlernt. Rochus Mayer sieht „es auch als Investition in die Mitarbeiter und unsere Zukunft. Es geht nur zusammen.“

