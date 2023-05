Verrostet: Die alte Eisenglocke in der Mitte des gut erhaltenen Eichenholzglockenstuhles. Auch das Stelzenjoch, an dem sie hängt, muss ersetzt werden.

Dicker Brocken aus Bronze

Die Filialkirche St. Katharina in Thankirchen wird generalsaniert – und bekommt zum Patrozinium eine neue Glocke. Geweiht wird sie am 21. Mai.

Thankirchen – Plastikfolie schützt die Tür, der Putz an den Außenmauern ist in einigen Bereichen bereits abgeschlagen. Nahe an der Kirchenwand stehende Grabsteine haben eine Holzverschalung erhalten. Ein großes Schild nennt den Grund dieses Verhaus: Die Filialkirche St. Katharina in Thankirchen (Gemeinde Dietramzell) wird generalsaniert. Es gibt viel Handlungsbedarf. Risse in den Wänden und an der Decke, die zu statischen Problemen führen können, eine Glocke, die nicht mehr läuten darf und ein Insektenproblem – das sind nur ein paar der Baustellen. Zudem sollen der Altar, der Ambo und der Osterkerzenleuchter ersetzt werden.

Zum Patrozinium: Neue Glocke für Kirche St. Katharina in Thankirchen

Kirchenpfleger Franz Holzmayr stößt die Holztür auf. Der Hochaltar und die Seitenaltäre sind genauso wie die Kanzel und die Bänke mit Folie verhängt, den Boden schützen Holzbretter. Auch die Bilder wurden entfernt, nur die Kreuzigungsgruppe befindet sich noch an Ort und Stelle. „Hier gab es ein kleines Problem“, sagt Dekan Thomas Neuberger. Die beiden Engel und das Kreuz selbst seien mit einem Zahlenschloss gesichert – „Niemand kennt mehr die Kombination“. Und zum Abflexen ist der Abstand zur Wand zu gering. „Also bleibt sie hängen.“

Anders geht es der großen Glocke im Eichenholzglockenstuhl. „Wir wurden im Jahr 2010 darauf aufmerksam gemacht, dass die Zulassung abläuft“, berichtet Holzmayr. 1902 hatte in St. Katharina eine große Bronzeglocke mit den Abbildungen der fünf Kirchenpatrone der Kuratie – St. Katharina (Thankirchen), Mariä Geburt (Peretshofen), St. Anna (Humbach), St. Georg (Rampertshofen) und St. Koloman (Bairawies) – die Gläubigen zum Gottesdienst gerufen. „Die fiel allerdings der sogenannten Glockenspende im Ersten Weltkrieg zum Opfer“, erzählt Holzmayr. Sprich, sie wurde eingeschmolzen und zu Kanonen verarbeitet. Den beiden anderen Glocken, Gussjahr 1575 beziehungsweise 1710, blieb dieses Schicksal erspart. Holzmayr: „Man erkannte ihren historischen Wert.“

Die fehlende Glocke ersetzte ab 1920 eine aus Gusseisen. Eisen rostet mit der Zeit – „und ist aufgrund seiner Gussblasen, die das Material spröde machen, technisch hochproblematisch“, wie ein Sachverständiger des Erzbischöflichen Ordinariats in München in einem Schreiben ausführte. Der Rostvorgang in den Gussblasen im Inneren der Glocke könne eine fatale Zunahme des Volumens bewirken „und damit zum Bersten der Glocke während des Läutevorgangs führen“. Experten gehen daher von einer Lebensdauer aus, die bei etwa 100 Jahren liegt. Das Stelzenjoch, an dem die Glocke hängt, ist ebenfalls stark korrodiert und muss ausgetauscht werden.

Neue Glocke kostet rund 100.000 Euro

Das alles kostet viel Geld. Die Renovierung des Kirchengebäudes fällt unter die Staatsbaulast, das Innere sowie die Ausstattung des Altarraums ist Sache der Kirche. Ganz früher gehörte St. Katharina zum Kloster Tegernsee, im Jahr 1346 verlieh Bischof Albrecht II. von Freising dem Chorherrenstift Dietramszell das Patronatsrecht über die Pfarrei Thankirchen. Um 1800 folgte die Säkularisation. „Das Glockendreiergespann existierte 1803 bereits“, so Holzmayr, „somit ist der Staat noch mit in der Pflicht.“

Wie viel die neue Glocke kosten wird, kann Neuberger noch nicht sagen, rechnet aber mit einer Summe von rund 100 000 Euro, von der der Staat den größeren Teil übernehmen wird. Hier ist neben dem Guss auch der Einbau berücksichtigt. „Dafür muss ein Teil des Turms geöffnet werden, um die alte Glocke aus- und die neue Glocke einbauen zu können.“

Die Herstellung übernahm die Glockengießerei Perner in Passau. „Und natürlich waren wir dabei“, erzählt Neuberger. „Es war schon spannend, zu sehen, wie hier gearbeitet wird.“ Die hohle Glockenform wird in die Erde eingegraben, ein Gusskanal vom Ofen aus gelegt. „Das Gussmaterial, bestehend aus 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn, fließt in die Form, Qualm steigt auf“, erzählt der Geistliche.

Und das Ergebnis? Neuberger muss lachen. „Das weiß ich noch nicht. Sie braucht Wochen, bis sie abgekühlt ist.“ Immerhin hat er im Februar bereits ein Bild gesehen. Wie bei der bronzenen Vorgängerin zieren ihre Außenseiten die fünf Kirchenpatrone. „Allerdings haben wir den lateinischen Spruch ,Ut sint omnes unum sancti patroni intercredite pro nobis‘, in seiner Übersetzung ,Damit alle Eins seien, ihr heiligen Patrone, bittet für uns‘ gewählt.“

Glockenweihe am 21. Mai in Humbach

Geweiht und mit Chrisam gesalbt wird die Glocke am Sonntag, 21. Mai, in der Kirche St. Anna in Humbach. „Da haben wir einfach mehr Platz als hier“, begründet der Dekan die Ortswahl. Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg wird diese Handlung vollziehen. Das erste Mal offiziell läuten soll sie am Sonntag, 24. November 2024, pünktlich zum Patrozinium der Kirche. „Bis dahin“, hoffen Holzmayr und Neuberger, „ist auch die Sanierung abgeschlossen.“ Für dieses Datum sind die Wiedereröffnung und Altarweihe geplant.

