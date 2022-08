90 Jahre Schloßbergler Harmating: So wird das Jubiläum gefeiert

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Gute Gastgeber: Die Schloßbergler Harmating wissen, wie man feiert. Das haben sie mehrfach bewiesen, zuletzt beim Gaufest im Jahr 2013. © Maisl/Schlossbergler

Die Harmatinger Trachtler feiern ihr 90. Gründungsjubiläum – unter anderem mit einem großen Festumzug.

Egling – Es war am 12. April 1932, als in Harmating ein paar Burschen einen Trachtenverein gründeten. Bis dahin hatten sie sich „Plattlergruppe Schloßbergler Harmating“ genannt, jetzt hießen sie ganz offiziell „Trachtenverein Schloßbergler Harmating“. 90 Jahre ist das her. Das werden die Trachtler, die heute noch diesen Namen tragen, gebührend feiern.

90 Jahre Schloßbergler Harmating: So wird das Jubiläum gefeiert

Was so einfach klingt, gestaltete sich in Wahrheit kompliziert. Schon ab 1919, also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wollten im Pfarrl – so der damalige Name für Moosham – Knechte der umliegenden Bauern einen Trachtenverein namens „Trockentaler Reichertshausen“ gründen. Doch das scheiterte am Geld. 1930 taten sich dann ein paar Burschen zusammen, die Gefallen am Platteln fanden und im Gasthaus Kastenmüller – heute Hansch – probten. Allerdings gab es Auseinandersetzungen mit dem Motorsportverein „Frei Weg“, der dort ebenfalls sein Vereinslokal hatte.

„Der Eifer war groß“, berichtet der Vorsitzende Benedikt Walch. Wenige Monate nach der Gründung, im Januar 1933, beschlossen die Mitglieder, sich eine Fahne anzuschaffen. Der Thanninger Pfarrer, der der Trachtensache skeptisch gegenüberstand, lehnte die Weihe ab. Also holte man die Genehmigung im Ordinariat in München ein, in Harmating gab es nämlich ein Benefiziat. Der Tag der Fahnenweihe, der 20. Mai, war der einzig schöne und trockene im ganzen Monat, was die Mitglieder als gutes Omen verstanden. Die Patenschaft übernahm der Nachbarverein, die „Wendlstoana Thanning“.

Der Zweite Weltkrieg bedeutete einen Einschnitt für die Schloßbergler

Der Zweite Weltkrieg bedeutete einen Einschnitt für die Schloßbergler. Sechs Mitglieder fielen, das Vereinsleben kam zum Erliegen. 1945 erwirkte Franz Thalhammer von der amerikanischen Militärregierung die Genehmigung, den Betrieb wieder aufzunehmen. 1948 beteiligte man sich am 21. Loisachgaufest in Wolfratshausen und erhielt den Meistpreis. Auch Theater wurde wieder gespielt, darunter Stücke wie „Der schneidige Berliner“ (1950) oder „Der Amerikasepperl“ (1951).

Das Festprogramm Freitag, 12. August: Bieranstich mit „Birnblech“, Beginn 19 Uhr. Samstag, 13. August: Weinfest mit den „Isarkrainern“, Veranstaltung des Burschenvereins Moosham, Beginn 19 Uhr Sonntag, 14. August: 90-jähriges Gründungsfest mit Festzug. Empfang der Vereine um 8.30 Uhr, Festzug mit Gottesdienst um 10 Uhr.

Goldene Jahre erlebten die Trachtler in den 1970er-Jahren. Die Mitgliederzahl nahm ständig zu, alljährlich fanden Trachtenbälle statt, die Veranstaltungen in und außerhalb des Gaus waren gut besucht.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Doch der Zahn der Zeit nagte an der alten Fahne. Nach fast 60 Jahren entschlossen sich die Harmatinger, eine neue anzuschaffen. Zur Fahnenbraut wurde Edith Holzheu und zur Fahnenmutter Helga Wild gewählt. Die Weihe war der Höhepunkt des 60-jährigen Gründungsjubiläum bei den Feierlichkeiten des Jahres 1992.

Tracht veränderte sich 1994: Nun schwarze Krawatten statt Trauerflor

Die Tracht veränderte sich 1994: Nun wurden statt des Tauerflors schwarze Krawatten getragen. Zwei Jahre später ersetzte ein Blusendirndl den zuvor getragenen Spenzer. Im gleichen Jahr organisierte Josef Walch erstmalig das beliebte „Kirtahutschn“ beim Zellmoar in Moosham.

Eine besondere Erwähnung wert ist das Gaufest 2013. „Es war das herausragendste Ereignis unserer Geschichte“, heißt es in der Chronik des Loisachtaler Gauverbands. Viele Besucher erinnern sich noch an die politische Podiumsdiskussion kurz vor der Landtagswahl, den eindrucksvollen Festzug und das 25-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Gerhard Beham. Eine besondere Leistung stellte der detailgetreue Nachbau des Schlosses Harmating dar. Das Gebäude, das den Schloßberglern einstmals ihren Namen gegeben hat.

Während des gesamten Wochenendes ab 21. Uhr Barbetrieb

Das Programm startet am Freitag mit dem traditionellen Bieranstich. Musikalisch wird der Abend von der Blasmusikgruppe „Birnblech“ begleitet, Beginn ist ab 19 Uhr. Am Samstag, 13. August, wird der Burschenverein Moosham ein Weinfest veranstalten. Die „Isarkrainer“ spielen für Jung und Alt. Beginn: 19 Uhr. Das Gründungsfest stellt den Hauptakt des Festwochenendes dar. Er findet am Sonntag, 14. August, statt. Geladen sind die umliegenden Orts- und Dorfvereine mit ihrer jeweiligen Vorstandschaft und einer Fahnenabordnung. Der Empfang der Vereine ist für 8.30 Uhr vorgesehen. Der Kirchenzug beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss an den Festgottesdienst findet der Trachtenumzug statt. Nach der Rückkehr ins Festzelt unterhält die Ascholdinger Blasmusik die Festgäste. Während des gesamten Festwochenendes ist ab 21.30 Uhr Barbetrieb. (vu)

Infos im Internet: www.schlossbergler-harmating.de

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.