1250 Jahre Thanning: Das ist zum Jubiläum im Eglinger Ortsteil 2019 alles geboten

Für Thanning steht 2019 die 1250-Jahrfeier an. Diese Tatsache wurde zum Anlass genommen, um für das kommende Jahr einen wahren Veranstaltungsreigen zu planen. In dem bunten Programm ist für jede Altersklasse etwas dabei.

Egling – Die Bayern sind bekanntlich ein Volk, das gerne feiert, da bilden die Thanninger keine Ausnahme. Sie nutzen die Tatsache, dass vor genau 1250 Jahren in einem Dokument der Name ihrer Ortschaft zum ersten Mal auftauchte, um einen ganzen Reigen an Festivitäten zu veranstalten. Und ein Loisachgaufest richten sie nebenbei auch noch aus – wenn schon, denn schon. Das einzige Problem, nämlich mögliche Terminkollisionen mit anderen Feiern, ist gelöst. Also konnten am Mittwoch vor Weihnachten im Feuerwehrstüberl die Termine bekannt gegeben werden. „Insgesamt 24 Veranstaltungen werden wir haben“, berichtet Alt-Bürgermeister Hans Sappl. Neun rund um die 1250-Jahr-Feier, acht rund ums Gaufest und sieben, die sowieso stattfinden würden und die kurzerhand in den Veranstaltungskalender integriert wurden (siehe Kasten).

Eine von diesen „Sowieso-Feiern“ (Sappl) ist gleich ein Höhepunkt: Die Bettelhochzeit, die alle zehn Jahre stattfindet, fällt zufällig ins Festjahr. Am 3. März geben sich unter großem Bohei eine Frau, die als Mann kostümiert ist und ein Mann, der als Frau geht, auf einem Misthaufen an der Gräfin Justia-Straße das humoristische Ja-Wort. Näheres steht noch nicht fest, außer, dass es eine Riesengaudi wird.

Die Geschichte der Gemarkung Thanning kommt im ECT-Vereinsheim an drei Abenden im April auf die Bühne. Zum ersten Mal am 21. April, jenem Tag, an dem ein Priester namens Adalperht seinen Thanninger Besitz dem Bistum Freising überlassen hat. Man schrieb das Jahr 739. „Man weiß allgemein nicht, welche reiche Geschichte Thanning hat“, erzählt Korbinian Hasch. Die sechs kleinen Stücke, die zur Aufführung kommen, widmen sich etwa der Gräfin Justitia (deren Sohn übrigens die Steinerne Brücke in Regensburg entworfen hat), dem Bayerischen Freiheitskämpfer Johann Georg Kidler oder dem letzten Bürgermeister vor der Gebietsreform Lorenz Schwab.

Der Sommer steht ganz im Zeichen des Loisachgaufests. Das ist insofern etwas Besonderes, als der Trachtenverein „Wendlstoana“ mit seinen etwa 370 Mitgliedern in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, ebenso wie der ganze Loisachgau. „Wir sind schon sehr stolz“, sagt Vorstand Paul Miller. Er verspricht, dass der Umzug durch die Ortschaft etwas bietet, was nicht alltäglich ist: „Es gibt einen vollen Gegenzug, jeder wird jedem begegnen.“ Seinen Namen hat der Trachtenverein übrigens daher, dass einer der Väter der Trachtenbewegung, Josef Vogel, am Fuße des Wendlstein gewohnt hat. „Viele Trachtenvereine tragen deshalb den Namen“, erklärt Johanna Kirschenhofer. In Thanning sieht man den markanten Berg nur vom Wasserspeicher aus – also aus erhöhter Position.

Wichtig im Festjahr ist auch die Feuerwehr. Sie wird zwar erst 145 Jahre alt, aber dass sie mitfeiert, bietet sich förmlich an. „Wir lassen uns von dem krummen Datum nicht stören“, erzählt Peter Lichtenegger. Also steht am 23. Juni ein Festgottesdienst auf dem Programm, mit anschließendem Festzug zum Festzelt an der Ötzstraße. Dieses wird übrigens, mit Rücksicht auf die vielen Besucher des Gaufests, die beachtlichen Ausmaße von 75 auf 30 Meter aufweisen, 3000 Menschen finden Platz. „Für kleinere Veranstaltungen können wir das Fest abtrennen“, erzählt Paul Miller. „Dann wird es etwas gemütlicher.“

Bleibt der Höhepunkt der 1250-Jahr-Feier, das Dorffest am 14. und 15. September. Gedacht ist an einen großen Markt. „Das übergeordnete Motto lautet: Thanning damals und heute“, sagt Hans Sappl. An etwa 50 Ständen soll der Wandel der Zeit dargestellt werden, sei es im Handwerk, in der Landwirtschaft oder sonstigen Bereichen, die im Alltag der Dorfbevölkerung wichtig waren und sind. Wichtig ist Sappl, dass für alle, wirklich alle etwas geboten ist. „Daher auch das Kinderprogramm.“

Organisatorisch ist es übrigens so, dass sich zwei Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet haben, die „Festgemeinschaft 1250 Jahre Thanning“ und die „Festgemeinschaft Jubiläum 2019“. Jede hat ihre eigene Zuständigkeit und auch ihr eigenes Logo: Erstere die Dorfansicht, entlehnt der Fahne des Burschenvereins. Zweitere die markante Kirche Peter und Paul, darunter mit schwungvollen Buchstaben „Thanning“ und die Zahl 2019, wobei das G aus Thanning und die Zahl 9 miteinander verschmelzen. Einfach originell und schön. So wie es das ganze Jubiläumsjahr zu werden verspricht.

