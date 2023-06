150 Jahre Feuerwehr Neufahrn: „Zum Glück haben wir viele Junge, die nachrücken“

Von: Franziska Konrad

Teilen

Gruppenfoto fürs Jubiläum: Heute besteht die Freiwillige Feuerwehr Neufahrn aus 57 Mitgliedern. © Feuerwehr Neufahrn

Die Feuerwehr Neufahrn feiert heuer ihr 150. Jubiläum. Kommandant Peter Steinlechner hat zu diesem Anlass eine Festschrift erstellt. Dabei stieß er auf spannende Ereignisse in der Vergangenheit.

Neufahrn – Ob bei Hochwasser, Unfällen oder Bränden: In Notlagen und Katastrophenfällen eilt die Freiwillige Feuerwehr Neufahrn zur Hilfe. Nun feiern die ehrenamtlichen Einsatzkräfte ihr 150. Jubiläum. Dieser besondere Geburtstag brachte Kommandant Peter Steinlechner auf die Idee, eine Chronik für „seine“ Feuerwehr zu erstellen – vom Gründungsjahr bis heute.

150 Jahre Feuerwehr Neufahrn: Brandstifter aus den 30er Jahren nie gefasst

Herausgekommen ist eine 52 Seiten starke Festschrift. „Gott sei Dank haben die Leute einiges festgehalten. Von den damaligen Feuerwehrlern lebt heute ja keiner mehr.“ Wie lange er an seinem Projekt gesessen hat? Steinlechner denkt kurz nach – und muss lachen. „Scho’ a bissl.“

Feierliche Einweihung: Im Jahr 1964 erhielt der Neufahrner Löschtrupp sein erstes Einsatzfahrzeug, einen VW Bus. © Feuerwehr Neufahrn

Bei seinen Recherchen stieß er auf spannende Ereignisse in der Vergangenheit, die längst nicht nur die Feuerwehr betrafen. Etwa eine mysteriöse Brandserie in den 1930er Jahren. „Von 1930 bis 1933 brannte es in Neufahrn 13 Mal, dazu kamen drei versuchte Brandstiftungen“, berichtet der 37-Jährige. „Das war damals nicht ohne.“

Sogar während des Gottesdiensts in der Kirche sei immer ein Familienmitglied daheim geblieben, „um Wache zu schieben“. Nach jedem Inferno hinterließ der Feuerteufel einen Brief als Bekennerschreiben. Von allen Neufahrnern nahm die Kripo daraufhin Schriftproben. Ohne Erfolg. Der Brandstifter wurde nie gefasst.

Erstes Feuerwehrauto von 1964 steht bis heute in Neufahrn

Von besonderer Bedeutung war für die Neufahrner Einsatzkräfte das Jahr 1964: Damals wurde ihr erstes Feuerwehrfahrzeug feierlich eingeweiht. „Es existiert bis heute – und steht nach wie vor in Neufahrn“, verrät Vorsitzender Peter Müller.

Von neu bis alt: In Neufahrn stehen und existieren bis heute alle drei Fahrzeuge der Feuerwehr. © Feuerwehr Neufahrn

Neben neuen Gerätschaften und Autos änderten sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Teil auch die Aufgaben der Feuerwehr. „Früher besaßen die Einsatzfahrzeuge ja nicht mal Löschwasser. Genauso wenig gab es Atemschutzgeräte“, erzählt der 49-Jährige. Um Brände überhaupt löschen zu können, mussten die Einsatzkräfte erst einmal auf Wasserlieferungen warten. Die Zwischenzeit nutzen sie, um Straßen und Unglücksorte abzusperren.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Von Vorschriften, Auflagen bis hin zum Wissensstand: „Auch die Ausbildung ist heute eine ganz andere“, stellt der Vorsitzende klar. „Früher bekamen die Jungen von den alten Einsatzkräften in Übungen gezeigt, wie man es macht.“ Wer heutzutage der Feuerwehr beitreten möchte, muss eine Grundausbildung absolvieren, danach folgen Weiterbildungen und diverse Schulungen. „Die professionelle Hilfe fängt bei uns in der Ausbildung an“, betont Müller.

150. Jubiläum: Extra für die Feuerwehr wurde in Neufahrn 1874 eine Biersteuer eingeführt

Professionelle Hilfe, wenn etwas passiert: Dieser Grundgedanke steckte wohl auch hinter der Gründung der Neufahrer Feuerwehr, vermutet der 49-Jährige. Apropos: Das genaue Gründungsdatum ist der 16. März 1873. Gut eineinhalb Jahre später, am 15. November 1874, beschloss die damalige Gemeinde, für ihre Einsatzkräfte ein sogenanntes Feuerlöschrequisitenlokal einzurichten. Darin sollte die Ausstattung der Feuerwehrler untergebracht werden. „Finanziert wurde das zum Teil durch eine extra zu diesem Zweck eingeführte Biersteuer in Neufahrn“, erzählt Steinlechner und grinst.

Peter Steinlechner , Kommandant der Feuerwehr Neufahrn © Feuerwehr Neufahrn

Gleich geblieben sind hingegen die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die 365 Tage im Jahr den Bürgern in Notsituationen zur Seite stehen. Momentan besteht die Feuerwehr Neufahrn aus 57 aktiven Mitgliedern. In Sachen Nachwuchs sind die Einsatzkräfte „relativ gut“ aufgestellt. „Zum Glück haben wir viele Junge, die nachrücken“, betont Müller. Ein Grund mehr, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Geplant ist ein Festtag am 18. Juni.

Und was wünschen sich Kommandant und Vorsitzender für die nächsten 150 Jahrre Feuerwehr Neufahrn? Steinlechner: „Dass wir immer genug Männer und Frauen haben, die bereit sind, unseren Mitbürgern in Not und Gefahr beizustehen.“ kof

Info

Der Festtag der Feuerwehr findet am Sonntag, 18. Juni, statt. Er beginnt um 8.30 Uhr mit dem Empfang der Vereine, die Aufstellung zum Kirchenzug startet um 9.30 Uhr. Um 10 Uhr folgt ein Festgottesdienst, und für 11 Uhr ist ein Festzug geplant. Ab 12 Uhr wird im Festzelt gefeiert. Einen Tag zuvor, am Samstag, 17. Juni, veranstaltet die Gemeinde ab 14 Uhr einen Altennachmittag. Im Anschluss daran feiert der Trachtenverein ab 19.30 Uhr seinen 88. Geburtstag.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.