20 Jahre Historischer Fahrzeugverein Deining - Großes Oldtimerfest geplant

Von: Franziska Konrad

Arbeiten wie anno dazumal: Im Frühjahr 2004 – ein Jahr nach der Gründung – bereiteten die Vereinsmitglieder ihr erstes Oldtimerfest vor. Für eine landwirtschaftliche Vorführung legten sie dazu mit einem historischen Eicher-Traktor und einer alten Legemaschine einen Kartoffelacker an. © Privat

Der Historische Fahrzeugverein Deining feiert heuer seinen 20. Geburtstag. Den Anstoß zur Gründung gaben damals junge Burschen. Ein Rückblick.

Deining – Ein paar junge Deininger Burschen, die im Jahr 2002 ein Oldtimertreffen in Endlhausen besuchen: Mit genau ihnen fängt sie an, die Geschichte des Historischen Fahrzeugvereins Deining. Heuer feiert die Vereinigung ihren 20. Geburtstag. Anlass genug für den Vorsitzenden Paul Sobotta und Schriftführer Burkhard Kassner, die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren zu lassen.

20 Jahre Historischer Fahrzeugverein Deining - Vorsitzender und Schriftführer blicken zurück

Zurück zu den Deininger Burschen: Unter ihnen befand sich Sobottas Sohn Robert. „Im Jahr darauf sind sie wieder hin, und ich bin einfach mal mitgekommen“, erinnert sich der 68-Jährige. Im Anschluss kehrte die Truppe in ein Wirtshaus ein. Plötzlich kam die Idee auf: Warum nicht selbst in Deining einen Oldtimerverein gründen?

Gesagt, getan. Am 4. Juni 2003 wurde im Gasthaus Angerstuben der historische Fahrzeugverein Deining ins Leben gerufen – mit insgesamt 26 Gründungsmitgliedern. Das jüngste war gerade einmal 14 Jahre alt, das älteste 67.

„Von Anfang an war klar: Wir wollten ein Verein sein, der nicht nur alte Fahrzeuge ausstellt“, erzählt Kassner, „sondern wir wollten gerade den jungen Leuten auch zeigen, wie früher in der Landwirtschaft gearbeitet wurde.“ Noch im selben Jahr stellte der Verein sein erstes Oldtimerfest auf die Beine: Im Frühjahr legten die Mitglieder einen Kartoffelacker an, um den Besuchern beim Fest im Herbst zeigen zu können, wie man pflügt.

Im September 2003 trat die Vereinigung mit der Veranstaltung zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Kassner: „Das Ganze war ein voller Erfolg. Es kamen sogar mehrere 100 Besucher.“ Inzwischen ist daraus eine Tradition geworden.

Bis heute findet alle zwei Jahre am zweiten Septemberwochenende in Deining ein Oldtimertreffen statt. Heuer zum zehnten Mal (siehe Info). Genauso hält sich bis heute die große Altersspanne im Verein. Einige der 110 Mitglieder sind unter 30, darunter mehrere Jugendliche.

Stolzer Vereinsbesitz: Schriftführer Burkhard Kassner (li.) und Vorsitzender Paul Sobotta posierten 2011 vor dem Feuerwehrfahrzeug aus dem Jahre 1954. © Privat

Für sie ist viel geboten: An jedem ersten Mittwoch im Monat sitzt man im Alten Schulhaus am Stammtisch. Alle zwei Jahre gibt es einen Vereinsausflug. Außerdem treffen sich Mitglieder mit ihren Fahrzeugen zu gemeinsamen Ausfahrten und Besuchen von Oldtimertreffen. Längst nicht alle Mitglieder sind im Besitz eines Oldtimers. „Aber jeder, der Spaß an alten Fahrzeugen hat, ist herzlich eingeladen“, betont Sobotta.

Seit 2013 fährt ein Teil der Truppe mit ihren Bulldogs gemeinsam zur Oldtimer-Traktor-Weltmeisterschaft an den Großglockner. Die gewinnt derjenige, der mit seinem Gefährt möglichst gleichmäßig fährt, ohne Tachometer. Keine einfache Sache: Denn die Strecke führt zum Teil in Serpentinen hoch. „Da ist Feingefühl gefragt, und ein Quäntchen Glück gehört natürlich auch dazu“, sagt Paul Sobotta, Weltmeister von 2019.

Historischer Fahrzeuge Verein Deining: Besonders in Erinnerung bleiben die vielen Feste

Historische Fahrzeuge haben den gelernten Landmaschinentechniker schon immer fasziniert. „Die sind unkompliziert, einfach zu reparieren und trotzdem enorm langlebig“, schwärmt der Deininger. Durch den Verein ließ er diese Leidenschaft wieder aufleben, und begann damit, alte Traktoren zu reparieren.

Besonders in Erinnerung geblieben sind Sobotta und Kassner rückblickend vor allem die vielen Feste. Ein Höhepunkt für beide: das bislang größte Oldtimertreffen des Vereins 2015, mit 420 Teilnehmern – und 2000 Besuchern. „Da ist man schon ein bisschen stolz“, gesteht Kassner.

Paul Sobotta, Vorsitzender. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Worin genau liegt nun der Erfolg des Vereins? „Zum Teil liegt das bestimmt an unserem großen Fahrzeugbestand“, mutmaßt Sobotta. Das älteste Fahrzeug ist ein Ford A aus dem Jahr 1934. Dazu kommen mehrere Motorräder, Autos und Traktoren. Etwa ein Löschfahrzeug von 1954, das sich in Vereinsbesitz befindet.

Auffällig: Fast alle Gründungsmitglieder sind noch dabei, auch in der Vorstandschaft hat sich über die Jahre wenig verändert. „Das zeigt doch, wie wichtig es ist, dass ein Vereinsleben harmonisch geführt wird“, sagt Kassner. Genau dieses Konzept will der Historische Fahrzeugverein in Zukunft weiterführen. Für die nächsten 20 Jahre wünscht der Vorsitzende seinem Verein vor allem eins: „viel Glück, Erfolg, junge Mitglieder – und weitere viele schöne Feste.“ kof

Info:

Am Sonntag, 10. September, findet ab 9 Uhr in Deining das Oldtimertreffen des Historischen Fahrzeugvereins statt. Neben ausgestellten Fahrzeugen stehen etwa Vorführungen eines Schmieds, Getreidedreschen und Baumstammziehen auf dem Programm. Für die kleinen Gäste steht ein Spielplatz mit Hüpfburg, Ponyreiten und Kinderschminken bereit. Auch für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.

